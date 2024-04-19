https://sputnikarabic.ae/20240419/مصر-نطالب-إيران-وإسرائيل-بممارسة-أقصى-درجات-ضبط-النفس-ونواصل-اتصالاتنا-لاحتواء-التوتر-1088106484.html
مصر: نطالب إيران وإسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس ونواصل اتصالاتنا لاحتواء التوتر
مصر: نطالب إيران وإسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس ونواصل اتصالاتنا لاحتواء التوتر
سبوتنيك عربي
أعربت جمهورية مصر العربية عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، وذلك على إثر ما تردد عن توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع في... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T10:25+0000
2024-04-19T10:25+0000
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وطالبت مصر الطرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.وحذرت من عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار فى المنطقة، وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها.كما أكدت وفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية، أنها سوف تستمر فى تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجارى.وكانت وسائل الإعلام الإيرانية، قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأن البلاد تعرضت لهجوم دفع السلطات لإغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات الجوية.وأوضحت أنه جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في البلاد لاعتراض ما يشتبه في أنها "طائرات مسيرة".فيما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الحديث يجري عن ضربة إسرائيلية ضد أهداف إيرانية، رداً على الهجوم الإيراني، الذي وقع قبل 5 أيام، الذي كان بدوره رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20240419/-مشاهد-تظهر-حالة-المنشآت-النووية-الإيرانية-عقب-الضربة-الإسرائيلية-فيديو-1088099453.html
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مصر, إيران, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, إيران, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر: نطالب إيران وإسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس ونواصل اتصالاتنا لاحتواء التوتر
أعربت جمهورية مصر العربية عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، وذلك على إثر ما تردد عن توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع في إيران وسوريا.
وطالبت مصر
الطرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
وحذرت من عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار فى المنطقة، وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها.
كما أكدت وفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية، أنها سوف تستمر فى تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجارى.
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية، قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأن البلاد تعرضت لهجوم دفع السلطات لإغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات الجوية.
وأوضحت أنه جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في البلاد لاعتراض ما يشتبه في أنها "طائرات مسيرة".
فيما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الحديث يجري عن ضربة إسرائيلية ضد أهداف إيرانية
، رداً على الهجوم الإيراني، الذي وقع قبل 5 أيام، الذي كان بدوره رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.