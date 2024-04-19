https://sputnikarabic.ae/20240419/مقتل-48-فلسطينيا-جراء-القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-خلال-الـ-24-الماضية--فيديو-1088129179.html
مقتل 48 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ 24 الماضية.. فيديو
مقتل 48 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ 24 الماضية.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، بمقتل 48 فلسطينيا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T21:56+0000
2024-04-19T21:56+0000
2024-04-19T21:56+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وذكرت وكالة "وفا"، أن الجيش الإسرائيلي، ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 42 فلسطينيا، وإصابة 63 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت وكالة "وفا"، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة خامسة قتل خلالها 6 فلسطينيين في غارة على حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.وبحسب مصادر لـ "وفا"، القتلى الـ 6 بينهم طفلان وسيدتان، وقتلوا خلال قصف إسرائيلي لمنزل في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.وأكدت وكالة "وفا"، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أربعة وثلاثين ألفا و12 قتيلا و76833 إصابة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240419/بن-غفير-يواجه-اتهامات-بالإضرار-باستراتيجية-إسرائيل-تجاه-إيران-بسبب-تغريدة-1088121247.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
مقتل 48 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ 24 الماضية.. فيديو
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، بمقتل 48 فلسطينيا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.
وذكرت وكالة "وفا"، أن الجيش الإسرائيلي، ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 42 فلسطينيا، وإصابة 63 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت وكالة "وفا"، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة خامسة
قتل خلالها 6 فلسطينيين في غارة على حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وبحسب مصادر لـ "وفا"، القتلى الـ 6 بينهم طفلان وسيدتان، وقتلوا خلال قصف إسرائيلي لمنزل في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.
وأكدت وكالة "وفا"، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أربعة وثلاثين ألفا و12 قتيلا و76833 إصابة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.