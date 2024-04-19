https://sputnikarabic.ae/20240419/منخفض-جوي-جديد-يهدد-سلطنة-عمان-1088120351.html
منخفض جوي جديد يهدد سلطنة عمان
منخفض جوي جديد يهدد سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
حذر خبراء الأرصاد الجوية من موجة طقس سيئة قد تتعرض لها سلطنة عمان، مجددا، خلال الأسبوع المقبل. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T15:03+0000
2024-04-19T15:03+0000
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وقال المديرية العامة للأرصاد الجوية في البلاد، إن الطقس السيء سينتج عن منخفض جوي يضرب البلاد، حسبما ذكرت وكالة "أنباء العالم العربي"، اليوم الجمعة.ولفتت المديرية إلى أن المنخفض الجوي سيؤثر على أجواء المحافظات الشمالية لسلطنة عمان، خلال الفترة المقبلة من الثلاثاء إلى الخميس، وفقا لمؤشرات أولية.وأوضحت أن آثار المنخفض الجوي تشمل هطول أمطار متفرقة تتحول إلى رعدية وغزيرة في بعض الأحيان.وأعلنت سلطنة عمان، الخميس الماضي، تسجيل وفيات نتيجة تعرض البلاد لموجة سيئة من الأحوال الجوية شملت أيضا كلا من الإمارات واليمن.
https://sputnikarabic.ae/20200529/تحذيرات-من-أمطار-غزيرة-فى-سلطنة-عمان--1045568709.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, سلطنة عمان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار اليمن الأن
أخبار العالم الآن, العالم العربي, سلطنة عمان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار اليمن الأن
منخفض جوي جديد يهدد سلطنة عمان
حذر خبراء الأرصاد الجوية من موجة طقس سيئة قد تتعرض لها سلطنة عمان، مجددا، خلال الأسبوع المقبل.
وقال المديرية العامة للأرصاد الجوية في البلاد، إن الطقس السيء سينتج عن منخفض جوي يضرب البلاد، حسبما ذكرت
وكالة "أنباء العالم العربي"، اليوم الجمعة.
ولفتت المديرية إلى أن المنخفض الجوي سيؤثر على أجواء المحافظات الشمالية لسلطنة عمان
، خلال الفترة المقبلة من الثلاثاء إلى الخميس، وفقا لمؤشرات أولية.
وأوضحت أن آثار المنخفض الجوي تشمل هطول أمطار متفرقة تتحول إلى رعدية وغزيرة في بعض الأحيان.
وأعلنت سلطنة عمان، الخميس الماضي، تسجيل وفيات نتيجة تعرض البلاد لموجة سيئة من الأحوال الجوية شملت أيضا كلا من الإمارات واليمن
.