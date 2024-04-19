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نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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https://sputnikarabic.ae/20240419/موسكو-واشنطن-بدت-مثيرة-للشفقة-خلال-تفسير-استخدام-الفيتو-ضد-عضوية-فلسطين-بالأمم-المتحدة-1088097472.html
موسكو: واشنطن بدت مثيرة للشفقة خلال تفسير استخدام "الفيتو" ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
موسكو: واشنطن بدت مثيرة للشفقة خلال تفسير استخدام "الفيتو" ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن الولايات المتحدة بدت مثيرة للشفقة خلال تفسير سبب استخدامها "الفيتو" ضد مشروع قرار... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T01:46+0000
2024-04-19T01:46+0000
واشنطن
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وكتب بوليانسكي على حسابه في "تليغرام": "عضو دائم واحد في مجلس الأمن الدولي يعارض ذلك.. استخدمت الولايات المتحدة حق النقض. وأوضحوا بشكل مشوش أن هذا ليس الوقت المناسب وأن علاقات إسرائيل مع جيرانها العرب تحتاج أولا إلى التطبيع. بدا الأمر مثيرا للشفقة".وأضاف: "أما نحن فقد صوتنا بثقة وبضمير مرتاح ومن كل قلوبنا لصالح [ مشروع القرار ] ".وفي السياق، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن واشنطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين بعد تصويتها في مجلس الأمن الدولي ضد قبول بلادهم في عضوية الأمم المتحدة.وصوت مجلس الأمن الدولي، مساء يوم الخميس، على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية في المنظمة الأممية، حيث صوت لصالح القرار 12 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو".من الجدير ذكره، أنه يتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي، يجب أن يوافق عليها 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط أن لا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض.
https://sputnikarabic.ae/20240419/وزير-خارجية-إسرائيل-يشكر-واشنطن-لاستخدامها-الفيتو-ضد-عضوية-فلسطين-في-الأمم-المتحدة-1088097308.html
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واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم

موسكو: واشنطن بدت مثيرة للشفقة خلال تفسير استخدام "الفيتو" ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

01:46 GMT 19.04.2024
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
© AFP 2023 / ED JONES
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صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن الولايات المتحدة بدت مثيرة للشفقة خلال تفسير سبب استخدامها "الفيتو" ضد مشروع قرار يوصي بمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وكتب بوليانسكي على حسابه في "تليغرام": "عضو دائم واحد في مجلس الأمن الدولي يعارض ذلك.. استخدمت الولايات المتحدة حق النقض. وأوضحوا بشكل مشوش أن هذا ليس الوقت المناسب وأن علاقات إسرائيل مع جيرانها العرب تحتاج أولا إلى التطبيع. بدا الأمر مثيرا للشفقة".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
وزير خارجية إسرائيل يشكر واشنطن لاستخدامها "الفيتو" ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
00:30 GMT
وأضاف: "أما نحن فقد صوتنا بثقة وبضمير مرتاح ومن كل قلوبنا لصالح [ مشروع القرار ] ".
وفي السياق، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن واشنطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين بعد تصويتها في مجلس الأمن الدولي ضد قبول بلادهم في عضوية الأمم المتحدة.
وصوت مجلس الأمن الدولي، مساء يوم الخميس، على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية في المنظمة الأممية، حيث صوت لصالح القرار 12 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو".
من الجدير ذكره، أنه يتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي، يجب أن يوافق عليها 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط أن لا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض.
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