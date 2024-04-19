https://sputnikarabic.ae/20240419/وزير-المالية-الروسي-يكشف-عن-تهديد-رئيسي-للاقتصاد-العالمي-1088124456.html

وزير المالية الروسي يكشف عن تهديد رئيسي للاقتصاد العالمي

وزير المالية الروسي يكشف عن تهديد رئيسي للاقتصاد العالمي

سبوتنيك عربي

صرح وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الجمعة، بأن المستويات غير المسبوقة لعجز الميزانية والدين العام في الدول المتقدمة تشكل تهديدًا رئيسيًا للاقتصاد... 19.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-19T17:39+0000

2024-04-19T17:39+0000

2024-04-19T17:39+0000

روسيا

اقتصاد

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وقال سيلوانوف إن "المستويات غير المسبوقة في عجز الميزانية والدين العام للدول المتقدمة تهدد آفاق النمو على المدى المتوسط، والاختلالات المالية والهيكلية المتراكمة تخلق مخاطر على الاستقرار المالي".وذكر المكتب الإعلامي في الوزارة، أن وزير المالية الروسي، شارك اليوم في الاجتماع العام للجنة النقدية المالية الدولية، والذي يعقد تقليديًا على هامش اجتماعات الربيع للهيئات الرئاسية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.وصرح سيلوانوف، يوم الثلاثاء 27 فبراير/ شباط الماضي، بأن الاقتراح الأمريكي بنقل الأصول المجمدة الروسية إلى أوكرانيا، خطأ جوهري، لافتا إلى ضرورة حل المشاكل عبر البحث عن سبل للخروج من الأزمة وليس عبر التصعيد.وأجاب سيلوانوف عن سؤال من أحد الصحفيين حول رأي روسيا في اقتراح وزارة الخزانة الأمريكية، نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، بالقول: "هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها هذا الاقتراح".وأضاف سيلوانوف: "هذا خطأ جوهري، لأنه يقوض أسس ومرتكزات النظام المالي عندما تخضع احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لدى البنوك الوطنية لقيود وتجميد سياسي، وإذا تطرقوا لهذه الخطوة فإن زملاءنا الغربيين لن يزيدوا الأمور إلا سوءا على أنفسهم، كما حدث فيما يتعلق بالقيود على التسويات بالدولار".وأردف سيلوانوف، قائلا: "نحتاج لحل المشاكل عبر البحث عن سبل للخروج من الأزمة وليس عبر التصعيد، وإذا تصرف زملاؤنا في الغرب بهذه الطريقة فسنرد رداً متناسباً".

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