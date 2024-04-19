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https://sputnikarabic.ae/20240419/وزير-المالية-الروسي-يكشف-عن-تهديد-رئيسي-للاقتصاد-العالمي-1088124456.html
وزير المالية الروسي يكشف عن تهديد رئيسي للاقتصاد العالمي
وزير المالية الروسي يكشف عن تهديد رئيسي للاقتصاد العالمي
سبوتنيك عربي
صرح وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الجمعة، بأن المستويات غير المسبوقة لعجز الميزانية والدين العام في الدول المتقدمة تشكل تهديدًا رئيسيًا للاقتصاد... 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T17:39+0000
2024-04-19T17:39+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال سيلوانوف إن "المستويات غير المسبوقة في عجز الميزانية والدين العام للدول المتقدمة تهدد آفاق النمو على المدى المتوسط، والاختلالات المالية والهيكلية المتراكمة تخلق مخاطر على الاستقرار المالي".وذكر المكتب الإعلامي في الوزارة، أن وزير المالية الروسي، شارك اليوم في الاجتماع العام للجنة النقدية المالية الدولية، والذي يعقد تقليديًا على هامش اجتماعات الربيع للهيئات الرئاسية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.وصرح سيلوانوف، يوم الثلاثاء 27 فبراير/ شباط الماضي، بأن الاقتراح الأمريكي بنقل الأصول المجمدة الروسية إلى أوكرانيا، خطأ جوهري، لافتا إلى ضرورة حل المشاكل عبر البحث عن سبل للخروج من الأزمة وليس عبر التصعيد.وأجاب سيلوانوف عن سؤال من أحد الصحفيين حول رأي روسيا في اقتراح وزارة الخزانة الأمريكية، نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، بالقول: "هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها هذا الاقتراح".وأضاف سيلوانوف: "هذا خطأ جوهري، لأنه يقوض أسس ومرتكزات النظام المالي عندما تخضع احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لدى البنوك الوطنية لقيود وتجميد سياسي، وإذا تطرقوا لهذه الخطوة فإن زملاءنا الغربيين لن يزيدوا الأمور إلا سوءا على أنفسهم، كما حدث فيما يتعلق بالقيود على التسويات بالدولار".وأردف سيلوانوف، قائلا: "نحتاج لحل المشاكل عبر البحث عن سبل للخروج من الأزمة وليس عبر التصعيد، وإذا تصرف زملاؤنا في الغرب بهذه الطريقة فسنرد رداً متناسباً".
https://sputnikarabic.ae/20240326/الكرملين-أوروبا-تدرك-أن-روسيا-ستطعن-في-قرار-نقل-أصولها-إلى-أوكرانيا-1087384282.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

وزير المالية الروسي يكشف عن تهديد رئيسي للاقتصاد العالمي

17:39 GMT 19.04.2024
© Sputnik . Roman Galkin / الانتقال إلى بنك الصوروزارة مالية روسيا
وزارة مالية روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
© Sputnik . Roman Galkin
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تابعنا عبر
صرح وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الجمعة، بأن المستويات غير المسبوقة لعجز الميزانية والدين العام في الدول المتقدمة تشكل تهديدًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي.
وقال سيلوانوف إن "المستويات غير المسبوقة في عجز الميزانية والدين العام للدول المتقدمة تهدد آفاق النمو على المدى المتوسط، والاختلالات المالية والهيكلية المتراكمة تخلق مخاطر على الاستقرار المالي".
وذكر المكتب الإعلامي في الوزارة، أن وزير المالية الروسي، شارك اليوم في الاجتماع العام للجنة النقدية المالية الدولية، والذي يعقد تقليديًا على هامش اجتماعات الربيع للهيئات الرئاسية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وصرح سيلوانوف، يوم الثلاثاء 27 فبراير/ شباط الماضي، بأن الاقتراح الأمريكي بنقل الأصول المجمدة الروسية إلى أوكرانيا، خطأ جوهري، لافتا إلى ضرورة حل المشاكل عبر البحث عن سبل للخروج من الأزمة وليس عبر التصعيد.
كاتدرائية باسيل والقديس بافيل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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26 مارس, 01:29 GMT
وأجاب سيلوانوف عن سؤال من أحد الصحفيين حول رأي روسيا في اقتراح وزارة الخزانة الأمريكية، نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، بالقول: "هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها هذا الاقتراح".
وأضاف سيلوانوف: "هذا خطأ جوهري، لأنه يقوض أسس ومرتكزات النظام المالي عندما تخضع احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لدى البنوك الوطنية لقيود وتجميد سياسي، وإذا تطرقوا لهذه الخطوة فإن زملاءنا الغربيين لن يزيدوا الأمور إلا سوءا على أنفسهم، كما حدث فيما يتعلق بالقيود على التسويات بالدولار".
وأردف سيلوانوف، قائلا: "نحتاج لحل المشاكل عبر البحث عن سبل للخروج من الأزمة وليس عبر التصعيد، وإذا تصرف زملاؤنا في الغرب بهذه الطريقة فسنرد رداً متناسباً".
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