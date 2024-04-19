https://sputnikarabic.ae/20240419/وزير-خارجية-إسرائيل-يشكر-واشنطن-لاستخدامها-الفيتو-ضد-عضوية-فلسطين-في-الأمم-المتحدة-1088097308.html
وزير خارجية إسرائيل يشكر واشنطن لاستخدامها "الفيتو" ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
وزير خارجية إسرائيل يشكر واشنطن لاستخدامها "الفيتو" ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار قبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال كاتس: "اقتراح الاعتراف بدولة فلسطينية بعد أكثر من 6 أشهر من أسوأ جريمة قتل جماعي لليهود منذ المحرقة "الهولوكوست" وبعد الجرائم الجنسية وغيرها من الفظائع التي ارتكبها إرهابيو "حماس" سيكون بمثابة مكافأة على الإرهاب. أشكر الولايات المتحدة على استخدام حق النقض ضد هذا الاقتراح المخزي".وأضاف أن إسرائيل ستواصل القتال حتى القضاء على "حماس" وإطلاق سراح جميع الرهائن في قطاع غزة.وصوت مجلس الأمن الدولي، مساء يوم الخميس، على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية في المنظمة الأممية، حيث صوت لصالح القرار 12 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو".من الجدير ذكره، أنه يتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي، يجب أن يوافق عليها 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط أن لا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض.
https://sputnikarabic.ae/20240418/الرئاسة-الفلسطينية-تدين-الفيتو-الأمريكي-لمنع-حصول-فلسطين-على-العضوية-الكاملة-بالأمم-المتحدة-1088096989.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
وزير خارجية إسرائيل يشكر واشنطن لاستخدامها "الفيتو" ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار قبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال كاتس: "اقتراح الاعتراف بدولة فلسطينية بعد أكثر من 6 أشهر من أسوأ جريمة قتل جماعي لليهود منذ المحرقة "الهولوكوست" وبعد الجرائم الجنسية وغيرها من الفظائع التي ارتكبها إرهابيو "حماس" سيكون بمثابة مكافأة على الإرهاب. أشكر الولايات المتحدة على استخدام حق النقض ضد هذا الاقتراح المخزي".
وأضاف أن إسرائيل ستواصل القتال حتى القضاء على "حماس" وإطلاق سراح جميع الرهائن في قطاع غزة.
وصوت مجلس الأمن الدولي، مساء يوم الخميس، على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية
في المنظمة الأممية، حيث صوت لصالح القرار 12 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو".
من الجدير ذكره، أنه يتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي، يجب أن يوافق عليها 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط أن لا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض.