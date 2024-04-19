وزير خارجية إسرائيل يشكر واشنطن لاستخدامها "الفيتو" ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
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بلا قيود
خبير مصري: لدى روسيا ومصر شراكة استراتيجية في كافة المجالات
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
التصعيد بين إيران وإسرائيل وتبعاته على منطقة الشرق الأوسط وسط تحذيرات روسية
15:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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183 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
08:30 GMT
30 د
من الملعب
باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
09:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
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دبلوماسي فلسطيني: نرحب بدعوة روسيا فرض عقوبات على إسرائيل وتصويت العضوية امتحان للغرب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
15:03 GMT
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صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
15:33 GMT
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
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الإنسان والثقافة
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وزير خارجية إسرائيل يشكر واشنطن لاستخدامها "الفيتو" ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
وزير خارجية إسرائيل يشكر واشنطن لاستخدامها "الفيتو" ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار قبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T00:30+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال كاتس: "اقتراح الاعتراف بدولة فلسطينية بعد أكثر من 6 أشهر من أسوأ جريمة قتل جماعي لليهود منذ المحرقة "الهولوكوست" وبعد الجرائم الجنسية وغيرها من الفظائع التي ارتكبها إرهابيو "حماس" سيكون بمثابة مكافأة على الإرهاب. أشكر الولايات المتحدة على استخدام حق النقض ضد هذا الاقتراح المخزي".وأضاف أن إسرائيل ستواصل القتال حتى القضاء على "حماس" وإطلاق سراح جميع الرهائن في قطاع غزة.وصوت مجلس الأمن الدولي، مساء يوم الخميس، على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية في المنظمة الأممية، حيث صوت لصالح القرار 12 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو".من الجدير ذكره، أنه يتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي، يجب أن يوافق عليها 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط أن لا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض.
https://sputnikarabic.ae/20240418/الرئاسة-الفلسطينية-تدين-الفيتو-الأمريكي-لمنع-حصول-فلسطين-على-العضوية-الكاملة-بالأمم-المتحدة-1088096989.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

وزير خارجية إسرائيل يشكر واشنطن لاستخدامها "الفيتو" ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

00:30 GMT 19.04.2024
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
© AFP 2023 / ED JONES
تابعنا عبر
رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار قبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
موسكو - سبوتنيك. وقال كاتس: "اقتراح الاعتراف بدولة فلسطينية بعد أكثر من 6 أشهر من أسوأ جريمة قتل جماعي لليهود منذ المحرقة "الهولوكوست" وبعد الجرائم الجنسية وغيرها من الفظائع التي ارتكبها إرهابيو "حماس" سيكون بمثابة مكافأة على الإرهاب. أشكر الولايات المتحدة على استخدام حق النقض ضد هذا الاقتراح المخزي".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
الرئاسة الفلسطينية تدين الفيتو الأمريكي لمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
أمس, 23:04 GMT
وأضاف أن إسرائيل ستواصل القتال حتى القضاء على "حماس" وإطلاق سراح جميع الرهائن في قطاع غزة.
وصوت مجلس الأمن الدولي، مساء يوم الخميس، على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية في المنظمة الأممية، حيث صوت لصالح القرار 12 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو".
من الجدير ذكره، أنه يتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي، يجب أن يوافق عليها 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط أن لا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض.
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