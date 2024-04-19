https://sputnikarabic.ae/20240419/-مشاهد-تظهر-حالة-المنشآت-النووية-الإيرانية-عقب-الضربة-الإسرائيلية-فيديو-1088099453.html
مشاهد تظهر حالة المنشآت النووية الإيرانية عقب أنباء عن ضربة إسرائيلية.. فيديو
مشاهد تظهر حالة المنشآت النووية الإيرانية عقب أنباء عن ضربة إسرائيلية.. فيديو
سبوتنيك عربي
بعد أنباء عن هجوم إسرائيلي على إيران فجر اليوم الجمعة، أظهرت لقطات مصورة حال القاعدة الجوية والمنشأة النووية في مدينة أصفهان التي قيل أنها تعرضت للهجوم. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-19T07:13+0000
2024-04-19T07:13+0000
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ونشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، مقطع فيديو، قالت إنه للمنشآت النووية الموجودة في أصفهان بوسط إيران، مؤكدة أنها "آمنة تماما".ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن "المعلومات المنشورة في بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول وقوع حادثة في هذه المنشآت، غير صحيحة".وفي السياق، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عدم وقوع أي ضرر في المواقع النووية الإيرانية في الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران.وقالت الوكالة في منشور على "إكس"، إنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس بأقصى درجة، مشددة على أن المنشآت النووية لا ينبغي أن تكون أبداً هدفاً في الصراعات العسكرية.وكانت وسائل الإعلام الإيرانية، قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأن البلاد تعرضت لهجوم دفع السلطات لإغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات الجوية.فيما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الحديث يجري عن ضربة إسرائيلية ضد أهداف إيرانية، رداً على الهجوم الإيراني، الذي وقع قبل 5 أيام، الذي كان بدوره رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20240419/الإذاعة-الإسرائيلية-قاعدة-جوية-إيرانية-في-أصفهان-تعرضت-للقصف--1088099214.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مشاهد تظهر حالة المنشآت النووية الإيرانية عقب أنباء عن ضربة إسرائيلية.. فيديو
07:13 GMT 19.04.2024 (تم التحديث: 08:32 GMT 19.04.2024)
بعد أنباء عن هجوم إسرائيلي على إيران فجر اليوم الجمعة، أظهرت لقطات مصورة حال القاعدة الجوية والمنشأة النووية في مدينة أصفهان التي قيل أنها تعرضت للهجوم.
ونشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، مقطع فيديو، قالت إنه للمنشآت النووية
الموجودة في أصفهان بوسط إيران، مؤكدة أنها "آمنة تماما".
ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن "المعلومات المنشورة في بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول وقوع حادثة في هذه المنشآت، غير صحيحة".
وفي السياق، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عدم وقوع أي ضرر في المواقع النووية الإيرانية في الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران.
وقالت
الوكالة في منشور على "إكس"، إنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس بأقصى درجة، مشددة على أن المنشآت النووية لا ينبغي أن تكون أبداً هدفاً في الصراعات العسكرية.
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية، قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأن البلاد تعرضت لهجوم دفع السلطات لإغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات الجوية.
وأوضحت أنه جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في البلاد لاعتراض ما يشتبه في أنها "طائرات مسيرة".
فيما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الحديث يجري عن ضربة إسرائيلية ضد أهداف إيرانية
، رداً على الهجوم الإيراني، الذي وقع قبل 5 أيام، الذي كان بدوره رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.