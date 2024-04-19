الصور الأكثر جاذبية لهذا الأسبوع

المغنية الأمريكية دوجا كات، تؤدي عرضها في مهرجان "كوتشيلا فالي" للموسيقى والفنون، في الولايات المتحدة الأمريكية.
المغنية الأمريكية دوجا كات، تؤدي عرضها في مهرجان "كوتشيلا فالي" للموسيقى والفنون، في الولايات المتحدة الأمريكية.
الدخان يتصاعد من برج "التنين" في مبنى البورصة، الدنمارك.
الدخان يتصاعد من برج "التنين" في مبنى البورصة، الدنمارك.
زعيم الكتلة البرلمانية لحزب "ميشتا" الجورجي الحاكم، ماموكا مدينارأدزه (من اليسار)، يتلقى لكمة على وجهه من قبل النائب المعارض ألكسندر إليساشفيلي، خلال خطاب ألقاه في تبليسي، جورجيا.
زعيم الكتلة البرلمانية لحزب "ميشتا" الجورجي الحاكم، ماموكا مدينارأدزه (من اليسار)، يتلقى لكمة على وجهه من قبل النائب المعارض ألكسندر إليساشفيلي، خلال خطاب ألقاه في تبليسي، جورجيا.
الممثلة الصينية تشو يي، تسير على السجادة الحمراء، خلال حفل افتتاح مهرجان بكين السينمائي الدولي 14، في بكين، الصين.
الممثلة الصينية تشو يي، تسير على السجادة الحمراء، خلال حفل افتتاح مهرجان بكين السينمائي الدولي 14، في بكين، الصين.
ضباط الشرطة يحافظون على النظام خلال احتجاج ضد مشروع قانون العملاء الأجانب في تبليسي، جورجيا.
ضباط الشرطة يحافظون على النظام خلال احتجاج ضد مشروع قانون العملاء الأجانب في تبليسي، جورجيا.
سيارات تسير على طول شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة.
سيارات تسير على طول شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة.
امرأة تقف على حاجز كسر الأمواج، في تشونغتشينغ، الصين.
امرأة تقف على حاجز كسر الأمواج، في تشونغتشينغ، الصين.
ردة فعل امرأة عندما تم إلقاء دلو من الماء عليها، خلال مهرجان المياه "سونغكران"، تايلاند.
ردة فعل امرأة عندما تم إلقاء دلو من الماء عليها، خلال مهرجان المياه "سونغكران"، تايلاند.
المشاركون في المهرجان الذي يقام بعد عيد الأضحى في بوجور بإندونيسيا.
المشاركون في المهرجان الذي يقام بعد عيد الأضحى في بوجور بإندونيسيا.
رجل يلتقط صورة شخصية على ضفة نهر فاض بعد هطول أمطار غزيرة على مشارف بيشاور، باكستان.
رجل يلتقط صورة شخصية على ضفة نهر فاض بعد هطول أمطار غزيرة على مشارف بيشاور، باكستان.
موظف في مؤسسة الموازنة الحكومية الروسية "غورموست"، يغسل نافورة "السنبلة الذهبية" في منتزه فدنخا، موسكو، روسيا.
موظف في مؤسسة الموازنة الحكومية الروسية "غورموست"، يغسل نافورة "السنبلة الذهبية" في منتزه فدنخا، موسكو، روسيا.
الفلسطينيون في غزة، يحاولون العودة من وسط القطاع إلى شماليه.
الفلسطينيون في غزة، يحاولون العودة من وسط القطاع إلى شماليه.
متظاهرون خلال مسيرة مناهضة لإسرائيل في طهران، إيران.
متظاهرون خلال مسيرة مناهضة لإسرائيل في طهران، إيران.
أشخاص من السيخ، يربطون العمائم للاحتفال بمهرجان الحصاد الربيعي "بايساكي" في أمريتسار، الهند.
أشخاص من السيخ، يربطون العمائم للاحتفال بمهرجان الحصاد الربيعي "بايساكي" في أمريتسار، الهند.
طائر الإوز يجلس مرتديًا ريش أمه في مرج بفرانكفورت، ألمانيا.
طائر الإوز يجلس مرتديًا ريش أمه في مرج بفرانكفورت، ألمانيا.
نائب رئيس المكتب الصحفي الدولي للجيش الإسرائيلي، يعرض لوسائل الإعلام أحد الصواريخ البالستية الإيرانية، التي اعترضتها إسرائيل، في قاعدة "يوليس" العسكرية.
نائب رئيس المكتب الصحفي الدولي للجيش الإسرائيلي، يعرض لوسائل الإعلام أحد الصواريخ البالستية الإيرانية، التي اعترضتها إسرائيل، في قاعدة "يوليس" العسكرية.
متطوع ينقذ كلبًا من بلدة أوفتشيني، التي غمرتها الفيضانات، في أورينبورغ، روسيا.
متطوع ينقذ كلبًا من بلدة أوفتشيني، التي غمرتها الفيضانات، في أورينبورغ، روسيا.
أعضاء فريق للإنقاذ والطوارئ يعملون مع ركاب التلفريك خارج أنطاليا، جنوب تركيا، بعد تعرضهم لحادث.
أعضاء فريق للإنقاذ والطوارئ يعملون مع ركاب التلفريك خارج أنطاليا، جنوب تركيا، بعد تعرضهم لحادث.