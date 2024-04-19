الصور الأكثر جاذبية لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
08:30 GMT
30 د
من الملعب
باير ليفركوزن يتوّج بلقب الدوري الألماني ومانشستر سيتي يتصدر
09:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
دبلوماسي فلسطيني: نرحب بدعوة روسيا فرض عقوبات على إسرائيل وتصويت العضوية امتحان للغرب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
15:33 GMT
30 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
08:18 GMT
27 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
09:00 GMT
303 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
14:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي محدود على قاعدة عسكرية في إيران
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
17:29 GMT
13 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
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الصور الأكثر جاذبية لهذا الأسبوع
الصور الأكثر جاذبية لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال الأسبوع، من جميع أنحاء العالم. 19.04.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر جاذبية لهذا الأسبوع

07:10 GMT 19.04.2024 (تم التحديث: 14:31 GMT 19.04.2024)
تابعنا عبر
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال الأسبوع، من جميع أنحاء العالم.
© AFP 2023 / Valerie Macon

المغنية الأمريكية دوجا كات، تؤدي عرضها في مهرجان "كوتشيلا فالي" للموسيقى والفنون، في الولايات المتحدة الأمريكية.

المغنية الأمريكية دوجا كات، تؤدي عرضها في مهرجان &quot;كوتشيلا فالي&quot; للموسيقى والفنون، في الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Valerie Macon

المغنية الأمريكية دوجا كات، تؤدي عرضها في مهرجان "كوتشيلا فالي" للموسيقى والفنون، في الولايات المتحدة الأمريكية.

© AFP 2023 / Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

الدخان يتصاعد من برج "التنين" في مبنى البورصة، الدنمارك.

الدخان يتصاعد من برج &quot;التنين&quot; في مبنى البورصة، الدنمارك. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

الدخان يتصاعد من برج "التنين" في مبنى البورصة، الدنمارك.

© AP Photo / Georgian Parliament

زعيم الكتلة البرلمانية لحزب "ميشتا" الجورجي الحاكم، ماموكا مدينارأدزه (من اليسار)، يتلقى لكمة على وجهه من قبل النائب المعارض ألكسندر إليساشفيلي، خلال خطاب ألقاه في تبليسي، جورجيا.

زعيم الكتلة البرلمانية لحزب &quot;ميشتا&quot; الجورجي الحاكم، ماموكا مدينارأدزه (من اليسار)، يتلقى لكمة على وجهه من قبل النائب المعارض ألكسندر إليساشفيلي، خلال خطاب ألقاه في تبليسي، جورجيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Georgian Parliament

زعيم الكتلة البرلمانية لحزب "ميشتا" الجورجي الحاكم، ماموكا مدينارأدزه (من اليسار)، يتلقى لكمة على وجهه من قبل النائب المعارض ألكسندر إليساشفيلي، خلال خطاب ألقاه في تبليسي، جورجيا.

© AFP 2023 / Jade Gao

الممثلة الصينية تشو يي، تسير على السجادة الحمراء، خلال حفل افتتاح مهرجان بكين السينمائي الدولي 14، في بكين، الصين.

الممثلة الصينية تشو يي، تسير على السجادة الحمراء، خلال حفل افتتاح مهرجان بكين السينمائي الدولي 14، في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Jade Gao

الممثلة الصينية تشو يي، تسير على السجادة الحمراء، خلال حفل افتتاح مهرجان بكين السينمائي الدولي 14، في بكين، الصين.

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

ضباط الشرطة يحافظون على النظام خلال احتجاج ضد مشروع قانون العملاء الأجانب في تبليسي، جورجيا.

ضباط الشرطة يحافظون على النظام خلال احتجاج ضد مشروع قانون العملاء الأجانب في تبليسي، جورجيا. - سبوتنيك عربي
5/18
© Sputnik
/
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ضباط الشرطة يحافظون على النظام خلال احتجاج ضد مشروع قانون العملاء الأجانب في تبليسي، جورجيا.

© AFP 2023 / Giuseppe Cacace

سيارات تسير على طول شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة.

سيارات تسير على طول شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Giuseppe Cacace

سيارات تسير على طول شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة.

© AFP 2023 / STR

امرأة تقف على حاجز كسر الأمواج، في تشونغتشينغ، الصين.

امرأة تقف على حاجز كسر الأمواج، في تشونغتشينغ، الصين. - سبوتنيك عربي
7/18
© AFP 2023 / STR

امرأة تقف على حاجز كسر الأمواج، في تشونغتشينغ، الصين.

© AP Photo / Wason Wanichakorn

ردة فعل امرأة عندما تم إلقاء دلو من الماء عليها، خلال مهرجان المياه "سونغكران"، تايلاند.

ردة فعل امرأة عندما تم إلقاء دلو من الماء عليها، خلال مهرجان المياه &quot;سونغكران&quot;، تايلاند. - سبوتنيك عربي
8/18
© AP Photo / Wason Wanichakorn

ردة فعل امرأة عندما تم إلقاء دلو من الماء عليها، خلال مهرجان المياه "سونغكران"، تايلاند.

© AFP 2023 / Aditya Aji

المشاركون في المهرجان الذي يقام بعد عيد الأضحى في بوجور بإندونيسيا.

المشاركون في المهرجان الذي يقام بعد عيد الأضحى في بوجور بإندونيسيا. - سبوتنيك عربي
9/18
© AFP 2023 / Aditya Aji

المشاركون في المهرجان الذي يقام بعد عيد الأضحى في بوجور بإندونيسيا.

© AP Photo / Muhammad Sajjad

رجل يلتقط صورة شخصية على ضفة نهر فاض بعد هطول أمطار غزيرة على مشارف بيشاور، باكستان.

رجل يلتقط صورة شخصية على ضفة نهر فاض بعد هطول أمطار غزيرة على مشارف بيشاور، باكستان. - سبوتنيك عربي
10/18
© AP Photo / Muhammad Sajjad

رجل يلتقط صورة شخصية على ضفة نهر فاض بعد هطول أمطار غزيرة على مشارف بيشاور، باكستان.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

موظف في مؤسسة الموازنة الحكومية الروسية "غورموست"، يغسل نافورة "السنبلة الذهبية" في منتزه فدنخا، موسكو، روسيا.

موظف في مؤسسة الموازنة الحكومية الروسية &quot;غورموست&quot;، يغسل نافورة &quot;السنبلة الذهبية&quot; في منتزه فدنخا، موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
11/18
© Sputnik . Maksim Blinov
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موظف في مؤسسة الموازنة الحكومية الروسية "غورموست"، يغسل نافورة "السنبلة الذهبية" في منتزه فدنخا، موسكو، روسيا.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

الفلسطينيون في غزة، يحاولون العودة من وسط القطاع إلى شماليه.

الفلسطينيون في غزة، يحاولون العودة من وسط القطاع إلى شماليه. - سبوتنيك عربي
12/18
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

الفلسطينيون في غزة، يحاولون العودة من وسط القطاع إلى شماليه.

© AP Photo / Vahid Salemi

متظاهرون خلال مسيرة مناهضة لإسرائيل في طهران، إيران.

متظاهرون خلال مسيرة مناهضة لإسرائيل في طهران، إيران. - سبوتنيك عربي
13/18
© AP Photo / Vahid Salemi

متظاهرون خلال مسيرة مناهضة لإسرائيل في طهران، إيران.

© AFP 2023 / Narinder Nanu

أشخاص من السيخ، يربطون العمائم للاحتفال بمهرجان الحصاد الربيعي "بايساكي" في أمريتسار، الهند.

أشخاص من السيخ، يربطون العمائم للاحتفال بمهرجان الحصاد الربيعي &quot;بايساكي&quot; في أمريتسار، الهند. - سبوتنيك عربي
14/18
© AFP 2023 / Narinder Nanu

أشخاص من السيخ، يربطون العمائم للاحتفال بمهرجان الحصاد الربيعي "بايساكي" في أمريتسار، الهند.

© AP Photo / Michael Probst

طائر الإوز يجلس مرتديًا ريش أمه في مرج بفرانكفورت، ألمانيا.

طائر الإوز يجلس مرتديًا ريش أمه في مرج بفرانكفورت، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
15/18
© AP Photo / Michael Probst

طائر الإوز يجلس مرتديًا ريش أمه في مرج بفرانكفورت، ألمانيا.

© AP Photo / Tsafrir Abayov

نائب رئيس المكتب الصحفي الدولي للجيش الإسرائيلي، يعرض لوسائل الإعلام أحد الصواريخ البالستية الإيرانية، التي اعترضتها إسرائيل، في قاعدة "يوليس" العسكرية.

نائب رئيس المكتب الصحفي الدولي للجيش الإسرائيلي، يعرض لوسائل الإعلام أحد الصواريخ البالستية الإيرانية، التي اعترضتها إسرائيل، في قاعدة &quot;يوليس&quot; العسكرية. - سبوتنيك عربي
16/18
© AP Photo / Tsafrir Abayov

نائب رئيس المكتب الصحفي الدولي للجيش الإسرائيلي، يعرض لوسائل الإعلام أحد الصواريخ البالستية الإيرانية، التي اعترضتها إسرائيل، في قاعدة "يوليس" العسكرية.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

متطوع ينقذ كلبًا من بلدة أوفتشيني، التي غمرتها الفيضانات، في أورينبورغ، روسيا.

متطوع ينقذ كلبًا من بلدة أوفتشيني، التي غمرتها الفيضانات، في أورينبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
17/18
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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متطوع ينقذ كلبًا من بلدة أوفتشيني، التي غمرتها الفيضانات، في أورينبورغ، روسيا.

© AP Photo / Dia Images

أعضاء فريق للإنقاذ والطوارئ يعملون مع ركاب التلفريك خارج أنطاليا، جنوب تركيا، بعد تعرضهم لحادث.

أعضاء فريق للإنقاذ والطوارئ يعملون مع ركاب التلفريك خارج أنطاليا، جنوب تركيا، بعد تعرضهم لحادث. - سبوتنيك عربي
18/18
© AP Photo / Dia Images

أعضاء فريق للإنقاذ والطوارئ يعملون مع ركاب التلفريك خارج أنطاليا، جنوب تركيا، بعد تعرضهم لحادث.

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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... روسيا: إقامة دولة فلسطينية هو الحل الوحيد لمشاكل الشرق الأوسط14:27 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لاجتياح رفحأمس, 14:07 GMT
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