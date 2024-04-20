https://sputnikarabic.ae/20240420/إعصار-قوي-يطيح-بمئذنة-مسجد-في-ولاية-تشانكيري-التركية-فيديو-1088143165.html
إعصار قوي يطيح بمئذنة مسجد في ولاية تشانكيري التركية... فيديو
إعصار قوي يطيح بمئذنة مسجد في ولاية تشانكيري التركية... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، لقطات للحظة سقوط مئذنة مسجد في ولاية تشانكيري بفعل الرياح القوية. 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T16:14+0000
2024-04-20T16:14+0000
2024-04-20T16:14+0000
العالم
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وسُجل إعصار أشد قوة بالقرب من مدينة إزمير شرقي تركيا بحسب وسائل إعلام محلية.إزمير هي مدينة تقع غرب الأناضول بتركيا وتُعَد المدينة الثالثة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في تركيا من بعد إسطنبول وأنقرة، وهي ميناء التصدير الأول، ومركز بيع منتجات الأودية الإيجية الغنية بمحصولاتها الزراعية، وفيها سوق مهمة لتوزيع المنتجات المصنعة المستوردة.يُقام فيها معرض سنوي هو أهم تظاهرة تجارية في المنطقة، وتُعدُّ إزمير من جهة أخرى، المدينة الصناعية التركية الثانية من بعد إسطنبول إذ يشتغل 31% من القوى العاملة فيها في نشاطات صناعية.
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
إعصار قوي يطيح بمئذنة مسجد في ولاية تشانكيري التركية... فيديو
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، لقطات للحظة سقوط مئذنة مسجد في ولاية تشانكيري بفعل الرياح القوية.
وسُجل إعصار أشد قوة بالقرب من مدينة إزمير شرقي تركيا بحسب وسائل إعلام محلية.
إزمير هي مدينة تقع غرب الأناضول بتركيا وتُعَد المدينة الثالثة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في تركيا من بعد إسطنبول وأنقرة، وهي ميناء التصدير الأول، ومركز بيع منتجات الأودية الإيجية الغنية بمحصولاتها الزراعية، وفيها سوق مهمة لتوزيع المنتجات المصنعة المستوردة.
يُقام فيها معرض سنوي هو أهم تظاهرة تجارية في المنطقة، وتُعدُّ إزمير من جهة أخرى، المدينة الصناعية التركية الثانية من بعد إسطنبول إذ يشتغل 31% من القوى العاملة فيها في نشاطات صناعية.