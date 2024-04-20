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إعلام: القيادة السياسية لـ"حماس" تعتزم الانتقال من قطر إلى دولة عربية أخرى
إعلام: القيادة السياسية لـ"حماس" تعتزم الانتقال من قطر إلى دولة عربية أخرى
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، نقلا عن مصادر خاصة أن القيادة السياسية لحركة "حماس" الفلسطينية تعتزم الانتقال من قطر إلى دولة عربية أخرى. 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T07:13+0000
2024-04-20T07:13+0000
العالم العربي
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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادرها أن القيادة السياسية لحركة "حماس" تسعى إلى الانتقال من مكان الإقامة الحالية في قطر.وأشارت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين عرب لم تذكر أسماءهم إلى أن قيادة "حماس" تواصلت مع دولتين على الأقل في المنطقة في الأيام الأخيرة، بما في ذلك سلطنة عمان.ووفقا لصحيفة، فإن حركة "حماس" من قطر يمكن أن تعطل المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.يذكر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كان قد أعلن أن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين تمر بمرحلة حساسة.وقال آل ثاني في مؤتمر صحفي في الدوحة: "للأسف المفاوضات تمرّ ما بين السير قدما والتعثر"، وأضاف: "نحاول قدر الإمكان معالجة هذا التعثر والمضي قدما ووضع حد لهذه المعاناة التي يعانيها الشعب في غزة واستعادة الأسرى في نفس الوقت".وأكد أن هناك محاولات قدر الإمكان لتذليل العقبات من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل، كما أشار إلى أن قطر تندد بسياسة العقاب الجماعي التي لا تزال إسرائيل تتبعها في قطاع غزة وبالتصعيد في الضفة الغربية.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240418/حماس-على-إسرائيل-الابتعاد-عن-ألاعيب-نتنياهو-إن-أرادت-أسراها-أحياء-1088060427.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

إعلام: القيادة السياسية لـ"حماس" تعتزم الانتقال من قطر إلى دولة عربية أخرى

07:13 GMT 20.04.2024
© AP Photo / Adel Hanaإسماعيل عبد السلام أحمد هنية، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية السابق، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس،عزام الأحمد قيادي في حركة فتح وعضو المجلس الثوري للحركة
إسماعيل عبد السلام أحمد هنية، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية السابق، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس،عزام الأحمد قيادي في حركة فتح وعضو المجلس الثوري للحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Adel Hana
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، نقلا عن مصادر خاصة أن القيادة السياسية لحركة "حماس" الفلسطينية تعتزم الانتقال من قطر إلى دولة عربية أخرى.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادرها أن القيادة السياسية لحركة "حماس" تسعى إلى الانتقال من مكان الإقامة الحالية في قطر.
وأشارت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين عرب لم تذكر أسماءهم إلى أن قيادة "حماس" تواصلت مع دولتين على الأقل في المنطقة في الأيام الأخيرة، بما في ذلك سلطنة عمان.
ووفقا لصحيفة، فإن حركة "حماس" من قطر يمكن أن تعطل المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في كيريا، التي تضم وزارة الدفاع الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
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يذكر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كان قد أعلن أن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين تمر بمرحلة حساسة.
وقال آل ثاني في مؤتمر صحفي في الدوحة: "للأسف المفاوضات تمرّ ما بين السير قدما والتعثر"، وأضاف: "نحاول قدر الإمكان معالجة هذا التعثر والمضي قدما ووضع حد لهذه المعاناة التي يعانيها الشعب في غزة واستعادة الأسرى في نفس الوقت".
وأكد أن هناك محاولات قدر الإمكان لتذليل العقبات من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل، كما أشار إلى أن قطر تندد بسياسة العقاب الجماعي التي لا تزال إسرائيل تتبعها في قطاع غزة وبالتصعيد في الضفة الغربية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
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