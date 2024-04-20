https://sputnikarabic.ae/20240420/إعلام-القيادة-السياسية-لـحماس-تعتزم-الانتقال-من-قطر-إلى-دولة-عربية-أخرى-1088134224.html

إعلام: القيادة السياسية لـ"حماس" تعتزم الانتقال من قطر إلى دولة عربية أخرى

إعلام: القيادة السياسية لـ"حماس" تعتزم الانتقال من قطر إلى دولة عربية أخرى

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، نقلا عن مصادر خاصة أن القيادة السياسية لحركة "حماس" الفلسطينية تعتزم الانتقال من قطر إلى دولة عربية أخرى. 20.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-20T07:13+0000

2024-04-20T07:13+0000

2024-04-20T07:13+0000

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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادرها أن القيادة السياسية لحركة "حماس" تسعى إلى الانتقال من مكان الإقامة الحالية في قطر.وأشارت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين عرب لم تذكر أسماءهم إلى أن قيادة "حماس" تواصلت مع دولتين على الأقل في المنطقة في الأيام الأخيرة، بما في ذلك سلطنة عمان.ووفقا لصحيفة، فإن حركة "حماس" من قطر يمكن أن تعطل المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.يذكر أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كان قد أعلن أن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين تمر بمرحلة حساسة.وقال آل ثاني في مؤتمر صحفي في الدوحة: "للأسف المفاوضات تمرّ ما بين السير قدما والتعثر"، وأضاف: "نحاول قدر الإمكان معالجة هذا التعثر والمضي قدما ووضع حد لهذه المعاناة التي يعانيها الشعب في غزة واستعادة الأسرى في نفس الوقت".وأكد أن هناك محاولات قدر الإمكان لتذليل العقبات من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل، كما أشار إلى أن قطر تندد بسياسة العقاب الجماعي التي لا تزال إسرائيل تتبعها في قطاع غزة وبالتصعيد في الضفة الغربية.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.

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