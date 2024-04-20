https://sputnikarabic.ae/20240420/الجيش-الروسي-يدمر-مركزين-أوكرانيين-للنقل-العسكري-ومركزا-لتخزين-وقود-الطائرات-1088138297.html

الجيش الروسي يدمر مركزين أوكرانيين للنقل العسكري ومركزا لتخزين وقود الطائرات

الجيش الروسي يدمر مركزين أوكرانيين للنقل العسكري ومركزا لتخزين وقود الطائرات

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية دمرت مركزين للنقل ومركزا لتخزين الوقود تستخدم جميعها لأغراض عسكرية للقوات الأوكرانية. 20.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-20T11:32+0000

2024-04-20T11:32+0000

2024-04-20T11:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الدفاع الروسية في بيانها اليومي: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للجيش الروسي منشأة لتخزين وقود الطيران تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، ومنشأتين للبنية التحتية للنقل تستخدمان للأغراض العسكرية، بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الجوية الأوكرانية".ووفقا للدفاع الروسية، سيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة وألحقت هزيمة نارية بالقوة البشرية ومعدات اللواء 77 الجوي واللواء الميكانيكي 43 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 110، في مناطق بيريزوفكا، سينكوفو وزاجورويكوفكا في مقاطعة خاركوف.وتم صد ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 63 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين 12 و18 من الحرس الوطني لأوكرانيا في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات.وتم صد ثلاث هجمات مضادة من قبل تشكيلات اللواء الميكانيكي الثامن والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية غرب قرية كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 610 عسكريين ومركبتين قتاليتين مدرعتين وخمس سيارات ومدفع هاوتز عيار 152 ملم ومدفع "دي – 20" عيار 152 ملم، ومخزن ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية نوتا.وقامت وحدات من مجموعة القوات "المركز" من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع التكتيكي وصدت ثماني هجمات مضادة للمجموعات الهجومية من الألوية الآلية 25 المحمولة جواً والأولوية 23 و24 و100 و115 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوباخموتوفكا، لينينسكوي، بيرفومايسكوي و نوفوكالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وسيطرت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية على مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات للواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 128 في مناطق ستارومايورسكو وأوروزاينوي بجمهورية دونيتسك الشعبية .وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 120 عسكريًا، ومركبتي قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، وأربعة مستودعات ذخيرة.وألحقت وحدات من مجموعة "دنيبر" أضرارا نارية بأفراد ومعدات اللواء 23 للحرس الوطني ولواء الدفاع الإرهابي 121 في مناطق نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفسك وميخائيلوفكا وزولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون.وفقد العدو أكثر من 30 عسكريا وأربع مركبات ومدفع "دي – 20" عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر "دي – 30" عيار 122 ملم ومدفع "إم 119" أمريكي الصنع عيار 105 ملم.الدفاع الروسية تعلن تدمير عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة

https://sputnikarabic.ae/20240420/القوات-الروسية-تضرب-قاعدة-جوية-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1088133736.html

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روسيا, رصد عسكري