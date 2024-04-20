الجيش الروسي يدمر مركزين أوكرانيين للنقل العسكري ومركزا لتخزين وقود الطائرات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
08:18 GMT
27 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
09:00 GMT
303 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
14:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي محدود على قاعدة عسكرية في إيران
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
17:29 GMT
13 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
08:04 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
08:14 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
09:03 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
14:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
14:34 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
16:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240420/الجيش-الروسي-يدمر-مركزين-أوكرانيين-للنقل-العسكري-ومركزا-لتخزين-وقود-الطائرات-1088138297.html
الجيش الروسي يدمر مركزين أوكرانيين للنقل العسكري ومركزا لتخزين وقود الطائرات
الجيش الروسي يدمر مركزين أوكرانيين للنقل العسكري ومركزا لتخزين وقود الطائرات
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية دمرت مركزين للنقل ومركزا لتخزين الوقود تستخدم جميعها لأغراض عسكرية للقوات الأوكرانية. 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T11:32+0000
2024-04-20T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_5132c4bbe96730ecd163ac24e56e9ce9.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيانها اليومي: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للجيش الروسي منشأة لتخزين وقود الطيران تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، ومنشأتين للبنية التحتية للنقل تستخدمان للأغراض العسكرية، بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الجوية الأوكرانية".ووفقا للدفاع الروسية، سيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة وألحقت هزيمة نارية بالقوة البشرية ومعدات اللواء 77 الجوي واللواء الميكانيكي 43 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 110، في مناطق بيريزوفكا، سينكوفو وزاجورويكوفكا في مقاطعة خاركوف.وتم صد ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 63 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين 12 و18 من الحرس الوطني لأوكرانيا في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات.وتم صد ثلاث هجمات مضادة من قبل تشكيلات اللواء الميكانيكي الثامن والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية غرب قرية كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 610 عسكريين ومركبتين قتاليتين مدرعتين وخمس سيارات ومدفع هاوتز عيار 152 ملم ومدفع "دي – 20" عيار 152 ملم، ومخزن ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية نوتا.وقامت وحدات من مجموعة القوات "المركز" من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع التكتيكي وصدت ثماني هجمات مضادة للمجموعات الهجومية من الألوية الآلية 25 المحمولة جواً والأولوية 23 و24 و100 و115 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوباخموتوفكا، لينينسكوي، بيرفومايسكوي و نوفوكالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وسيطرت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية على مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات للواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 128 في مناطق ستارومايورسكو وأوروزاينوي بجمهورية دونيتسك الشعبية .وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 120 عسكريًا، ومركبتي قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، وأربعة مستودعات ذخيرة.وألحقت وحدات من مجموعة "دنيبر" أضرارا نارية بأفراد ومعدات اللواء 23 للحرس الوطني ولواء الدفاع الإرهابي 121 في مناطق نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفسك وميخائيلوفكا وزولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون.وفقد العدو أكثر من 30 عسكريا وأربع مركبات ومدفع "دي – 20" عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر "دي – 30" عيار 122 ملم ومدفع "إم 119" أمريكي الصنع عيار 105 ملم.الدفاع الروسية تعلن تدمير عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة
https://sputnikarabic.ae/20240420/القوات-الروسية-تضرب-قاعدة-جوية-أوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1088133736.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_5eb213bdc9070c80198b42cb9a8edca4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر مركزين أوكرانيين للنقل العسكري ومركزا لتخزين وقود الطائرات

11:32 GMT 20.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية دمرت مركزين للنقل ومركزا لتخزين الوقود تستخدم جميعها لأغراض عسكرية للقوات الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها اليومي: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للجيش الروسي منشأة لتخزين وقود الطيران تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، ومنشأتين للبنية التحتية للنقل تستخدمان للأغراض العسكرية، بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الجوية الأوكرانية".
ووفقا للدفاع الروسية، سيطرت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة وألحقت هزيمة نارية بالقوة البشرية ومعدات اللواء 77 الجوي واللواء الميكانيكي 43 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 110، في مناطق بيريزوفكا، سينكوفو وزاجورويكوفكا في مقاطعة خاركوف.
وتم صد ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 63 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين 12 و18 من الحرس الوطني لأوكرانيا في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات.

وقامت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وألحقت أضرارًا نارية بالقوى العاملة ومعدات لواء الهجوم الجوي 79 واللواء الجوي 46 واللواء الميكانيكي 22 واللواء 67 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ماكسيميليانوفكا، ستوبوتشكي، باراسكوفيفكا وكالينينا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم صد ثلاث هجمات مضادة من قبل تشكيلات اللواء الميكانيكي الثامن والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية غرب قرية كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تداعيات القصف الصاروخي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في حي كالينينسك في دونيتسك، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تضرب قاعدة جوية أوكرانية في مقاطعة سومي
06:35 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 610 عسكريين ومركبتين قتاليتين مدرعتين وخمس سيارات ومدفع هاوتز عيار 152 ملم ومدفع "دي – 20" عيار 152 ملم، ومخزن ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية نوتا.
وقامت وحدات من مجموعة القوات "المركز" من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع التكتيكي وصدت ثماني هجمات مضادة للمجموعات الهجومية من الألوية الآلية 25 المحمولة جواً والأولوية 23 و24 و100 و115 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوباخموتوفكا، لينينسكوي، بيرفومايسكوي و نوفوكالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 355 عسكريًا ومركبتي قتال مشاة وخمس مركبات.

وسيطرت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية على مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات للواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 128 في مناطق ستارومايورسكو وأوروزاينوي بجمهورية دونيتسك الشعبية .
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 120 عسكريًا، ومركبتي قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، وأربعة مستودعات ذخيرة.
وألحقت وحدات من مجموعة "دنيبر" أضرارا نارية بأفراد ومعدات اللواء 23 للحرس الوطني ولواء الدفاع الإرهابي 121 في مناطق نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفسك وميخائيلوفكا وزولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون.
وفقد العدو أكثر من 30 عسكريا وأربع مركبات ومدفع "دي – 20" عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر "دي – 30" عيار 122 ملم ومدفع "إم 119" أمريكي الصنع عيار 105 ملم.
الدفاع الروسية تعلن تدمير عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ربع مليون فلسطيني غادروا رفح تحسبا لهجوم إسرائيلي وشيك06:30 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... روسيا: إقامة دولة فلسطينية هو الحل الوحيد لمشاكل الشرق الأوسطأمس, 21:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لاجتياح رفح18 أبريل, 14:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала