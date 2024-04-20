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https://sputnikarabic.ae/20240420/الحرس-الثوري-الإيراني-يرد-مجددا-على-مزاعم-قصف-مفاعل-ديمونا-النووي-الإسرائيلي-1088134424.html
الحرس الثوري الإيراني يرد مجددا على مزاعم قصف مفاعل "ديمونا" النووي الإسرائيلي
الحرس الثوري الإيراني يرد مجددا على مزاعم قصف مفاعل "ديمونا" النووي الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
نفی الحرس الثوري الإيراني إلحاق أضرار بمبنى مفاعل ديمونة جراء استهداف إيران أهداف إسرائيلية، معتبرا هذا الادعاء يأتي ضمن "الحرب النفسية للعدو". 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T07:40+0000
2024-04-20T07:40+0000
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وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، في تصريحات جديدة، إن "مفاعل ديمونا لم يكن ضمن أهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني خلال الهجوم الأخير على أهداف صهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكدا أن "نشر مثل هذه الأخبار يعتبر كذب كبير وعمل مشؤوم يأتي ضمن الحرب النفسية للعدو لحرف الرأي العام"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن الخميس الماضي، أن إيران حددت موقع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية، مؤكدا أن طهران مستعدة لضربها في أي لحظة في حالة تعرضها لاعتداء مماثل من قبل تل أبيب.وقال قائد فيلق حماية وأمن المنشآت النووية الإيرانية، العميد أحمد حق، وفقًا لما نقلته وكالة "تسنيم": "إذا أراد النظام الصهيوني اتخاذ إجراء ضد مراكزنا ومنشآتنا النووية فإنه سيواجه رد فعلنا بالتأكيد وسيتم مهاجمته وتشغيله لمواجهة الأسلحة المتقدمة للمراكز النووية للنظام".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن "الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق".على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة، بحسب قوله.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز".وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
https://sputnikarabic.ae/20240418/الحرس-الثوري-الإيراني-واجهنا-إسرائيل-بأسلحة-قديمة-وبأقل-قدر-من-القوة-1088071782.html
https://sputnikarabic.ae/20240418/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تحديد-مواقع-المنشآت-النووية-الإسرائيلية-ويحذر-تل-أبيب-1088075786.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني يرد مجددا على مزاعم قصف مفاعل "ديمونا" النووي الإسرائيلي

07:40 GMT 20.04.2024
© AFP 2023 / STRالحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
© AFP 2023 / STR
تابعنا عبر
نفی الحرس الثوري الإيراني إلحاق أضرار بمبنى مفاعل ديمونة جراء استهداف إيران أهداف إسرائيلية، معتبرا هذا الادعاء يأتي ضمن "الحرب النفسية للعدو".
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، في تصريحات جديدة، إن "مفاعل ديمونا لم يكن ضمن أهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني خلال الهجوم الأخير على أهداف صهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكدا أن "نشر مثل هذه الأخبار يعتبر كذب كبير وعمل مشؤوم يأتي ضمن الحرب النفسية للعدو لحرف الرأي العام"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
الحرس الثوري الإيراني: واجهنا إسرائيل بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة
18 أبريل, 11:36 GMT
وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن الخميس الماضي، أن إيران حددت موقع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية، مؤكدا أن طهران مستعدة لضربها في أي لحظة في حالة تعرضها لاعتداء مماثل من قبل تل أبيب.
وقال قائد فيلق حماية وأمن المنشآت النووية الإيرانية، العميد أحمد حق، وفقًا لما نقلته وكالة "تسنيم": "إذا أراد النظام الصهيوني اتخاذ إجراء ضد مراكزنا ومنشآتنا النووية فإنه سيواجه رد فعلنا بالتأكيد وسيتم مهاجمته وتشغيله لمواجهة الأسلحة المتقدمة للمراكز النووية للنظام".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن "الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق".
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة، بحسب قوله.
الحرس الثوري الإيراني يكشف قاعدة صواريخ بحرية تحت الأرض على طول ساحل الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
الحرس الثوري الإيراني يعلن تحديد مواقع المنشآت النووية الإسرائيلية ويحذر تل أبيب
18 أبريل, 11:52 GMT
ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز".
وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
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