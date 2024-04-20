https://sputnikarabic.ae/20240420/الدفاع-السورية-تعلن-تدمير-مقار-لإرهابيين-في-ريفي-دير-الزور-وتدمر-1088146096.html

الدفاع السورية تعلن تدمير مقار لإرهابيين في ريفي دير الزور وتدمر

الدفاع السورية تعلن تدمير مقار لإرهابيين في ريفي دير الزور وتدمر

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، تدمير مقار لإرهابيين في ريفي دير الزور وإسقاط مسيرات في ريف حلب شمالي البلاد، والتصدي لمحاولة اعتداء مجموعة إرهابية... 20.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-20T19:58+0000

2024-04-20T19:58+0000

2024-04-20T19:58+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

رصد عسكري

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/19/1075134484_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_25e4ec399734604fa6d16a13ab66053c.jpg

وقالت الدفاع السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه "رداً على الاعتداءات المتكررة للتنظيمات الإرهابية المسلحة على عدد من القرى والنقاط العسكرية للجيش السوري والقرى والبلدات الآمنة نفذت وحدات من الجيش السوري، بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة، عدة عمليات نوعية دقيقة بواسطة الطيران الحربي والمسير والمدفعية استهدفت من خلالها مقرات الإرهابيين ومواقعهم وآلياتهم ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل العشرات منهم، من بينهم متزعمون في تنظيم "داعش" الإرهابي".إلى ذلك تحدثت الدفاع السورية عن التصدي لمجموعة إرهابية حاولت الاعتداء على أحد الحواجز العسكرية التابعة للجيش السوري في ريف درعا، ما أدى إلى إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح ومصادرة ما بحوزتهم من أسلحة.ونشرت وزارة الدفاع السورية على موقعها الإلكتروني، مقطعا مصورا يوثق مشاهد لتلك العمليات.وتنتشر في مناطق سورية عدة خلايا نائمة من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، تشن هجمات متكررة على الحافلات المدنية والعسكرية، ما تسبب في مقتل وإصابة المئات.وخلال الحرب في سوريا، تشكلت قوات رديفة للجيش السوري، كان لها دورا فعالا في مساندة الجيش، خلال معاركه ضد التنظيمات الإرهابية في أنحاء البلاد؛ وأبرز هذه القوات كتائب البعث وقوات الدفاع الوطني وفوج مغاوير البحر وصقور الصحراء ونسور الزوبعة ولواء الباقر وقوات الرضا ولواء القدس.

https://sputnikarabic.ae/20240414/القوات-الروسية-تدمر-قاعدتين-للمسلحين-في-محافظة-حمص-السورية-1087974776.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري