https://sputnikarabic.ae/20240420/الدفاع-المدني-في-لبنان-3-قتلى-وجريحان-في-غارة-إسرائيلية-على-بلدة-الجبين-جنوبي-البلاد-1088140510.html
الدفاع المدني في لبنان: 3 قتلى وجريحان في غارة إسرائيلية على بلدة الجبين جنوبي البلاد
الدفاع المدني في لبنان: 3 قتلى وجريحان في غارة إسرائيلية على بلدة الجبين جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت منزلا وسط بلدة الجبين، وعلى الفور توجهت فرق الإسعاف إلى المكان لتفقده". 20.04.2024, سبوتنيك عربي
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وأفاد موقع "لبنان 24"، بأن "الدفاع المدني في الجنوب، أعلن عن سقوط 3 شهداء وجريحان في غارة إسرائيلية على بلدة الجبين جنوبي البلاد".وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، "إطلاق 4 صواريخ باتجاه موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان".وقال "حزب الله" اللبناني، في بيان له، إن قواته "استهدفت انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في جبل عداثر بالأسلحة الصاروخية"، مضيفا أن قواته "استهدفت أيضا التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة". وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيدًا عن الحدود اللبنانية الجنوبية، وآخرها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك في شرقي لبنان.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 77 ألف مصاب، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى ووقف لإطلاق النار في غزة.
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https://sputnikarabic.ae/20240417/الجيش-الإسرائيلي-إصابة-14-عسكريا-إثر-إطلاق-طائرة-مسيرة-من-جنوبي-لبنان-1088052177.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الدفاع المدني في لبنان: 3 قتلى وجريحان في غارة إسرائيلية على بلدة الجبين جنوبي البلاد
أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت منزلا وسط بلدة الجبين، وعلى الفور توجهت فرق الإسعاف إلى المكان لتفقده".
وأفاد موقع
"لبنان 24"، بأن "الدفاع المدني في الجنوب، أعلن عن سقوط 3 شهداء وجريحان في غارة إسرائيلية على بلدة الجبين جنوبي البلاد".
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، "إطلاق 4 صواريخ
باتجاه موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان".
وقال "حزب الله" اللبناني، في بيان له، إن قواته "استهدفت انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في جبل عداثر بالأسلحة الصاروخية"، مضيفا أن قواته "استهدفت أيضا التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".
وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان
والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيدًا عن الحدود اللبنانية الجنوبية، وآخرها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك في شرقي لبنان.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 77 ألف مصاب، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى ووقف لإطلاق النار في غزة.