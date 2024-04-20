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الرئاسة الفلسطينية: واشنطن تمنح إسرائيل ضوءا أخضرا لتوسيع الحرب
الرئاسة الفلسطينية: واشنطن تمنح إسرائيل ضوءا أخضرا لتوسيع الحرب
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علقت الرئاسة الفلسطينية على تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون يتضمن تقديم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل. 20.04.2024, سبوتنيك عربي
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القدس - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان، مساء اليوم السبت: "هذه الخطوة تمثل ضوءا أخضرا لتوسيع رقعة الحرب الإسرائيلية".وأضاف أبو ردينة: "ما أقره مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار إلى إسرائيل، هو أرقام تترجم على شكل آلاف الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وآخرهم في مدينة طولكرم بالضفة الغربية".وأكد أن "الدعم الأمني الأمريكي تصعيد خطير، وهو عدوان على الشعب الفلسطيني سيتسع ليشمل دول المنطقة بأسرها، مشددا على أن استقرار فلسطين هو المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة والعالم".وأرد: "هذه الحزمة مما تسمى مساعدات، التي وافق عليها مجلس النواب الأمريكي، تشكك في مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية بالوصول إلى الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، عبر تبنيها دعم حكومة اليمين المتطرفة في دولة الاحتلال، التي تواصل جرائمها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة لليوم الـ197 على التوالي في انتهاك خطير لكافة قرارات الشرعية الدولية".وقال نبيل أبو ردينة أنه في "الوقت الذي تقدم فيه أمريكا الدعم العسكري لإسرائيل، تواصل عدوانها على مدينة طولكرم في الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، حيث استشهد أكثر من 13 مواطنا، ودمرت بآلياتها البنية التحتية بشكل كامل في طولكرم، بعد أن دمرتها في جنين".وأشار أبو ردينة إلى أن "واشنطن تستمر في دعم حكومة اليمين المتطرف التي تدعم هجوم المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، كما أوقفت الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين".والسبت، أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك رغم اعتراضات قوية من بعض الجمهوريين المتشددين رغم الدعم الواسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الحزمة خلال أيام ويرفعها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانونًا.ويخصص مشروع القانون 26 مليار دولار لإسرائيل، فيما يشتمل مخصصات بقيمة 4 مليارات دولار لتجديد منظومتي الدفاع الجوي الإسرائيليتين "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، ومخصصات بقيمة 1.2 مليار دولار لمنظومة سلاح الطاقة الموجهة "الشعاع الحديدي"، ومخصصات بقيمة 2.4 مليار دولار لعمليات للجيش الأمريكي في المنطقة، ومخصصات بقيمة 3.5 مليارات دولار لشراء أنظمة أسلحة ومعدات وخدمات عسكرية متقدمة، من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.كما ينص مشروع القانون على حظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".وتعليقًا على إقرار مجلس النواب الأمريكي للمساعدات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر منصة "إكس": "الكونغرس الأمريكي تبنى للتو بغالبية ساحقة مشروع قانون مساعدة مقدرًا جدًا، يعكس دعمًا قويًا لإسرائيل، ويدافع عن الحضارة الغربية. شكراً لأصدقائنا، شكراً لأمريكا".من جانبها، قال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "موافقة الولايات المتحدة على المساعدة العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان ستزيد من الأزمات العالمية".وأضافت أن "المساعدة العسكرية للنظام في كييف تعادل رعاية مباشرة للإرهاب، وتمويل تايوان يعني تدخل في الشؤون الداخلية للصين، بينما تمويل إسرائيل يزيد من تصاعد التوترات غير المسبوقة في المنطقة".وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن" إدارة بايدن تدرس صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة تزيد على مليار دولار، بما في ذلك ذخيرة للدبابات ومعدات عسكرية وقذائف هاون".يشار إلى أن المساعدات المذكورة تشمل إرسال ذخيرة دبابات عيار 120 ملم بقيمة 700 مليون دولار، ومركبات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار، وقذائف هاون عيار 120 ملم بقيمة تقل عن 100 مليون دولار.وأضافت الصحيفة، أن "عمليات البيع تتطلب موافقة زعماء الكونغرس الأمريكي وقد تستغرق شهورًا أو سنوات حتى تكتمل".يأتي ذلك فيما تتواصل لليوم الـ 197، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان، بينما وصلت حصيلة الضحايا إلى نحو 34 ألف قتيلا ونحو 76 ألف مصاب.
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https://sputnikarabic.ae/20240305/روسيا-تدعو-إلى-استعادة-تمويل-أونروا-بالكامل-وعودة-الموظفين-المفصولين-1086663394.html
https://sputnikarabic.ae/20240213/بايدن-يدعو-مجلس-النواب-الأمريكي-إلى-التعجيل-بتمرير-حزمة-مساعدات-لأوكرانيا-وإسرائيل--1086040949.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

الرئاسة الفلسطينية: واشنطن تمنح إسرائيل ضوءا أخضرا لتوسيع الحرب

21:45 GMT 20.04.2024
© AP Photo / Susan Montoya Bryanصواريخ نووية أمريكية - رؤوس نووية
صواريخ نووية أمريكية - رؤوس نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Susan Montoya Bryan
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علقت الرئاسة الفلسطينية على تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون يتضمن تقديم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل.
القدس - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان، مساء اليوم السبت: "هذه الخطوة تمثل ضوءا أخضرا لتوسيع رقعة الحرب الإسرائيلية".
وأضاف أبو ردينة: "ما أقره مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار إلى إسرائيل، هو أرقام تترجم على شكل آلاف الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وآخرهم في مدينة طولكرم بالضفة الغربية".
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وأكد أن "الدعم الأمني الأمريكي تصعيد خطير، وهو عدوان على الشعب الفلسطيني سيتسع ليشمل دول المنطقة بأسرها، مشددا على أن استقرار فلسطين هو المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة والعالم".
وأرد: "هذه الحزمة مما تسمى مساعدات، التي وافق عليها مجلس النواب الأمريكي، تشكك في مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية بالوصول إلى الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، عبر تبنيها دعم حكومة اليمين المتطرفة في دولة الاحتلال، التي تواصل جرائمها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة لليوم الـ197 على التوالي في انتهاك خطير لكافة قرارات الشرعية الدولية".
وقال نبيل أبو ردينة أنه في "الوقت الذي تقدم فيه أمريكا الدعم العسكري لإسرائيل، تواصل عدوانها على مدينة طولكرم في الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، حيث استشهد أكثر من 13 مواطنا، ودمرت بآلياتها البنية التحتية بشكل كامل في طولكرم، بعد أن دمرتها في جنين".
وأشار أبو ردينة إلى أن "واشنطن تستمر في دعم حكومة اليمين المتطرف التي تدعم هجوم المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، كما أوقفت الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين".
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والسبت، أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك رغم اعتراضات قوية من بعض الجمهوريين المتشددين رغم الدعم الواسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الحزمة خلال أيام ويرفعها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانونًا.
ويخصص مشروع القانون 26 مليار دولار لإسرائيل، فيما يشتمل مخصصات بقيمة 4 مليارات دولار لتجديد منظومتي الدفاع الجوي الإسرائيليتين "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، ومخصصات بقيمة 1.2 مليار دولار لمنظومة سلاح الطاقة الموجهة "الشعاع الحديدي"، ومخصصات بقيمة 2.4 مليار دولار لعمليات للجيش الأمريكي في المنطقة، ومخصصات بقيمة 3.5 مليارات دولار لشراء أنظمة أسلحة ومعدات وخدمات عسكرية متقدمة، من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
كما ينص مشروع القانون على حظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وتعليقًا على إقرار مجلس النواب الأمريكي للمساعدات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر منصة "إكس": "الكونغرس الأمريكي تبنى للتو بغالبية ساحقة مشروع قانون مساعدة مقدرًا جدًا، يعكس دعمًا قويًا لإسرائيل، ويدافع عن الحضارة الغربية. شكراً لأصدقائنا، شكراً لأمريكا".
من جانبها، قال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "موافقة الولايات المتحدة على المساعدة العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان ستزيد من الأزمات العالمية".
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وأضافت أن "المساعدة العسكرية للنظام في كييف تعادل رعاية مباشرة للإرهاب، وتمويل تايوان يعني تدخل في الشؤون الداخلية للصين، بينما تمويل إسرائيل يزيد من تصاعد التوترات غير المسبوقة في المنطقة".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن" إدارة بايدن تدرس صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة تزيد على مليار دولار، بما في ذلك ذخيرة للدبابات ومعدات عسكرية وقذائف هاون".
يشار إلى أن المساعدات المذكورة تشمل إرسال ذخيرة دبابات عيار 120 ملم بقيمة 700 مليون دولار، ومركبات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار، وقذائف هاون عيار 120 ملم بقيمة تقل عن 100 مليون دولار.
وأضافت الصحيفة، أن "عمليات البيع تتطلب موافقة زعماء الكونغرس الأمريكي وقد تستغرق شهورًا أو سنوات حتى تكتمل".
يأتي ذلك فيما تتواصل لليوم الـ 197، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان، بينما وصلت حصيلة الضحايا إلى نحو 34 ألف قتيلا ونحو 76 ألف مصاب.
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