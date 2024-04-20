الكرملين: القوات الأوكرانية تستهدف الصحفيين الروس عمدا على جبهات القتال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
08:18 GMT
27 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:45 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
09:00 GMT
303 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
14:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي محدود على قاعدة عسكرية في إيران
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
17:29 GMT
13 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
08:04 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
08:14 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
09:03 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
14:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
14:34 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
16:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240420/الكرملين-القوات-الأوكرانية-تستهدف-الصحفيين-الروس-عمدا-على-جبهات-القتال-1088137404.html
الكرملين: القوات الأوكرانية تستهدف الصحفيين الروس عمدا على جبهات القتال
الكرملين: القوات الأوكرانية تستهدف الصحفيين الروس عمدا على جبهات القتال
سبوتنيك عربي
أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، عن تعازيه بوفاة مراسل صحيفة "إزفستيا" الروسية، سيميون إرمين، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تستهدف... 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T10:05+0000
2024-04-20T10:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال بيسكوف في بيان عبر "تلغرام": "بادئ ذي بدء، نعرب عن تعازينا في وفاة سيميون إيرمين، إنها مأساة كبيرة".وأضاف بيسكوف: "فيما يتعلق بحقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية تتعمد استهداف الصحفيين الروس، نعم، هذا هو الحال".وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، أنها ستعمل على تحديد هوية جميع المتورطين في مقتل المراسل الحربي لصحيفة "إزفستيا" الروسية في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في مقاطعة زابوروجيه.وذكرت اللجنة، في بيان: "سيقوم محققو لجنة التحقيق بتحديد هوية جميع الأشخاص المتورطين في مقتل مراسل حربي نتيجة هجوم شنته التشكيلات المسلحة لأوكرانيا في اتجاه زابوريجيه في 19 نيسان/ أبريل 2024".وأوضحت: "نفذت أوكرانيا هجومًا باستخدام طائرة دون طيار في اتجاه زابوريجيه، حيث كان المراسل الحربي لـ"إيزفستيا" سيميون إرمين يصور تقريرًا آخر، ونتيجة لهجوم موجه من قبل القوات الأوكرانية، توفي إرمين".
https://sputnikarabic.ae/20240420/مستشار-سابق-في-الناتو-يتحدث-عن-الذعر-الغربي-بشأن-أوكرانيا-1088136276.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الكرملين: القوات الأوكرانية تستهدف الصحفيين الروس عمدا على جبهات القتال

10:05 GMT 20.04.2024 (تم التحديث: 10:06 GMT 20.04.2024)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، عن تعازيه بوفاة مراسل صحيفة "إزفستيا" الروسية، سيميون إرمين، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تستهدف الصحفيين الروس عمدا.
وقال بيسكوف في بيان عبر "تلغرام": "بادئ ذي بدء، نعرب عن تعازينا في وفاة سيميون إيرمين، إنها مأساة كبيرة".
وأضاف بيسكوف: "فيما يتعلق بحقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية تتعمد استهداف الصحفيين الروس، نعم، هذا هو الحال".
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار سابق في "الناتو" يتحدث عن الذعر الغربي بشأن أوكرانيا
09:32 GMT
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، أنها ستعمل على تحديد هوية جميع المتورطين في مقتل المراسل الحربي لصحيفة "إزفستيا" الروسية في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في مقاطعة زابوروجيه.
وذكرت اللجنة، في بيان: "سيقوم محققو لجنة التحقيق بتحديد هوية جميع الأشخاص المتورطين في مقتل مراسل حربي نتيجة هجوم شنته التشكيلات المسلحة لأوكرانيا في اتجاه زابوريجيه في 19 نيسان/ أبريل 2024".
وأوضحت: "نفذت أوكرانيا هجومًا باستخدام طائرة دون طيار في اتجاه زابوريجيه، حيث كان المراسل الحربي لـ"إيزفستيا" سيميون إرمين يصور تقريرًا آخر، ونتيجة لهجوم موجه من قبل القوات الأوكرانية، توفي إرمين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ربع مليون فلسطيني غادروا رفح تحسبا لهجوم إسرائيلي وشيك06:30 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... روسيا: إقامة دولة فلسطينية هو الحل الوحيد لمشاكل الشرق الأوسطأمس, 21:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لاجتياح رفح18 أبريل, 14:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала