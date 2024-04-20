https://sputnikarabic.ae/20240420/الكرملين-القوات-الأوكرانية-تستهدف-الصحفيين-الروس-عمدا-على-جبهات-القتال-1088137404.html
الكرملين: القوات الأوكرانية تستهدف الصحفيين الروس عمدا على جبهات القتال
الكرملين: القوات الأوكرانية تستهدف الصحفيين الروس عمدا على جبهات القتال
سبوتنيك عربي
أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، عن تعازيه بوفاة مراسل صحيفة "إزفستيا" الروسية، سيميون إرمين، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تستهدف... 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T10:05+0000
2024-04-20T10:05+0000
2024-04-20T10:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف في بيان عبر "تلغرام": "بادئ ذي بدء، نعرب عن تعازينا في وفاة سيميون إيرمين، إنها مأساة كبيرة".وأضاف بيسكوف: "فيما يتعلق بحقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية تتعمد استهداف الصحفيين الروس، نعم، هذا هو الحال".وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، أنها ستعمل على تحديد هوية جميع المتورطين في مقتل المراسل الحربي لصحيفة "إزفستيا" الروسية في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في مقاطعة زابوروجيه.وذكرت اللجنة، في بيان: "سيقوم محققو لجنة التحقيق بتحديد هوية جميع الأشخاص المتورطين في مقتل مراسل حربي نتيجة هجوم شنته التشكيلات المسلحة لأوكرانيا في اتجاه زابوريجيه في 19 نيسان/ أبريل 2024".وأوضحت: "نفذت أوكرانيا هجومًا باستخدام طائرة دون طيار في اتجاه زابوريجيه، حيث كان المراسل الحربي لـ"إيزفستيا" سيميون إرمين يصور تقريرًا آخر، ونتيجة لهجوم موجه من قبل القوات الأوكرانية، توفي إرمين".
https://sputnikarabic.ae/20240420/مستشار-سابق-في-الناتو-يتحدث-عن-الذعر-الغربي-بشأن-أوكرانيا-1088136276.html
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روسيا
الكرملين: القوات الأوكرانية تستهدف الصحفيين الروس عمدا على جبهات القتال
10:05 GMT 20.04.2024 (تم التحديث: 10:06 GMT 20.04.2024)
أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، عن تعازيه بوفاة مراسل صحيفة "إزفستيا" الروسية، سيميون إرمين، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تستهدف الصحفيين الروس عمدا.
وقال بيسكوف في بيان عبر "تلغرام": "بادئ ذي بدء، نعرب عن تعازينا في وفاة سيميون إيرمين، إنها مأساة كبيرة".
وأضاف بيسكوف: "فيما يتعلق بحقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية تتعمد استهداف الصحفيين الروس، نعم، هذا هو الحال".
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، أنها ستعمل على تحديد هوية جميع المتورطين في مقتل المراسل الحربي لصحيفة "إزفستيا" الروسية في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في مقاطعة زابوروجيه.
وذكرت اللجنة، في بيان: "سيقوم محققو لجنة التحقيق بتحديد هوية جميع الأشخاص المتورطين في مقتل مراسل حربي نتيجة هجوم شنته التشكيلات المسلحة لأوكرانيا في اتجاه زابوريجيه في 19 نيسان/ أبريل 2024".
وأوضحت: "نفذت أوكرانيا هجومًا باستخدام طائرة دون طيار في اتجاه زابوريجيه، حيث كان المراسل الحربي لـ"إيزفستيا" سيميون إرمين يصور تقريرًا آخر، ونتيجة لهجوم موجه من قبل القوات الأوكرانية، توفي إرمين".