https://sputnikarabic.ae/20240420/الكرملين-موافقة-الكونغرس-على-مساعدات-لأوكرانيا-خطوة-ستلحق-الخراب-بكييف--1088145780.html
الكرملين: موافقة الكونغرس على مساعدات لأوكرانيا خطوة ستلحق الخراب بكييف
الكرملين: موافقة الكونغرس على مساعدات لأوكرانيا خطوة ستلحق الخراب بكييف
سبوتنيك عربي
أكد متحدث الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موافقة الكونغرس الأميركي على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا تقترب من 61 مليار دولار ستلحق الخراب بكييف، وستؤدي إلى مقتل... 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T19:35+0000
2024-04-20T19:35+0000
2024-04-20T19:35+0000
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وقال بيسكوف في تصريحات لموقع لايف نيوز، اليوم السبت: "كان من المتوقع هذا القرار (موافقة الكونغرس على مساعدات لأوكرانيا) وكان سهلا التنبؤ به. سيثري الولايات المتحدة بشكل أكبر ويدمر أوكرانيا، بينما يستمر المزيد والمزيد من الأوكرانيين في أن يكونوا ضحايا للنظام في كييف".ويتضمن مشروع القانون مخصصات بقيمة 4 مليارات دولار لتجديد منظومتي الدفاع الجوي الإسرائيليتين "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، ومخصصات بقيمة 1.2 مليار دولار لمنظومة سلاح الطاقة الموجهة "الشعاع الحديدي"، ومخصصات بقيمة 2.4 مليار دولار لعمليات للجيش الأميركي في المنطقة، ومخصصات بقيمة 3.5 مليارات دولار لشراء أنظمة أسلحة ومعدات وخدمات عسكرية متقدمة، من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
https://sputnikarabic.ae/20240420/زيلينسكي-الشعب-الأوكراني-سئم-الصراع-1088145107.html
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روسيا, العالم
الكرملين: موافقة الكونغرس على مساعدات لأوكرانيا خطوة ستلحق الخراب بكييف
أكد متحدث الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موافقة الكونغرس الأميركي على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا تقترب من 61 مليار دولار ستلحق الخراب بكييف، وستؤدي إلى مقتل المزيد من الأوكرانيين.
وقال بيسكوف في تصريحات لموقع لايف نيوز، اليوم السبت: "كان من المتوقع هذا القرار (موافقة الكونغرس على مساعدات لأوكرانيا) وكان سهلا التنبؤ به. سيثري الولايات المتحدة بشكل أكبر ويدمر أوكرانيا، بينما يستمر المزيد والمزيد من الأوكرانيين في أن يكونوا ضحايا للنظام في كييف".
ومرر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يخصص مساعدات بقيمة 26.38 مليار دولار لإسرائيل، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأظهرت بيانات التصويت موافقة 366 عضوًا بمجلس النواب الأميركي على مشروع القانون، المسمى "قانون المخصصات الأمنية التكميلية لإسرائيل"، مقابل تصويت 58 عضوًا ضده.
ويتضمن مشروع القانون مخصصات بقيمة 4 مليارات دولار لتجديد منظومتي الدفاع الجوي الإسرائيليتين "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، ومخصصات بقيمة 1.2 مليار دولار لمنظومة سلاح الطاقة الموجهة "الشعاع الحديدي"، ومخصصات بقيمة 2.4 مليار دولار لعمليات للجيش الأميركي في المنطقة، ومخصصات بقيمة 3.5 مليارات دولار لشراء أنظمة أسلحة ومعدات وخدمات عسكرية متقدمة، من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.