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كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
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مساحة حرة
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https://sputnikarabic.ae/20240420/بعد-سيول-استمرت-لأيام-فلاي-دبي-تعيد-تشغيل-رحلاتها-بالكامل-1088136572.html
بعد سيول استمرت لأيام.. "فلاي دبي" تعيد تشغيل رحلاتها بالكامل
بعد سيول استمرت لأيام.. "فلاي دبي" تعيد تشغيل رحلاتها بالكامل
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة طيران "فلاي دبي"، اليوم السبت، عودة تشغيل جدول رحلاتها بالكامل من المبنيين 2 و3 في مطار دبي الدولي، وذلك بعد موجة سيول عنيفة شهدتها دبي على مدار... 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T09:38+0000
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ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الشركة بيانا أكدت فيه أن "تركيزها سيستمر خلال الأيام المقبلة على توفير الدعم لمسافريها الذين تأثرت خطط سفرهم"، موضحة أنه تم التواصل مع المسافرين الذين حجزوا عبر موقعها الإلكتروني والذين تم إلغاء حجوزاتهم عبر البريد الإلكتروني بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز.ودعت "فلاي دبي" المسافرين الذين حجزوا من خلال وكيل سفر بالتواصل معه مباشرة بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز، كما نصحت المسافرين بالتحقق من حالة الرحلة على موقع flydubai.com وبتحديث بيانات التواصل الخاصة بهم.وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "الخليج تايمز" بأن الأمطار الغزيرة التي ضربت الإمارات أدت إلى غرق العديد من الطرق، حيث بدأت الأمطار الغزيرة بالتساقط، يوم الاثنين الماضي، وبدأت الموجة الثانية من الطقس السيئ في اليوم التالي.ونصحت هيئة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سكان الإمارات بالبقاء في منازلهم. وطُلب من موظفي الخدمة المدنية العمل من المنزل، وتحولت المدارس إلى العمل عبر الإنترنت.وتضررت دبي بشكل خاص من الأمطار. وقالت هيئة الطرق والاتصالات إن خدمات القطارات بين محطتي مترو محليتين تعطلت بسبب الظروف الجوية، وبسبب هطول الأمطار الغزيرة، أصبحت الحركة في بعض شوارع دبي مستحيلة حاليًا.
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, أخبار المناخ في العالم, الأخبار

بعد سيول استمرت لأيام.. "فلاي دبي" تعيد تشغيل رحلاتها بالكامل

09:38 GMT 20.04.2024 (تم التحديث: 09:39 GMT 20.04.2024)
© AP Photo / Jon Gambrellأفراد طاقم طيران الإمارات يشاهدون مظاهرة طيران في معرض دبي الجوي في دبي, الإمارات العربية المتحدة, نوفمبر. 13, 2023.
أفراد طاقم طيران الإمارات يشاهدون مظاهرة طيران في معرض دبي الجوي في دبي, الإمارات العربية المتحدة, نوفمبر. 13, 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Jon Gambrell
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أعلنت شركة طيران "فلاي دبي"، اليوم السبت، عودة تشغيل جدول رحلاتها بالكامل من المبنيين 2 و3 في مطار دبي الدولي، وذلك بعد موجة سيول عنيفة شهدتها دبي على مدار الأيام الماضية تسببت في تأثر حركة الطيران في الإمارة.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الشركة بيانا أكدت فيه أن "تركيزها سيستمر خلال الأيام المقبلة على توفير الدعم لمسافريها الذين تأثرت خطط سفرهم"، موضحة أنه تم التواصل مع المسافرين الذين حجزوا عبر موقعها الإلكتروني والذين تم إلغاء حجوزاتهم عبر البريد الإلكتروني بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز.
ودعت "فلاي دبي" المسافرين الذين حجزوا من خلال وكيل سفر بالتواصل معه مباشرة بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز، كما نصحت المسافرين بالتحقق من حالة الرحلة على موقع flydubai.com وبتحديث بيانات التواصل الخاصة بهم.
Затопленные улицы после ливня в Дубае - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
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صور تظهر انحسار مياه الأمطار في دبي
17 أبريل, 12:55 GMT
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "الخليج تايمز" بأن الأمطار الغزيرة التي ضربت الإمارات أدت إلى غرق العديد من الطرق، حيث بدأت الأمطار الغزيرة بالتساقط، يوم الاثنين الماضي، وبدأت الموجة الثانية من الطقس السيئ في اليوم التالي.
ونصحت هيئة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سكان الإمارات بالبقاء في منازلهم. وطُلب من موظفي الخدمة المدنية العمل من المنزل، وتحولت المدارس إلى العمل عبر الإنترنت.
وتضررت دبي بشكل خاص من الأمطار. وقالت هيئة الطرق والاتصالات إن خدمات القطارات بين محطتي مترو محليتين تعطلت بسبب الظروف الجوية، وبسبب هطول الأمطار الغزيرة، أصبحت الحركة في بعض شوارع دبي مستحيلة حاليًا.
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