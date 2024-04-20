https://sputnikarabic.ae/20240420/خبير-الجيش-الروسي-يبطل-قدرات-كييف-الجوية-من-خلال-تدمير-طائراته-وأنظمة-إس--300-لديه--1088141389.html
خبير: الجيش الروسي يبطل قدرات كييف الجوية من خلال تدمير طائراته وأنظمة "إس – 300" لديه
خبير: الجيش الروسي يبطل قدرات كييف الجوية من خلال تدمير طائراته وأنظمة "إس – 300" لديه
سبوتنيك عربي
وقال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، إن الجيش الروسي دمر أربع طائرات من طراز "ميغ 29"، و4 أنظمة للدفاع الجوي "إس 300" للقوات الأوكرانية. 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T15:14+0000
2024-04-20T15:14+0000
2024-04-20T15:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف ميركوريس في مدونته على موقع يوتيوب، أن"الطائرات الأوكرانية التي نفذت عمليات على الجبهة أقلعت من قاعدة جوية بالقرب من دنيبروبيتروفسك، وعلى الأرجح تم تدمير أربع طائرات من طراز ميغ 29، وهذا جزء من الإستراتيجية الروسية على خط المواجهة، والتي من خلالها تبطل القدرات الهجومية للطائرات". وفقًا لميركوريس، كانت تلك ليلة فظيعة بالنسبة لكييف، لأنه بالإضافة إلى الطائرات المفقودة، فقد الجيش الأوكراني أربعة أنظمة دفاع جوي من طراز "إس – 300".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240420/-نونا-إس-الروسية-تدمر-نقطة-مراقبة-تابعة-لنظام-كييف--فيديو--1088141027.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
خبير: الجيش الروسي يبطل قدرات كييف الجوية من خلال تدمير طائراته وأنظمة "إس – 300" لديه
وقال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، إن الجيش الروسي دمر أربع طائرات من طراز "ميغ 29"، و4 أنظمة للدفاع الجوي "إس 300" للقوات الأوكرانية.
وأضاف ميركوريس في مدونته على موقع يوتيوب، أن"الطائرات الأوكرانية التي نفذت عمليات على الجبهة أقلعت من قاعدة جوية بالقرب من دنيبروبيتروفسك، وعلى الأرجح تم تدمير أربع طائرات من طراز ميغ 29، وهذا جزء من الإستراتيجية الروسية على خط المواجهة، والتي من خلالها تبطل القدرات الهجومية للطائرات".
وفقًا لميركوريس، كانت تلك ليلة فظيعة بالنسبة لكييف، لأنه بالإضافة إلى الطائرات المفقودة، فقد الجيش الأوكراني أربعة أنظمة دفاع جوي من طراز "إس – 300".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.