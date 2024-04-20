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خبير في الشؤون الإسرائيلية لـ"سبوتنيك": حكومة نتنياهو تتملص من استحقاقات صفقة تبادل الأسرى
خبير في الشؤون الإسرائيلية لـ"سبوتنيك": حكومة نتنياهو تتملص من استحقاقات صفقة تبادل الأسرى
سبوتنيك عربي
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن الجانب الإسرائيلي لا يبالي بحياة الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T15:24+0000
2024-04-20T15:24+0000
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وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "الجانب الإسرائيلي أثبت سقوط شعاراته الخاصة بإعلاء قيمة الفرد والإنسان، مشيرا إلى أن هناك محاولات إسرائيلية للضغط على الوسطاء في مصر والضغط على قطر من خلال التلويح بإغلاق قناة الجزيرة".واستطرد: "الأمر حاليا يتطلب موقفا دوليا قويا وغير تقليدي، في ضوء محاولات نتنياهو للتملص من الاستحقاقات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى".وتابع أنور: "في الإمكان دعم المساعي الرامية لتحويل قضية الجانب الفلسطيني من دولة عضو ومراقب إلى دولة كاملة العضوية، والوقت حان أيضا، لكي يتم البحث في سبل حماية الشعب الفلسطيني من خلال توفير قوات دولية تصد هذا العدوان وتلجمه في ظل القتل دون تمييز وجرائم الإبادة والتجويع، مؤكدًا أنه لا بد من إجبار الجانب الإسرائيلي على ذلك، خاصة وأن موقفه يهدد استقرار المنطقة".ويرى أن "هذه القضية وهذا الصراع لن يستمر على نفس المنوال لشهور قادمة، فهناك مقومات لصدام أكبر وأوسع ربما يكون إقليميا يشمل فتح جبهات أخرى، تهدد مصالح وممرات التجارة العالمية، معتقدا أن هذا الأمر يمكن أن يندلع من خلاله مواجهات كبيرة حتى ولو على سبيل تفسير خاطئ لبعض التحركات أو استفزاز واستفزاز مقابل".وشدد الأكاديمي المصري على أن "الوقت قد حان لكي يقوم المجتمع الدولي بدوره وأن تكون هناك مواجهة غير تقليدية لهذه المجموعة المتطرفة التي تقود إسرائيل، والتي تسببت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وربما تتسبب في تكرار ذلك في أكثر من جبهة في ظل استمرار هذه السياسات العنصرية الهمجية الفاشية".يذكر أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن الأربعاء، أن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين "تمر بمرحلة حساسة".وقال آل ثاني في مؤتمر صحفي في الدوحة: "للأسف المفاوضات تمرّ ما بين السير قدما والتعثر"، وأضاف: "نحاول قدر الإمكان معالجة هذا التعثر والمضي قدما ووضع حد لهذه المعاناة التي يعانيها الشعب في غزة واستعادة الأسرى في نفس الوقت".وأكد أن "هناك محاولات قدر الإمكان لتذليل العقبات من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل"، كما أشار إلى أن "قطر تندد بسياسة العقاب الجماعي التي لا تزال إسرائيل تتبعها في قطاع غزة، وبالتصعيد في الضفة الغربية".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 مليون شخص من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240330/ذوو-المحتجزين-الإسرائيليين-لدى-حماس-نتنياهو-يمنع-التوصل-إلى-اتفاق-لتبادل-الأسرى-1087536575.html
https://sputnikarabic.ae/20240419/الصين-التاريخ-والعالم-لن-ينسوا-تصرف-أمريكا-اللامعقول-تجاه-فلسطين-ورفض-عضويتها-في-الأمم-المتحدة-1088123844.html
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خبير في الشؤون الإسرائيلية لـ"سبوتنيك": حكومة نتنياهو تتملص من استحقاقات صفقة تبادل الأسرى

15:24 GMT 20.04.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في كيريا، التي تضم وزارة الدفاع الإسرائيلية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في كيريا، التي تضم وزارة الدفاع الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن الجانب الإسرائيلي لا يبالي بحياة الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "الجانب الإسرائيلي أثبت سقوط شعاراته الخاصة بإعلاء قيمة الفرد والإنسان، مشيرا إلى أن هناك محاولات إسرائيلية للضغط على الوسطاء في مصر والضغط على قطر من خلال التلويح بإغلاق قناة الجزيرة".
واستطرد: "الأمر حاليا يتطلب موقفا دوليا قويا وغير تقليدي، في ضوء محاولات نتنياهو للتملص من الاستحقاقات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى".
احتجاجات في تل-أبيب، ولافتات مناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضد ارتفاع تكاليف مستوى المعيشة، 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
ذوو المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس": نتنياهو يمنع التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى
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وتابع أنور: "في الإمكان دعم المساعي الرامية لتحويل قضية الجانب الفلسطيني من دولة عضو ومراقب إلى دولة كاملة العضوية، والوقت حان أيضا، لكي يتم البحث في سبل حماية الشعب الفلسطيني من خلال توفير قوات دولية تصد هذا العدوان وتلجمه في ظل القتل دون تمييز وجرائم الإبادة والتجويع، مؤكدًا أنه لا بد من إجبار الجانب الإسرائيلي على ذلك، خاصة وأن موقفه يهدد استقرار المنطقة".
ويرى أن "هذه القضية وهذا الصراع لن يستمر على نفس المنوال لشهور قادمة، فهناك مقومات لصدام أكبر وأوسع ربما يكون إقليميا يشمل فتح جبهات أخرى، تهدد مصالح وممرات التجارة العالمية، معتقدا أن هذا الأمر يمكن أن يندلع من خلاله مواجهات كبيرة حتى ولو على سبيل تفسير خاطئ لبعض التحركات أو استفزاز واستفزاز مقابل".
وشدد الأكاديمي المصري على أن "الوقت قد حان لكي يقوم المجتمع الدولي بدوره وأن تكون هناك مواجهة غير تقليدية لهذه المجموعة المتطرفة التي تقود إسرائيل، والتي تسببت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وربما تتسبب في تكرار ذلك في أكثر من جبهة في ظل استمرار هذه السياسات العنصرية الهمجية الفاشية".
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
الصين: التاريخ والعالم لن ينسوا تصرف أمريكا "اللامعقول" تجاه فلسطين ورفض عضويتها في الأمم المتحدة
أمس, 17:21 GMT
يذكر أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن الأربعاء، أن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين "تمر بمرحلة حساسة".
وقال آل ثاني في مؤتمر صحفي في الدوحة: "للأسف المفاوضات تمرّ ما بين السير قدما والتعثر"، وأضاف: "نحاول قدر الإمكان معالجة هذا التعثر والمضي قدما ووضع حد لهذه المعاناة التي يعانيها الشعب في غزة واستعادة الأسرى في نفس الوقت".
وأكد أن "هناك محاولات قدر الإمكان لتذليل العقبات من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل"، كما أشار إلى أن "قطر تندد بسياسة العقاب الجماعي التي لا تزال إسرائيل تتبعها في قطاع غزة، وبالتصعيد في الضفة الغربية".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 مليون شخص من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
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