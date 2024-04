دولة جديدة تعلن اعترافها بدولة فلسطين والخارجية الفلسطينية تعلق

The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates welcomes the decision of the #Republic_of_Barbados to recognize the State of #Palestine 🇧🇧 🇵🇸



والجدير ذكره أن بربادوس هي دولة في حوض الكاريبي، كانت عضو في الكومنولث البريطاني ولكنها خرجت منه واصبحت جمهورية في عام ٢٠٢١، هي احد الدول…