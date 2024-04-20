https://sputnikarabic.ae/20240420/زيلينسكي-الشعب-الأوكراني-سئم-الصراع-1088145107.html
زيلينسكي: الشعب الأوكراني سئم الصراع
زيلينسكي: الشعب الأوكراني سئم الصراع
سبوتنيك عربي
اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بأن شعب أوكرانيا سئم الصراع، وذلك خلال مقابلة صحفية مع مجموعة من الصحفيين البرازيليين. 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T18:54+0000
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وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع صحفيين برازيليين، نُشر عبر مقطع فيديو على الموقع الإلكتروني لمكتبه: "فيما يتعلق بالإرهاق، لن أكذب، إنه موجود".وكتب نائب البرلمان الأوكراني ديمتري رازومكوف في قناته على "تيلغرام"، أن القانون يدمر النظام المالي والاقتصاد في البلاد، ووفقاً لكاتب العمود في صحيفة "بوليتيكو" جيمي ديتمير، فإن الوثيقة لا تتمتع بالدعم الشعبي، وتواجه أوكرانيا "أزمة وجودية".نائبة جمهورية: التمويل الأمريكي لأوكرانيا "عار على حكومة واشنطن"
https://sputnikarabic.ae/20240420/خبير-الجيش-الروسي-يبطل-قدرات-كييف-الجوية-من-خلال-تدمير-طائراته-وأنظمة-إس--300-لديه--1088141389.html
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روسيا
زيلينسكي: الشعب الأوكراني سئم الصراع
اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بأن شعب أوكرانيا سئم الصراع، وذلك خلال مقابلة صحفية مع مجموعة من الصحفيين البرازيليين.
وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع صحفيين برازيليين، نُشر عبر مقطع فيديو على الموقع الإلكتروني لمكتبه: "فيما يتعلق بالإرهاق، لن أكذب، إنه موجود".
في 16 أبريل نيسان الجاري، وقع زيلينسكي على مشروع قانون لتشديد التعبئة في أوكرانيا، والذيي يوسع قائمة فئات المواطنين الذين يمكن استدعاؤهم إلى الجبهة، وسيدخل حيز التنفيذ في 18 مايو/ أيار المقبل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن هذا القانون "يدمر حقوق الأوكرانيين"، وإن زيلينسكي بقراره يرسل الناس إلى موت محقق.
وكتب نائب البرلمان الأوكراني ديمتري رازومكوف في قناته على "تيلغرام"، أن القانون يدمر النظام المالي والاقتصاد في البلاد، ووفقاً لكاتب العمود في صحيفة "بوليتيكو" جيمي ديتمير، فإن الوثيقة لا تتمتع بالدعم الشعبي، وتواجه أوكرانيا "أزمة وجودية".