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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240420/شويغو-وزارة-الدفاع-الروسية-قررت-إنشاء-مركز-بحث-وإنتاج-للطائرات-المسيرة-والأنظمة-الآلية-1088133309.html
شويغو: وزارة الدفاع الروسية قررت إنشاء مركز بحث وإنتاج للطائرات المسيرة والأنظمة الآلية
شويغو: وزارة الدفاع الروسية قررت إنشاء مركز بحث وإنتاج للطائرات المسيرة والأنظمة الآلية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع قررت إنشاء مركز بحث وإنتاج للطائرات المسيرة والأنظمة الآلية. 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T05:47+0000
2024-04-20T05:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب بيان الدفاع الروسية، "تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ميدان التدريب العسكري في ضواحي موسكو حيث تم إطلاعه على تنفيذ تعليمات القيادة بتطوير المركبات الجوية المسيرة والأسلحة الصغيرة، مع الأخذ بالاعتبار خبرة العملية العسكرية الخاصة".وأضاف البيان أنه "عُرض على شويغو مجموعة متنوعة من المركبات الجوية المسيرة، تتراوح حمولتها من 10 إلى 200 كيلوغرام، بما في ذلك طائرة كوادكوبتر الهجومية الواعدة المجهزة بأحدث التقنيات لاستخدام أنواع مختلفة من الذخيرة اعتمادا على المهام الموكلة إليها وتكييفها للعمل حتى في ظروف الرؤية المنخفضة".من جهته، قال شويغو إن "وزارة الدفاع الروسية قررت إنشاء مركز بحث وإنتاج للطائرات المسيرة والأنظمة الآلية"، مشيرا إلى أن "المركز الذي سيتم إنشاؤه سيكون بمثابة رابطة لمختلف المؤسسات والمختبرات المشاركة في تطوير وإنتاج الأسلحة المتقدمة".وأكد شويغو أنه "يجب تزويد المجموعات الهجومية بهذه الأنواع من الأسلحة من أجل التدمير الفعال لطائرات العدو المسيرة".
https://sputnikarabic.ae/20240419/لانتسيت-الروسية-تدمر-دبابتين-و3-مدافع-ذاتية-الدفع-للقوات-الأوكرانية-فيديو--1088126959.html
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شويغو: وزارة الدفاع الروسية قررت إنشاء مركز بحث وإنتاج للطائرات المسيرة والأنظمة الآلية

05:47 GMT 20.04.2024
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يزور الأسطول الشمالي، في إقليم مورمانسك، روسيا 13 أبريل 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يزور الأسطول الشمالي، في إقليم مورمانسك، روسيا 13 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
© Sputnik . Pavel Lvov
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تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع قررت إنشاء مركز بحث وإنتاج للطائرات المسيرة والأنظمة الآلية.
وبحسب بيان الدفاع الروسية، "تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ميدان التدريب العسكري في ضواحي موسكو حيث تم إطلاعه على تنفيذ تعليمات القيادة بتطوير المركبات الجوية المسيرة والأسلحة الصغيرة، مع الأخذ بالاعتبار خبرة العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف البيان أنه "عُرض على شويغو مجموعة متنوعة من المركبات الجوية المسيرة، تتراوح حمولتها من 10 إلى 200 كيلوغرام، بما في ذلك طائرة كوادكوبتر الهجومية الواعدة المجهزة بأحدث التقنيات لاستخدام أنواع مختلفة من الذخيرة اعتمادا على المهام الموكلة إليها وتكييفها للعمل حتى في ظروف الرؤية المنخفضة".
لانتسيت الروسية تدمر دبابتين وثلاثة مدافع ذاتية الحركة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
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"لانتسيت" الروسية تدمر دبابتين و3 مدافع ذاتية الحركة للقوات الأوكرانية... فيديو
أمس, 18:59 GMT
من جهته، قال شويغو إن "وزارة الدفاع الروسية قررت إنشاء مركز بحث وإنتاج للطائرات المسيرة والأنظمة الآلية"، مشيرا إلى أن "المركز الذي سيتم إنشاؤه سيكون بمثابة رابطة لمختلف المؤسسات والمختبرات المشاركة في تطوير وإنتاج الأسلحة المتقدمة".
وأكد شويغو أنه "يجب تزويد المجموعات الهجومية بهذه الأنواع من الأسلحة من أجل التدمير الفعال لطائرات العدو المسيرة".
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