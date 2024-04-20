https://sputnikarabic.ae/20240420/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-هدف-حيوي-في-مدينة-إيلات-الإسرائيلية-1088132525.html
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" في مدينة إيلات الإسرائيلية.. فيديو
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" في مدينة إيلات الإسرائيلية.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم السبت، استهداف "هدف حيوي" في مدينة إيلات الإسرائيلية بالطيران المسير. 20.04.2024, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان لها، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم السبت، بواسطة الطيران المسيّر، هدفًا حيويًا في إيلات بأراضينا المحتلة".كانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" نفت التقارير التي تفيد بأن طائرات أمريكية شنت غارات جوية في العراق اليوم، وذلك بعدما أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي وقوع انفجار في قاعدة "كالسو" جنوبي بغداد نتيجة قصف جوي.وأكدت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم السبت، وقوع انفجار في قاعدة "كالسو" العسكرية جنوبي العاصمة بغداد أسفر عن إصابات وخسائر مادية .وقالت الهيئة في بيان لها، "وقع انفجار في مقر للحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل".
https://sputnikarabic.ae/20240420/القيادة-المركزية-الأمريكية-تنفي-تقارير-شن-غارات-جوية-في-العراق-اليوم-1088129982.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الحشد الشعبي, فصائل مسلحة, إيلات
العراق, أخبار العراق اليوم, الحشد الشعبي, فصائل مسلحة, إيلات
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" في مدينة إيلات الإسرائيلية.. فيديو
04:11 GMT 20.04.2024 (تم التحديث: 04:24 GMT 20.04.2024)
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم السبت، استهداف "هدف حيوي" في مدينة إيلات الإسرائيلية بالطيران المسير.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان لها، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم السبت، بواسطة الطيران المسيّر، هدفًا حيويًا في إيلات بأراضينا المحتلة".
وأضاف البيان، "نؤكد استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل وانتهاك العدو الصهيوني للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي".
كانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" نفت التقارير التي تفيد بأن طائرات أمريكية شنت غارات جوية في العراق اليوم، وذلك بعدما أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي وقوع انفجار في قاعدة "كالسو" جنوبي بغداد نتيجة قصف جوي.
وأكدت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم السبت، وقوع انفجار في قاعدة "كالسو" العسكرية جنوبي العاصمة بغداد أسفر عن إصابات وخسائر مادية .
وقالت الهيئة في بيان لها، "وقع انفجار في مقر للحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل".