https://sputnikarabic.ae/20240420/مراسلة-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-جنوب-بريف-درعا-1088148325.html
مراسلة "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بريف درعا
مراسلة "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بريف درعا
سبوتنيك عربي
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، عدوانا على أحد المواقع في الريف الشمالي لمحافظة درعا، جنوب سوريا. 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T23:04+0000
2024-04-20T23:04+0000
2024-04-20T23:23+0000
عدوان إسرائيلي
درعا
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وقالت مراسلة "سبوتنيك" في درعا، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت بعد منتصف ليل اليوم، لصواريخ معادية حاولت الوصول إلى أحد مواقع حائط الدفاع الجوي الواقع بين مدينتي (إزرع) و(نامر)، بريف المحافظة الشمالي.وأكدت المراسلة أن المضادات الاعتراضية في الجيش السوري، تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.وأوضحت المراسلة، أن فرق الدفاع المدني والإطفاء وصلت إلى موقع سقوط أحد الصواريخ التي أطلقتها طائرات إسرائيلية من فوق أراضي الجولان المحتل، وبدأت بالتعامل مع الأضرار التي اقتصرت على الماديات.
https://sputnikarabic.ae/20240420/قيادي-بحزب-الله-اللبناني-إسرائيل-فشلت-في-ترميم-معادلة-ردعها-1088147852.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
عدوان إسرائيلي, درعا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
عدوان إسرائيلي, درعا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مراسلة "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بريف درعا
23:04 GMT 20.04.2024 (تم التحديث: 23:23 GMT 20.04.2024)
حصري
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، عدوانا على أحد المواقع في الريف الشمالي لمحافظة درعا، جنوب سوريا.
وقالت مراسلة "سبوتنيك" في درعا، إن الدفاعات الجوية السورية
تصدت بعد منتصف ليل اليوم، لصواريخ معادية حاولت الوصول إلى أحد مواقع حائط الدفاع الجوي الواقع بين مدينتي (إزرع) و(نامر)، بريف المحافظة الشمالي.
وأكدت المراسلة أن المضادات الاعتراضية في الجيش السوري، تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.
وأوضحت المراسلة، أن فرق الدفاع المدني والإطفاء وصلت إلى موقع سقوط أحد الصواريخ التي أطلقتها طائرات إسرائيلية من فوق أراضي الجولان المحتل، وبدأت بالتعامل مع الأضرار التي اقتصرت على الماديات.