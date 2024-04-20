https://sputnikarabic.ae/20240420/مستشار-سابق-في-الناتو-يتحدث-عن-الذعر-الغربي-بشأن-أوكرانيا-1088136276.html
مستشار سابق في "الناتو" يتحدث عن الذعر الغربي بشأن أوكرانيا
مستشار سابق في "الناتو" يتحدث عن الذعر الغربي بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات السويسري السابق والمستشار في "الناتو"، الكولونيل جاك بو، أن حلفاء كييف الغربيين لا يعرفون كيفية الخروج من الصراع في أوكرانيا. 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T09:32+0000
2024-04-20T09:32+0000
2024-04-20T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات الضابط السويسري السابق، جاك بو، خلال مقابلة على منصة "يوتيوب" مع "دانييل ديفيس وديب دايف" قال فيها إن "الغرب ليس لديه استراتيجية للخروج من الصراع، وأوكرانيا ليس لديها استراتيجية خروج كذلك".وأضاف: "علاوة على ذلك، هناك نوع من خداع الذات الذي لا يزال بوسع أوكرانيا أن تفوز به".ووفقا لبو، كان الغرب واثقاً منذ بداية الصراع من أنه سيكون قادرا على تدمير روسيا من خلال العقوبات، لذلك لم يفكر حتى في تحقيق النصر في ساحة المعركة، مضيفا أن وضع القوات المسلحة الأوكرانية يتدهور يوميا والجيش الروسي يتقدم تدريجيا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240419/إعلام-القوات-المسلحة-الدنماركية-منهكة-بسبب-دعم-أوكرانيا-1088103418.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مستشار سابق في "الناتو" يتحدث عن الذعر الغربي بشأن أوكرانيا
صرح ضابط المخابرات السويسري السابق والمستشار في "الناتو"، الكولونيل جاك بو، أن حلفاء كييف الغربيين لا يعرفون كيفية الخروج من الصراع في أوكرانيا.
وجاءت تصريحات الضابط السويسري السابق، جاك بو، خلال مقابلة على منصة "يوتيوب" مع "دانييل ديفيس وديب دايف" قال فيها إن "الغرب ليس لديه استراتيجية للخروج من الصراع، وأوكرانيا ليس لديها استراتيجية خروج كذلك".
وأضاف: "علاوة على ذلك، هناك نوع من خداع الذات الذي لا يزال بوسع أوكرانيا أن تفوز به".
ووفقا لبو، كان الغرب واثقاً منذ بداية الصراع من أنه سيكون قادرا على تدمير روسيا من خلال العقوبات، لذلك لم يفكر حتى في تحقيق النصر في ساحة المعركة، مضيفا أن وضع القوات المسلحة الأوكرانية يتدهور يوميا والجيش الروسي يتقدم تدريجيا.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.