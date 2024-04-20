https://sputnikarabic.ae/20240420/مقتل-ثلاثة-من-عناصر-حزب-الله-في-غارة-جوية-إسرائيلية-واستهدافات-متبادلة-جنوبي-لبنان-1088144123.html
مقتل ثلاثة من عناصر "حزب الله" في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة جنوبي لبنان... فيديو
مقتل ثلاثة من عناصر "حزب الله" في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة جنوبي لبنان... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرض منزل في بلدة الجبين جنوب لبنان لغارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أعضاء من "حزب الله" وإصابة اثنين آخرين. تم نقل الجرحى... 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T17:55+0000
2024-04-20T17:55+0000
2024-04-20T18:10+0000
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وفي سياق متصل، قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارتين بالصواريخ صباح اليوم على بلدتي عيتا الشعب وكفركلا، بينما قامت المدفعية بقصف بلدة علما الشعب وعين الزرقاء، إضافة إلى استهداف أطراف كفرحمام وراشيا والهبارية والضهيرة. من جانبه، أعلن "حزب الله" تنفيذ 8 عمليات حتى الآن، حيث استهدف موقع حدب يارين واستهدف بالأسلحة الصاروخية تجمعًا لجنود إسرائيليين في جبل عداثر وتجمعًا آخر شرق مستوطنة "إيفن مناحم"، إضافة إلى استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وتجمعًا للجنود في محيطه بقذائف المدفعية، واستهداف التجهيزات التجسسية في موقع حانيتا وتدميرها.وفي إطار الرد على الغارات التي استهدفت بلدات عيتا الشعب وكفركلا والجبين، أعلن حزب الله استهداف مبانٍ يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة شلومي بالأسلحة المناسبة، ومبانٍ أخرى يستخدمها جنود في مستوطنة المطلة.وأعلن "حزب الله" نعي ثلاثة من مقاتليه الذين قتلوا في الغارة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل في بلدة الجبين، وهم: علي رضا حرب، حسين علي دغمان، ومبارك علي حمية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار حزب الله, العالم العربي, حصري
أخبار حزب الله, العالم العربي, حصري
مقتل ثلاثة من عناصر "حزب الله" في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة جنوبي لبنان... فيديو
17:55 GMT 20.04.2024 (تم التحديث: 18:10 GMT 20.04.2024)
حصري
تعرض منزل في بلدة الجبين جنوب لبنان لغارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أعضاء من "حزب الله" وإصابة اثنين آخرين. تم نقل الجرحى وانتشال الجثث عن طريق فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المستشفيات المحلية.
وفي سياق متصل، قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارتين بالصواريخ صباح اليوم على بلدتي عيتا الشعب وكفركلا، بينما قامت المدفعية بقصف بلدة علما الشعب وعين الزرقاء، إضافة إلى استهداف أطراف كفرحمام وراشيا والهبارية والضهيرة.
من جانبه، أعلن "حزب الله" تنفيذ 8 عمليات حتى الآن، حيث استهدف موقع حدب يارين واستهدف بالأسلحة الصاروخية تجمعًا لجنود إسرائيليين في جبل عداثر وتجمعًا آخر شرق مستوطنة "إيفن مناحم"، إضافة إلى استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وتجمعًا للجنود في محيطه بقذائف المدفعية، واستهداف التجهيزات التجسسية في موقع حانيتا وتدميرها.
وفي إطار الرد على الغارات التي استهدفت بلدات عيتا الشعب وكفركلا والجبين، أعلن حزب الله استهداف مبانٍ يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة شلومي بالأسلحة المناسبة، ومبانٍ أخرى يستخدمها جنود في مستوطنة المطلة.
وأعلن "حزب الله" نعي ثلاثة من مقاتليه الذين قتلوا في الغارة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل في بلدة الجبين، وهم: علي رضا حرب، حسين علي دغمان، ومبارك علي حمية.