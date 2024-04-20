https://sputnikarabic.ae/20240420/هل-تنسحب-قطر-من-الوساطة-لصالح-تركيا-وهل-تتخلى-حماس-عن-كتائب-القسام؟-1088135654.html

هل تنسحب قطر من الوساطة لصالح تركيا وهل تتخلى "حماس" عن "كتائب القسام"؟

هل تنسحب قطر من الوساطة لصالح تركيا وهل تتخلى "حماس" عن "كتائب القسام"؟

سبوتنيك عربي

أعلنت قطر منذ أيام قليلة على لسان وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنها "بصدد تقييم دور الوساطة" الذي كانت تؤديه بين كل من حركة "حماس" الفلسطينية... 20.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-20T08:50+0000

2024-04-20T08:50+0000

2024-04-20T08:50+0000

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وتلعب قطر دوراً رئيسياً إلى جانب مصر والولايات المتحدة، في محاولة تأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.إلا أن الوزير القطري قال خلال مؤتمر صحفي مشترك، الأربعاء الماضي، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة: "للأسف رأينا أن هناك إساءة استخدام لهذه الوساطة، وتوظيفها لمصالح سياسية ضيقة".وأضاف: "هذا استدعى دولة قطر بأن تقوم بعملية تقييم شامل لهذا الدور".ولم يحدد آل ثاني من يقصد بالذين يسيئون استخدام الوساطة، لكن محللين عزو الموضوع إلى بعض الأصوات من داخل الكونغرس الأمريكي التي اتهمت قطر بعدم ممارسة ضغوط كافية على "حماس" لتقديم تنازلات.وعلى الجانب الآخر، يبدو أن تركيا تحاول انتهاز الفرصة للدخول على هذا الخط.وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في المؤتمر الصحفي إن "حماس" تعهدت في السابق بإغلاق جناحها المسلح إذا أقيمت دولة فلسطينية على حدود عام 1967.ووصف الخبراء تصريح الوزير التركي بأنه بمثابة حجر ألقته تركيا في مياه غزة الراكد، ربما تسهم في تحريك عجلة المفاوضات.ويأتي ذلك تزامنا مع الإعلان عن زيارة مرتقبة لإسماعيل هنية إلى تركيا خلال أيام قليلة لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان.وستكون زيارة هنية إلى إسطنبول هي أول رحلة له إلى تركيا منذ أن بدأت إسرائيل حربها على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.

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أخبار تركيا اليوم, قطر, حركة حماس, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار