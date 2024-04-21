https://sputnikarabic.ae/20240421/أمير-الكويت-يعين-الشيخ-أحمد-عبدالله-الصباح-نائبا-له-فيديو-1088155355.html
أمير الكويت يعين الشيخ أحمد عبدالله الصباح نائبا له... فيديو
أمير الكويت يعين الشيخ أحمد عبدالله الصباح نائبا له... فيديو
سبوتنيك عربي
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الأحد، قرارا بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف نائبا للأمير طوال فترات غياب... 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T10:46+0000
2024-04-21T10:46+0000
2024-04-21T10:46+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607403_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_becb555f624ea0f21a0bbd95a2efea31.jpg
وأدى الشيخ أحمد الصباح اليمين الدستورية صباح اليوم بمناسبة تعيينه نائبا للأمير.وكان أمير الكويت قد أصدر قرارًا بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، في منتصف الشهر الحالي، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.واستقال رئيس الوزراء السابق الشيخ محمد صباح السالم الصباح في مطلع أبريل/ نيسان الجاري، بعد أشهر قليلة من تكليفه بتشكيل الحكومة.وكانت استقالته خطوة إجرائية بعد انتخاب برلمان جديد.يشار إلى أن استقالة الحكومة الكويتية السابقة، تأتي وفقا للمادة 57 من الدستور، التي تنص على إعادة تشكيلها عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.
https://sputnikarabic.ae/20240407/أمير-الكويت-يقبل-استقالة-الحكومة-ويكلفها-بتسيير-الأعمال-1087772736.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607403_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_750d95d3f0eed5d69105f9ed7e9e60e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
أمير الكويت يعين الشيخ أحمد عبدالله الصباح نائبا له... فيديو
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الأحد، قرارا بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف نائبا للأمير طوال فترات غياب الأمير عن البلاد.
وأدى الشيخ أحمد الصباح اليمين الدستورية صباح اليوم بمناسبة تعيينه نائبا للأمير.
وكان أمير الكويت
قد أصدر قرارًا بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، في منتصف الشهر الحالي، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
واستقال رئيس الوزراء السابق الشيخ محمد صباح السالم الصباح في مطلع أبريل/ نيسان الجاري، بعد أشهر قليلة من تكليفه بتشكيل الحكومة.
وكانت استقالته خطوة إجرائية بعد انتخاب برلمان جديد
.
يشار إلى أن استقالة الحكومة الكويتية السابقة، تأتي وفقا للمادة 57 من الدستور، التي تنص على إعادة تشكيلها عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.