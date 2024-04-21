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كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
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صدى الحياة
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أمير الكويت يعين الشيخ أحمد عبدالله الصباح نائبا له... فيديو
أمير الكويت يعين الشيخ أحمد عبدالله الصباح نائبا له... فيديو
سبوتنيك عربي
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الأحد، قرارا بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف نائبا للأمير طوال فترات غياب... 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T10:46+0000
2024-04-21T10:46+0000
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وأدى الشيخ أحمد الصباح اليمين الدستورية صباح اليوم بمناسبة تعيينه نائبا للأمير.وكان أمير الكويت قد أصدر قرارًا بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، في منتصف الشهر الحالي، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.واستقال رئيس الوزراء السابق الشيخ محمد صباح السالم الصباح في مطلع أبريل/ نيسان الجاري، بعد أشهر قليلة من تكليفه بتشكيل الحكومة.وكانت استقالته خطوة إجرائية بعد انتخاب برلمان جديد.يشار إلى أن استقالة الحكومة الكويتية السابقة، تأتي وفقا للمادة 57 من الدستور، التي تنص على إعادة تشكيلها عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.
https://sputnikarabic.ae/20240407/أمير-الكويت-يقبل-استقالة-الحكومة-ويكلفها-بتسيير-الأعمال-1087772736.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

أمير الكويت يعين الشيخ أحمد عبدالله الصباح نائبا له... فيديو

10:46 GMT 21.04.2024
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATعلم الكويت
علم الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الأحد، قرارا بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف نائبا للأمير طوال فترات غياب الأمير عن البلاد.
وأدى الشيخ أحمد الصباح اليمين الدستورية صباح اليوم بمناسبة تعيينه نائبا للأمير.
وكان أمير الكويت قد أصدر قرارًا بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، في منتصف الشهر الحالي، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
واستقال رئيس الوزراء السابق الشيخ محمد صباح السالم الصباح في مطلع أبريل/ نيسان الجاري، بعد أشهر قليلة من تكليفه بتشكيل الحكومة.
ولي العهد ونائب أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يلقي كلمة خلال حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال
7 أبريل, 12:01 GMT
وكانت استقالته خطوة إجرائية بعد انتخاب برلمان جديد.
يشار إلى أن استقالة الحكومة الكويتية السابقة، تأتي وفقا للمادة 57 من الدستور، التي تنص على إعادة تشكيلها عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.
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