https://sputnikarabic.ae/20240421/أنصار-الله-تعلن-الإفراج-عن-11-أسيرا-من-الجيش-اليمني-بمبادرة-أحادية-1088169194.html

"أنصار الله" تعلن الإفراج عن 11 أسيرا من الجيش اليمني بمبادرة أحادية

"أنصار الله" تعلن الإفراج عن 11 أسيرا من الجيش اليمني بمبادرة أحادية

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، الإفراج عن 11 أسيرا ينتمون إلى الجيش اليمني، ضمن مبادرة أحادية الجانب، وذلك بعد أكثر من 4 أعوام من أسرهم. 21.04.2024, سبوتنيك عربي

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وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن القائم بأعمال محافظ تعز (المعين من "أنصار الله") أحمد المساوى، استقبل 11 أسيرا من أبناء مديرية الشمايتين (جنوب محافظة تعز جنوب غربي اليمن)، ممن تم أسرهم في عملية (نصر من الله) أثناء مشاركتهم في القتال إلى جانب التحالف العربي بقيادة السعودية". وأضافت الوكالة أن "الإفراج عن الأسرى تم بتوجيهات من عبد الملك الحوثي (زعيم الجماعة) استجابةً لطلب مشايخ ووجهاء الحُجَّرية (قضاء يضم مديريات جنوب تعز)"ن مشيرة إلى أن الحكومة اليمنية "تخلت عن الأسرى المفرج عنهم في طرح أسمائهم ضمن كشوفات التبادل".في السياق ذاته، صرح القائم بأعمال محافظ تعز، التابع لـ "أنصار الله"، بأنه "منذ عام 1441هـ حتى اليوم، لم يتم التفاوض للإفراج عن الأسرى، سواء الجهات الخارجية التي تجندوا معها [في إشارة إلى السعودية] أو التي جندتهم لصالح الخارج [يقصد الجيش اليمني]، حتى تدخل مجموعة من العقلاء لمتابعة قضيتهم وتكللت بالنجاح".وفي 28 أيلول/ سبتمبر 2019، أعلنت "أنصار الله" السيطرة على 350 كلم مربع في مديرية كِّتاف بمحافظة صعدة (معقل الجماعة) وسقوط 3 ألوية من الجيش اليمني ووقوع 2000 من مقاتليه بالإضافة إلى عسكريين سعوديين أسرى بيد قوات الجماعة، خلال عملية عسكرية واسعة أسمتها الجماعة "نصر من الله"، في المديرية المتاخمة لمنطقة نجران جنوب غربي السعودية.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الأخبار