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إضراب شامل في الضفة الغربية تنديدا بمقتل 14 فلسطينيا داخل مخيم نور شمس... فيديو
إضراب شامل في الضفة الغربية تنديدا بمقتل 14 فلسطينيا داخل مخيم نور شمس... فيديو
سبوتنيك عربي
عمّ الإضراب العام كافة مدن وقرى الضفة الغربية حدادا على مقتل 14 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس، بمدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية. 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T09:30+0000
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القدس - سبوتنيك. ونُظم الإضراب بناءً على دعوة من القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، التي وصفت ما فعله الجيش الإسرائيلي بمخيم نور شمس بأنه "مجزرة مريبة".وأُغلقت المدارس والجامعات، والمحلات التجارية، وسط دعوات لـ"الاستمرار بفعاليات المواجهة مع القوات الإسرائيلية في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب".كما شهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها، فيما عطلت البنوك والمصارف العمل بناء على قرار من سلطة النقد.وكان الجيش الإسرائيلي قد قتل 14 فلسطينيا في مخيم نور شمس، بالإضافة لمسعف من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، قُتل على يد المستوطنين في قرية الساوية، الواقعة بين نابلس ورام الله خلال الـ24 ساعة الماضية.وأعلنت حركة "فتح"، الإضراب الشامل، اليوم الأحد، للتنديد "بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية".واقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس مساء الخميس، برفقة جرافات عسكرية، وفرض حصارا عليه، وسط أعمال تخريب وتدمير للبنية التحتية ومنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم. وأوضح مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك"، أن "القوات الإسرائيلية نفذت حملات مداهمة وتفتيش طالت عشرات المنازل في كافة حارات المخيم، اعتقلت خلالها عشرات الشبان، واعتدت على المواطنين ونكلت بهم وعبثت بمحتويات منازلهم، وأخضعت عددا من الشبان للتحقيق الميداني".
https://sputnikarabic.ae/20240421/العثور-على-جثث-150-فلسطينيا-دفنهم-الجيش-الإسرائيلي-في-مقبرة-جماعية-فيديو-1088153159.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

إضراب شامل في الضفة الغربية تنديدا بمقتل 14 فلسطينيا داخل مخيم نور شمس... فيديو

09:30 GMT 21.04.2024 (تم التحديث: 09:31 GMT 21.04.2024)
© AFP 2023 / Abbas Momaniالضفة الغربية
الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
© AFP 2023 / Abbas Momani
تابعنا عبر
عمّ الإضراب العام كافة مدن وقرى الضفة الغربية حدادا على مقتل 14 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس، بمدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية.
القدس - سبوتنيك. ونُظم الإضراب بناءً على دعوة من القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، التي وصفت ما فعله الجيش الإسرائيلي بمخيم نور شمس بأنه "مجزرة مريبة".
وأُغلقت المدارس والجامعات، والمحلات التجارية، وسط دعوات لـ"الاستمرار بفعاليات المواجهة مع القوات الإسرائيلية في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب".
كما شهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها، فيما عطلت البنوك والمصارف العمل بناء على قرار من سلطة النقد.
وكان الجيش الإسرائيلي قد قتل 14 فلسطينيا في مخيم نور شمس، بالإضافة لمسعف من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، قُتل على يد المستوطنين في قرية الساوية، الواقعة بين نابلس ورام الله خلال الـ24 ساعة الماضية.
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
العثور على جثث 150 فلسطينيا دفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة جماعية... فيديو
08:52 GMT
وأعلنت حركة "فتح"، الإضراب الشامل، اليوم الأحد، للتنديد "بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية".
واقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس مساء الخميس، برفقة جرافات عسكرية، وفرض حصارا عليه، وسط أعمال تخريب وتدمير للبنية التحتية ومنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وأوضح مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك"، أن "القوات الإسرائيلية نفذت حملات مداهمة وتفتيش طالت عشرات المنازل في كافة حارات المخيم، اعتقلت خلالها عشرات الشبان، واعتدت على المواطنين ونكلت بهم وعبثت بمحتويات منازلهم، وأخضعت عددا من الشبان للتحقيق الميداني".
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