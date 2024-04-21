https://sputnikarabic.ae/20240421/إعلام-غضب-أوروبي-من-الولايات-المتحدة-بسبب-إصرارها-على-مصادرة-الأصول-الروسية-لصالح-أوكرانيا-1088150967.html

إعلام: غضب أوروبي من الولايات المتحدة بسبب إصرارها على مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا

إعلام: غضب أوروبي من الولايات المتحدة بسبب إصرارها على مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا أثار سخط المسؤولين الأوروبيين، معتبرين أن... 21.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-21T07:08+0000

2024-04-21T07:08+0000

2024-04-21T07:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقريرها أنه في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت الأسبوع الماضي في واشنطن، ضغط المسؤولون الأمريكيون على نظرائهم الأوروبيين المترددين لاستخدام الأصول الروسية المجمدة.وأضاف التقرير أنه خلال الاجتماعات، التقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مع الأوروبيين على أمل التوصل إلى حل وسط، لكن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي رفضوا مصادرة الأصول الروسية، خشية أن ينتهك ذلك القانون الدولي، وتقويض ثقة المستثمرين في اليورو، وإثارة إجراءات انتقامية من جانب روسيا.وتابع التقرير أن "المسؤولين الأوروبيين غاضبون أيضًا من إصرار أمريكا على ما يعتبرونه مسارًا محفوفًا بالمخاطر حيث يحتفظون بالغالبية العظمى من الأصول، ومن المرجح أن يقع أي انتقام روسي على أوروبا بدلاً من الولايات المتحدة".وفي الوقت نفسه، صرح ممثل لوزارة الخزانة الأمريكية، لم يذكر اسمه للصحيفة، بأن الوزارة تعتبر الأصول السيادية الروسية "حلًا مستدامًا على المدى المتوسط ​​والطويل لمشكلة تمويل أوكرانيا".

https://sputnikarabic.ae/20240419/الخارجية-الروسية-في-حالة-مصادرة-الأصول-من-قبل-الغرب-ستأخذ-موسكو-بمبدأ-المعاملة-بالمثل-1088113228.html

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