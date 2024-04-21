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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240421/إعلام-غضب-أوروبي-من-الولايات-المتحدة-بسبب-إصرارها-على-مصادرة-الأصول-الروسية-لصالح-أوكرانيا-1088150967.html
إعلام: غضب أوروبي من الولايات المتحدة بسبب إصرارها على مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا
إعلام: غضب أوروبي من الولايات المتحدة بسبب إصرارها على مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا أثار سخط المسؤولين الأوروبيين، معتبرين أن... 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T07:08+0000
2024-04-21T07:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقريرها أنه في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت الأسبوع الماضي في واشنطن، ضغط المسؤولون الأمريكيون على نظرائهم الأوروبيين المترددين لاستخدام الأصول الروسية المجمدة.وأضاف التقرير أنه خلال الاجتماعات، التقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مع الأوروبيين على أمل التوصل إلى حل وسط، لكن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي رفضوا مصادرة الأصول الروسية، خشية أن ينتهك ذلك القانون الدولي، وتقويض ثقة المستثمرين في اليورو، وإثارة إجراءات انتقامية من جانب روسيا.وتابع التقرير أن "المسؤولين الأوروبيين غاضبون أيضًا من إصرار أمريكا على ما يعتبرونه مسارًا محفوفًا بالمخاطر حيث يحتفظون بالغالبية العظمى من الأصول، ومن المرجح أن يقع أي انتقام روسي على أوروبا بدلاً من الولايات المتحدة".وفي الوقت نفسه، صرح ممثل لوزارة الخزانة الأمريكية، لم يذكر اسمه للصحيفة، بأن الوزارة تعتبر الأصول السيادية الروسية "حلًا مستدامًا على المدى المتوسط ​​والطويل لمشكلة تمويل أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20240419/الخارجية-الروسية-في-حالة-مصادرة-الأصول-من-قبل-الغرب-ستأخذ-موسكو-بمبدأ-المعاملة-بالمثل-1088113228.html
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العالم
العالم

إعلام: غضب أوروبي من الولايات المتحدة بسبب إصرارها على مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا

07:08 GMT 21.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayoمقر الاتحاد الأوروبي
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا أثار سخط المسؤولين الأوروبيين، معتبرين أن إجراءات موسكو المماثلة ستؤثر في المقام الأول على أوروبا وليس الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقريرها أنه في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت الأسبوع الماضي في واشنطن، ضغط المسؤولون الأمريكيون على نظرائهم الأوروبيين المترددين لاستخدام الأصول الروسية المجمدة.
وأضاف التقرير أنه خلال الاجتماعات، التقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مع الأوروبيين على أمل التوصل إلى حل وسط، لكن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي رفضوا مصادرة الأصول الروسية، خشية أن ينتهك ذلك القانون الدولي، وتقويض ثقة المستثمرين في اليورو، وإثارة إجراءات انتقامية من جانب روسيا.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
الخارجية الروسية: في حالة مصادرة الأصول من قبل الغرب ستأخذ موسكو بمبدأ المعاملة بالمثل
19 أبريل, 13:45 GMT
وتابع التقرير أن "المسؤولين الأوروبيين غاضبون أيضًا من إصرار أمريكا على ما يعتبرونه مسارًا محفوفًا بالمخاطر حيث يحتفظون بالغالبية العظمى من الأصول، ومن المرجح أن يقع أي انتقام روسي على أوروبا بدلاً من الولايات المتحدة".
وفي الوقت نفسه، صرح ممثل لوزارة الخزانة الأمريكية، لم يذكر اسمه للصحيفة، بأن الوزارة تعتبر الأصول السيادية الروسية "حلًا مستدامًا على المدى المتوسط ​​والطويل لمشكلة تمويل أوكرانيا".
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