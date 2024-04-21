إيران تعلن استئناف رحلات العمرة لمواطنيها بدءا من الغد بعد توقف دام لـ9 سنوات

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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
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أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
09:03 GMT
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ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
14:34 GMT
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عالم سبوتنيك
لافروف: موسكو لن توقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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27 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
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خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
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ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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29 د
لبنان والعالم
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لبنان والعالم
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123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
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خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
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https://sputnikarabic.ae/20240421/إيران-تعلن-استئناف-رحلات-العمرة-لمواطنيها-بدءا-من-الغد-بعد-توقف-دام-لـ9-سنوات-1088168739.html
إيران تعلن استئناف رحلات العمرة لمواطنيها بدءا من الغد بعد توقف دام لـ9 سنوات
إيران تعلن استئناف رحلات العمرة لمواطنيها بدءا من الغد بعد توقف دام لـ9 سنوات
سبوتنيك عربي
أعلن مسؤول وحدة شؤون الحج بشركة المطارات الإيرانية محمد حسين أجيليان، "بدء تفويج الزوار الإيرانيين إلى المملكة العربية السعودية لاداء العمرة، بدءا من غدا... 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T20:25+0000
2024-04-21T20:25+0000
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وقال أجيليان، في تصريحات لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إن "قوافل العمرة ستضمن ٨٥ معتمر بإجمالي 60 قافلة"، مؤكدا أن عمرة الغد ستكون الأولى بعد توقف دام لـ 9 سنوات.وفي مارس/ آذار 2022، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وأوضح البيان، حينها، أنه "من المقرر فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين"، مشيرًا إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما للعراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 -2022.وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/ يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران.
https://sputnikarabic.ae/20230110/إيران-تعلن-توقيعها-مذكرة-تفاهم-مع-السعودية-بشأن-الحج-1072123594.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تعلن استئناف رحلات العمرة لمواطنيها بدءا من الغد بعد توقف دام لـ9 سنوات

20:25 GMT 21.04.2024
© AP Photo / Amr Nabilحجاج أمام الكعبة، خلال موسم الحج السنوي ، في مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية، 22 يونيو ، 2023.
حجاج أمام الكعبة، خلال موسم الحج السنوي ، في مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية، 22 يونيو ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلن مسؤول وحدة شؤون الحج بشركة المطارات الإيرانية محمد حسين أجيليان، "بدء تفويج الزوار الإيرانيين إلى المملكة العربية السعودية لاداء العمرة، بدءا من غدا الإثنين".
وقال أجيليان، في تصريحات لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إن "قوافل العمرة ستضمن ٨٥ معتمر بإجمالي 60 قافلة"، مؤكدا أن عمرة الغد ستكون الأولى بعد توقف دام لـ 9 سنوات.
أعلام إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
إيران تعلن توقيعها مذكرة تفاهم مع السعودية بشأن الحج
10 يناير 2023, 14:24 GMT
وفي مارس/ آذار 2022، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأوضح البيان، حينها، أنه "من المقرر فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين"، مشيرًا إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما للعراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 -2022.
وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/ يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران.
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