https://sputnikarabic.ae/20240421/إيران-تعلن-استئناف-رحلات-العمرة-لمواطنيها-بدءا-من-الغد-بعد-توقف-دام-لـ9-سنوات-1088168739.html
إيران تعلن استئناف رحلات العمرة لمواطنيها بدءا من الغد بعد توقف دام لـ9 سنوات
إيران تعلن استئناف رحلات العمرة لمواطنيها بدءا من الغد بعد توقف دام لـ9 سنوات
سبوتنيك عربي
أعلن مسؤول وحدة شؤون الحج بشركة المطارات الإيرانية محمد حسين أجيليان، "بدء تفويج الزوار الإيرانيين إلى المملكة العربية السعودية لاداء العمرة، بدءا من غدا... 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T20:25+0000
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وقال أجيليان، في تصريحات لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إن "قوافل العمرة ستضمن ٨٥ معتمر بإجمالي 60 قافلة"، مؤكدا أن عمرة الغد ستكون الأولى بعد توقف دام لـ 9 سنوات.وفي مارس/ آذار 2022، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وأوضح البيان، حينها، أنه "من المقرر فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين"، مشيرًا إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما للعراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 -2022.وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/ يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران.
https://sputnikarabic.ae/20230110/إيران-تعلن-توقيعها-مذكرة-تفاهم-مع-السعودية-بشأن-الحج-1072123594.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تعلن استئناف رحلات العمرة لمواطنيها بدءا من الغد بعد توقف دام لـ9 سنوات
أعلن مسؤول وحدة شؤون الحج بشركة المطارات الإيرانية محمد حسين أجيليان، "بدء تفويج الزوار الإيرانيين إلى المملكة العربية السعودية لاداء العمرة، بدءا من غدا الإثنين".
وقال أجيليان، في تصريحات لوكالة
"إيسنا" الإيرانية، إن "قوافل العمرة ستضمن ٨٥ معتمر بإجمالي 60 قافلة"، مؤكدا أن عمرة الغد ستكون الأولى بعد توقف دام لـ 9 سنوات.
وفي مارس/ آذار 2022، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات
بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأوضح البيان، حينها، أنه "من المقرر فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين"، مشيرًا إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما للعراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 -2022.
وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/ يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر
، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران.