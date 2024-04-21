https://sputnikarabic.ae/20240421/الأسد-العملية-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-ستصحح-مسار-التاريخ-وتنتهي-بانتصار-روسيا-1088165832.html
الأسد: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستصحح مسار التاريخ وتنتهي بانتصار روسيا
الأسد: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستصحح مسار التاريخ وتنتهي بانتصار روسيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس السوري بشار الأسد أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستصحح مسار التاريخ، وتنتهي بانتصار روسيا. 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T17:39+0000
2024-04-21T17:39+0000
2024-04-21T17:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وأضاف في مقابلة مع برنامج "غلوبالنويه بولشينستفا" على القناة الأو "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تعمل على تصحيح مسار التاريخ، وليس تغييره، وأن روسيا، باعتبارها قوة عظمى، تقاوم التدخل الغربي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولا يشكل أي فرق عندما تحارب روسيا الإرهاب العالمي في سوريا أو أوكرانيا".وتابع الأسد: "أنا واثق من أن المواجهة ستنتهي بانتصار روسيا، وستعمل مرة أخرى على توحيد الشعوب الشقيقة، وروسيا تصحح ما أفسده الآخرون".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240421/ضابط-أمريكي-متقاعد-يوضح-تأثير-قرار-الكونغرس-منح-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-على-مسار-الصراع-1088156316.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
الأسد: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستصحح مسار التاريخ وتنتهي بانتصار روسيا
صرح الرئيس السوري بشار الأسد أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستصحح مسار التاريخ، وتنتهي بانتصار روسيا.
وأضاف في مقابلة مع برنامج "غلوبالنويه بولشينستفا" على القناة الأو "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تعمل على تصحيح مسار التاريخ، وليس تغييره، وأن روسيا، باعتبارها قوة عظمى، تقاوم التدخل الغربي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولا يشكل أي فرق عندما تحارب روسيا الإرهاب العالمي في سوريا أو أوكرانيا".
ووفقا له، تعمل روسيا على تعزيز الاستقرار العالمي على المسارين السياسي والعسكري، وأوضح أن تصرفات روسيا جاءت بسبب حقيقة أنها عانت بسبب تصرفات الولايات المتحدة من أجل "تحريض الدول الصغيرة التي عاشت تاريخيا معا ضد بعضها البعض".
وتابع الأسد: "أنا واثق من أن المواجهة ستنتهي بانتصار روسيا، وستعمل مرة أخرى على توحيد الشعوب الشقيقة، وروسيا تصحح ما أفسده الآخرون".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.