https://sputnikarabic.ae/20240421/الإذاعة-الإسرائيلية-ردنا-على-الهجوم-الإيراني-لا-يتناسب-مع-انتهاك-الإيرانيين-لسيادة-إسرائيل-1088154179.html

الإذاعة الإسرائيلية: ردنا على الهجوم الإيراني لا "يتناسب" مع انتهاك الإيرانيين لسيادة إسرائيل

الإذاعة الإسرائيلية: ردنا على الهجوم الإيراني لا "يتناسب" مع انتهاك الإيرانيين لسيادة إسرائيل

سبوتنيك عربي

قالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن ردنا على الهجوم الإيراني لا يتناسب مع انتهاك الإيرانيين لسيادة إسرائيل. 21.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-21T09:47+0000

2024-04-21T09:47+0000

2024-04-21T09:47+0000

أخبار العالم الآن

الأخبار

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار إيران

إيران

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102288/25/1022882596_0:209:3000:1897_1920x0_80_0_0_e665db0fb373d3ede3feff8c6053a7e2.jpg

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن إلياهو يوسيان، الخبير في الشؤون الإيرانية والحائز على جائزة الدفاع الإسرائيلية، بشأن الهجوم المنسوب لبلاده على إيران، أن الإيرانيين غيروا الوضع الراهن.وأوضح إلياهو يوسيان أن الإيرانيين بهجومهم على إسرائيل في الرابع عشر من الشهر الجاري قد انتهكوا بوضوح سيادة دولة إسرائيل وتحملوا المسؤولية عنها، مشيرا إلى أن الرد الإسرائيلي لا يتناسب مع هذا الاختراق، على حد قوله.وبينما لم يعلق الجيش الإسرائيلي ولا الحكومة على الانفجارات التي حدثت مؤخرا في أصفهان الإيرانية، فقد كتب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عبر منصة "إكس"، باللغة العربية "أعرج!" أو "مسخرة"، في إشارة إلى أن إسرائيل كانت وراء الانفجارات، لكن تصرفاتها كانت ضعيفة.وسرعان ما أثارت تغريدة بن غفير غضب الحلفاء والأعداء السياسيين داخل إسرائيل، وكذلك ضحكات مكتومة من إيران، حيث كتب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، على "إكس": "لم يحدث من قبل أن ألحق وزير مثل هذا الضرر الجسيم بأمن البلاد وصورتها ومكانتها الدولية".وتابع أنه "في تغريدة لا تغتفر مكونة من كلمة واحدة، نجح بن غفير، في السخرية من إسرائيل وفضحها من طهران إلى واشنطن".وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بتعرض قاعدة عسكرية جوية إيرانية للقصف الإسرائيلي، حيث أوضحت بشأن الهجوم على إيران والمنسوب لإسرائيل، أن "القاعدة العسكرية التي تعرضت للقصف هي قاعدة جوية إيرانية تقع على بعد 22 كيلومترا من مدينة أصفهان".ولفتت الإذاعة، على موقعها الإلكتروني، إلى أن "إسرائيل معروفة جيدا بقدرتها على تجنب قصف المناطق السكانية"، على حد وصفها، ونقلت عن جميع شبكات الأخبار الإيرانية، بثها أن "كل شيء يسير كالمعتاد في إيران".وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن "إسرئيل تقوم بتقييم مدى فعالية الهجوم الأخير على إيران"، وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، أن "مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، عقدوا اجتماعا للتشاور بشأن تقييم مدى فعالية الضربة على إيران صباح اليوم".ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، نفذت إسرائيل "ضربة انتقامية محدودة" على أهداف في إيران، فيما ذكر التلفزيون الإيراني أن الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت مسيرات عدة صغيرة فوق أصفهان، ونقلت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن "المنشآت النووية في إيران لم تكن هدفا للضربات الإسرائيلية".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن "الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق".

https://sputnikarabic.ae/20240419/بن-غفير-يواجه-اتهامات-بالإضرار-باستراتيجية-إسرائيل-تجاه-إيران-بسبب-تغريدة-1088121247.html

https://sputnikarabic.ae/20240420/بصاروخ-خفي-وإصابة-دقيقة-لموقع-نووي-كيف-بعثت-إسرائيل-برسالتها-إلى-إيران-1088142362.html

إسرائيل

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران