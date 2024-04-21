الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطينيين حاولا تنفيذ عملية إطلاق نار وطعن ضد جنوده... فيديو

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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لافروف: موسكو لن توقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا
15:03 GMT
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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27 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
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خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
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29 د
لبنان والعالم
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
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123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
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مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
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الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطينيين حاولا تنفيذ عملية إطلاق نار وطعن ضد جنوده... فيديو
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطينيين حاولا تنفيذ عملية إطلاق نار وطعن ضد جنوده... فيديو
سبوتنيك عربي
قُتل شابان فلسطينيان، صباح اليوم الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم محاولتهما تنفيذ عملية مزدوجة شملت إطلاق نار ومحاولة طعن ضد قوة عسكرية تابعة له. 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T07:18+0000
2024-04-21T07:18+0000
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وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الحادث وقع قرب بلدة بيت عينون شمال شرق الخليل بالضفة الغربية.ووفقا للصحيفة، قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا حاول طعن جندي، وفي الوقت نفسه، أطلق مشتبه به آخر النار عليهم.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته ردت بإطلاق النار على المهاجمين. وبحسب المسعفين فقد قُتلا.وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلي الشابين، وما زالت تحتجز جثمانيهما.وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة الذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء.
https://sputnikarabic.ae/20240420/أمريكا-قد-تفرض-عقوبات-على-وحدة-بالجيش-الإسرائيلي-بسبب-انتهاكات-حقوق-الإنسان-1088147577.html
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طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطينيين حاولا تنفيذ عملية إطلاق نار وطعن ضد جنوده... فيديو

07:18 GMT 21.04.2024
© AP Photo / Majdi Mohammedالضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبر
قُتل شابان فلسطينيان، صباح اليوم الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم محاولتهما تنفيذ عملية مزدوجة شملت إطلاق نار ومحاولة طعن ضد قوة عسكرية تابعة له.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الحادث وقع قرب بلدة بيت عينون شمال شرق الخليل بالضفة الغربية.
ووفقا للصحيفة، قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا حاول طعن جندي، وفي الوقت نفسه، أطلق مشتبه به آخر النار عليهم.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته ردت بإطلاق النار على المهاجمين. وبحسب المسعفين فقد قُتلا.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
أمريكا قد تفرض عقوبات على وحدة بالجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
أمس, 21:41 GMT
وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلي الشابين، وما زالت تحتجز جثمانيهما.
وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة الذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء.
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