https://sputnikarabic.ae/20240421/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قتل-فلسطينيين-حاولا-تنفيذ-عملية-إطلاق-نار-وطعن-ضد-جنوده-فيديو-1088151229.html
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطينيين حاولا تنفيذ عملية إطلاق نار وطعن ضد جنوده... فيديو
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطينيين حاولا تنفيذ عملية إطلاق نار وطعن ضد جنوده... فيديو
سبوتنيك عربي
قُتل شابان فلسطينيان، صباح اليوم الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم محاولتهما تنفيذ عملية مزدوجة شملت إطلاق نار ومحاولة طعن ضد قوة عسكرية تابعة له. 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T07:18+0000
2024-04-21T07:18+0000
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وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الحادث وقع قرب بلدة بيت عينون شمال شرق الخليل بالضفة الغربية.ووفقا للصحيفة، قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا حاول طعن جندي، وفي الوقت نفسه، أطلق مشتبه به آخر النار عليهم.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته ردت بإطلاق النار على المهاجمين. وبحسب المسعفين فقد قُتلا.وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلي الشابين، وما زالت تحتجز جثمانيهما.وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة الذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء.
https://sputnikarabic.ae/20240420/أمريكا-قد-تفرض-عقوبات-على-وحدة-بالجيش-الإسرائيلي-بسبب-انتهاكات-حقوق-الإنسان-1088147577.html
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طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطينيين حاولا تنفيذ عملية إطلاق نار وطعن ضد جنوده... فيديو
قُتل شابان فلسطينيان، صباح اليوم الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم محاولتهما تنفيذ عملية مزدوجة شملت إطلاق نار ومحاولة طعن ضد قوة عسكرية تابعة له.
وذكرت
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الحادث وقع قرب بلدة بيت عينون شمال شرق الخليل بالضفة الغربية.
ووفقا للصحيفة، قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا حاول طعن جندي، وفي الوقت نفسه، أطلق مشتبه به آخر النار عليهم.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته ردت بإطلاق النار على المهاجمين. وبحسب المسعفين فقد قُتلا.
وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلي الشابين، وما زالت تحتجز جثمانيهما.
وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي
، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة الذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء.