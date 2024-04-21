https://sputnikarabic.ae/20240421/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-ألف-عسكري-أوكراني-خلال-آخر-24-ساعة-1088155734.html

الدفاع الروسية تعلن تحييد ألف عسكري أوكراني خلال آخر 24 ساعة

الدفاع الروسية تعلن تحييد ألف عسكري أوكراني خلال آخر 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحييد نحو 1000 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الأخيرة. 21.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-21T11:31+0000

2024-04-21T11:31+0000

2024-04-21T11:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأشارت الوزارة خلال عرضها لنتائج عمليات القوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث قامت مجموعة قوات "الغرب" بتحسين تموضع القوات وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية والقضاء على نحو 50 عسكريا أوكرانيا وتدمير عدد كبير من قطع المدفعية وراجمة صواريخ "غراد" ومحطة رادار مضاد للبطاريات.وأضاف البيان أن مجموعة قوات "الجنوب" قامت بتحسين تموضع القوات، وصد هجومين للعدو، وتحرير بلدة بوغدانوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية، والقضاء على نحو 440 عسكريا أوكرانيا، وتدمير 3 آليات ونظام دفاع جوي وراجمة صواريخ "غراد" وقطع مدفعية ومحطتي حرب إلكترونية و5 مستودعات ذخيرة.كما قامت مجموعة قوات "المركز" بتحسين تموضع القوات، وصد 8 هجمات للعدو وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية، والقضاء على نحو 360 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مدرعة و8 آليات ومدفع ومستودع وقود.كما قامت مجموعة قوات "فوستوك" بتحسين تموضع القوات، وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية، والقضاء على نحو 100 عسكري أوكراني، وتدمير مدرعتين و5 سيارات ومدفعين ومحطتي حرب إلكترونية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240421/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوغدانوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1088154701.html

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