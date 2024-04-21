العراق يتباحث مع أردوغان بشأن حصة عادلة من المياه لنهري دجلة والفرات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
08:04 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
08:14 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
09:03 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
14:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لافروف: موسكو لن توقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
16:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:17 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
14:33 GMT
30 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
17:00 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:13 GMT
20 د
صدى الحياة
"حق نوح في التعليم"... التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع
17:34 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240421/العراق-يتباحث-مع-أردوغان-بشأن-حصة-عادلة-من-المياه-لنهري-دجلة-والفرات-1088155566.html
العراق يتباحث مع أردوغان بشأن حصة عادلة من المياه لنهري دجلة والفرات
العراق يتباحث مع أردوغان بشأن حصة عادلة من المياه لنهري دجلة والفرات
سبوتنيك عربي
قال وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، اليوم الأحد، أن منح تركيا العراق حصة عادلة من المياه لنهري دجلة والفرات، من أبرز الملفات التي سيتم بحثها مع الرئيس... 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T11:27+0000
2024-04-21T11:27+0000
رجب طيب أردوغان
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103003/42/1030034274_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ffe2b8c2d54864e74e996d72a07af357.jpg
وتابع: "لدينا مصالح تهمنا أبرزها موضوع المياه، ونسعى وبحسب الاتفاقيات المثبتة الى حصة عادلة ومنصفة من المياه لنهري دجلة والفرات"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأوضح أن "الفنيين هم المسؤولين، وسيتحدثون بهذا الخصوص للتوصل الى أرقام محددة بهذا الاتجاه".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد أن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول أعماله خلال زيارته للعراق، مشيرا إلى أن "تركيا تدرس طلبات تقدم بها الجانب العراقي بخصوص المياه، وأنها تسعى لحل هذه المشكلة، هذا بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بتدفق الغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا".وأعلنت الخارجية التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري زيارة إلى العراق قبل انتهاء أبريل/ نيسان الجاري.يذكر أن العراق يستهلك من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.وأوضح موقع "السومرية نيوز" أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات دون تعويض هذه الكمية.في السياق ذاته، صرح وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، بأنه لا توجد إمكانية حاليا لتوجيه المياه إلى بحيرتي الثرثار والحبانية، لاسيما أن الأخيرة تعاني من حالة جفاف تصل إلى 100 في المئة، ما تسبب بتراجع أعداد السياح الوافدين لزيارة مدينتها السياحية.
https://sputnikarabic.ae/20240304/أردوغان-تركيا-ستحل-قضية-الحدود-مع-العراق-بشكل-دائم-في-الصيف-المقبل-1086653769.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103003/42/1030034274_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_605768ac41c4ec6061ced2ff7facba71.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رجب طيب أردوغان, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رجب طيب أردوغان, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

العراق يتباحث مع أردوغان بشأن حصة عادلة من المياه لنهري دجلة والفرات

11:27 GMT 21.04.2024
© Sputnik . Nazek Mohammedنهر دجلة
نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
نهر دجلة
© Sputnik . Nazek Mohammed
تابعنا عبر
قال وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، اليوم الأحد، أن منح تركيا العراق حصة عادلة من المياه لنهري دجلة والفرات، من أبرز الملفات التي سيتم بحثها مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته لبغداد، غدا الاثنين.
وتابع: "لدينا مصالح تهمنا أبرزها موضوع المياه، ونسعى وبحسب الاتفاقيات المثبتة الى حصة عادلة ومنصفة من المياه لنهري دجلة والفرات"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأوضح أن "الفنيين هم المسؤولين، وسيتحدثون بهذا الخصوص للتوصل الى أرقام محددة بهذا الاتجاه".
وشدد على ضرورة "أن تكون الكمية منصفة وعادلة تصل الى الحدود العراقية التركية، سواء عن طريق دجلة أو عن طريق الفرات بمنطقة حصيبة بالتعاون مع سوريا، ولدينا تنسيق بذلك".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد أن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول أعماله خلال زيارته للعراق، مشيرا إلى أن "تركيا تدرس طلبات تقدم بها الجانب العراقي بخصوص المياه، وأنها تسعى لحل هذه المشكلة، هذا بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بتدفق الغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا".
وأعلنت الخارجية التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري زيارة إلى العراق قبل انتهاء أبريل/ نيسان الجاري.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
أردوغان: تركيا ستحل قضية الحدود مع العراق بشكل دائم في الصيف المقبل
4 مارس, 16:01 GMT
يذكر أن العراق يستهلك من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.
وأوضح موقع "السومرية نيوز" أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات دون تعويض هذه الكمية.
في السياق ذاته، صرح وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، بأنه لا توجد إمكانية حاليا لتوجيه المياه إلى بحيرتي الثرثار والحبانية، لاسيما أن الأخيرة تعاني من حالة جفاف تصل إلى 100 في المئة، ما تسبب بتراجع أعداد السياح الوافدين لزيارة مدينتها السياحية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترغب برؤية روسيا كضامن أمني في غزة12:39 GMTРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:00 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... روسيا: إقامة دولة فلسطينية هو الحل الوحيد لمشاكل الشرق الأوسط19 أبريل, 21:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала