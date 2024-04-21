https://sputnikarabic.ae/20240421/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوغدانوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1088154701.html
القوات الروسية تحرر بلدة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية حررت بلدة بوغدانوفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية. 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T10:10+0000
2024-04-21T10:10+0000
2024-04-21T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية سيطرت على بلدة بوغدانوفكا في مقاطعة دونيتسك جمهورية، مضيفة أن القوات الروسية صدت هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث بلغت خسائر أوكرانيا نحو 440 عسكريا.وفقًا للوزارة، تم صد هجومين مضادين من قبل تشكيلات اللواء الميكانيكي 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة تشاسوف يار وغرب بلدة كراسنوي، لافتة إلى أن خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 440 عسكريا وثلاث مركبات قتالية ونظام صواريخ مضادة للطائرات من طراز "أوسا" وغيرها من المعدات والأسلحة العسكرية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240421/خبير-يوضح-ما-يأمله-الغرب-من-تشجيع-الهجمات-ضد-روسيا-1088150306.html
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روسيا
القوات الروسية تحرر بلدة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:10 GMT 21.04.2024 (تم التحديث: 10:29 GMT 21.04.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية حررت بلدة بوغدانوفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية سيطرت على بلدة بوغدانوفكا في مقاطعة دونيتسك جمهورية، مضيفة أن القوات الروسية صدت هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث بلغت خسائر أوكرانيا نحو 440 عسكريا.
وأضاف البيان: "حسنت القوات الروسية وضعها على طول خط المواجهة وألحقت أضرارًا بالقوات العسكرية الأوكرانية، بما فيها معدات تابعة للواء الميكانيكي 53 الأوكراني في بلدة كراسنوغوريفكا الواقعة في مقاطعة دونيتسك الشعبية".
وفقًا للوزارة، تم صد هجومين مضادين من قبل تشكيلات اللواء الميكانيكي 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة تشاسوف يار وغرب بلدة كراسنوي، لافتة إلى أن خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 440 عسكريا وثلاث مركبات قتالية ونظام صواريخ مضادة للطائرات من طراز "أوسا" وغيرها من المعدات والأسلحة العسكرية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.