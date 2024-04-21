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المصالحة الروسي: طائرات التحالف الدولي تنتهك بروتوكولات تجنب الصدام 3 مرات في سوريا
المصالحة الروسي: طائرات التحالف الدولي تنتهك بروتوكولات تجنب الصدام 3 مرات في سوريا
سبوتنيك عربي
أكد مركز المصالحة الروسي، اليوم الأحد، أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 3 مرات في سوريا خلال اليوم... 21.04.2024, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، يوري بوبوف، إنه "خلال اليوم الماضي سجل من جانب "التحالف الدولي" ثلاث حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم، بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".وأوضح أنه، في منطقة التنف التي تمر بها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل خلال اليوم الماضي 12 انتهاكا من قبل 6 مقاتلات من طراز "إف -16"، وطائرتين من طراز "رافال" و4 طائرات هجومية من طرا"ز أي 10 ثاندربولت".وفي السياق، أشار بوبوف إلى أن مسلحو جماعات ("جبهة النصرة" والحزب الإسلامي التركستاني المحظوران في روسيا)، نفذوا خلال الـ24 ساعة الماضية عمليتين قصف ضد مواقع للجيش السوري في حلب أدت إلى إصابة جندي.
https://sputnikarabic.ae/20240421/الأسد-العملية-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-ستصحح-مسار-التاريخ-وتنتهي-بانتصار-روسيا-1088165832.html
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أخبار التحالف الدولي, مركز المصالحة الروسي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
أخبار التحالف الدولي, مركز المصالحة الروسي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
المصالحة الروسي: طائرات التحالف الدولي تنتهك بروتوكولات تجنب الصدام 3 مرات في سوريا
أكد مركز المصالحة الروسي، اليوم الأحد، أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 3 مرات في سوريا خلال اليوم المنصرم.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، يوري بوبوف، إنه "خلال اليوم الماضي سجل من جانب "التحالف الدولي" ثلاث حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم، بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة
لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".
وأوضح أنه، في منطقة التنف التي تمر بها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل خلال اليوم الماضي 12 انتهاكا من قبل 6 مقاتلات من طراز "إف -16"، وطائرتين من طراز "رافال" و4 طائرات هجومية من طرا"ز أي 10 ثاندربولت".
وفي السياق، أشار بوبوف إلى أن مسلحو جماعات ("جبهة النصرة" والحزب الإسلامي التركستاني المحظوران في روسيا)، نفذوا خلال الـ24 ساعة الماضية عمليتين قصف ضد مواقع للجيش السوري في حلب أدت إلى إصابة جندي.