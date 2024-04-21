https://sputnikarabic.ae/20240421/برلماني-إسرائيلي-علينا-الاستفادة-من-التحالف-ضد-إيران-في-استبدال-حماس-بحاكم-آخر-في-غزة-1088157719.html

برلماني إسرائيلي: علينا الاستفادة من التحالف ضد إيران في استبدال "حماس" بحاكم آخر في غزة

برلماني إسرائيلي: علينا الاستفادة من التحالف ضد إيران في استبدال "حماس" بحاكم آخر في غزة

سبوتنيك عربي

صرح برلماني إسرائيلي، اليوم الأحد، بأنه على إسرائيل الاستفادة من التحالف العربي والغربي ضد إيران في استبدال حركة "حماس" بحاكم آخر في قطاع غزة. 21.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-21T13:29+0000

2024-04-21T13:29+0000

2024-04-21T13:29+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل"، رام بن باراك، أن الإيرانيين ارتدعوا عندما رأوا أن هناك تحالفا من الدول العربية والغربية لوقف هجومهم مع إسرائيل، على حد قوله.وأضاف ببن باراك، الذي شغل منصب نائب رئيس الموساد السابق، أنه "على الإيرانيين أن يعلموا أننا نستطيع الذهاب إلى أي مكان، وهذا يبعث برسالة جيدة"، مضيفا أن "إسرائيل بحاجة إلى الاستفادة من الوضع لاستبدال حركة حماس في غزة بحاكم آخر للقطاع"، على حد وصفه.ويتزامن ذلك مع ما قالته الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن ردنا على الهجوم الإيراني لا يتناسب مع انتهاك الإيرانيين لسيادة إسرائيل.ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن إلياهو يوسيان، الخبير في الشؤون الإيرانية والحائز على جائزة الدفاع الإسرائيلية، بشأن الهجوم المنسوب لبلاده على إيران، أن الإيرانيين غيروا الوضع الراهن.وأوضح إلياهو يوسيان أن الإيرانيين بهجومهم على إسرائيل في الرابع عشر من الشهر الجاري قد انتهكوا بوضوح سيادة دولة إسرائيل وتحملوا المسؤولية عنها، مشيرا إلى أن الرد الإسرائيلي لا يتناسب مع هذا الاختراق، على حد قوله.وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بتعرض قاعدة عسكرية جوية إيرانية للقصف الإسرائيلي، حيث أوضحت بشأن الهجوم على إيران والمنسوب لإسرائيل، أن "القاعدة العسكرية التي تعرضت للقصف هي قاعدة جوية إيرانية تقع على بعد 22 كيلومترا من مدينة أصفهان".ولفتت الإذاعة، على موقعها الإلكتروني، إلى أن "إسرائيل معروفة جيدا بقدرتها على تجنب قصف المناطق السكانية"، على حد وصفها، ونقلت عن جميع شبكات الأخبار الإيرانية، بثها أن "كل شيء يسير كالمعتاد في إيران". وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن "إسرئيل تقوم بتقييم مدى فعالية الهجوم الأخير على إيران"، وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع، أن "مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، عقدوا اجتماعا للتشاور بشأن تقييم مدى فعالية الضربة على إيران صباح اليوم".ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، نفذت إسرائيل "ضربة انتقامية محدودة" على أهداف في إيران، فيما ذكر التلفزيون الإيراني أن الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت مسيرات عدة صغيرة فوق أصفهان، ونقلت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله إن "المنشآت النووية في إيران لم تكن هدفا للضربات الإسرائيلية".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدًا أن "الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق".

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العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكنيست الإسرائيلي, حركة حماس