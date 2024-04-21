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https://sputnikarabic.ae/20240421/جنرال-إسرائيلي-سابق-عودة-المحتجزين-تعني-لنتنياهو-إنهاء-الحرب-في-غزة-1088151560.html
جنرال إسرائيلي سابق: عودة المحتجزين تعني لنتنياهو إنهاء الحرب في غزة
جنرال إسرائيلي سابق: عودة المحتجزين تعني لنتنياهو إنهاء الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، إن عودة المحتجزين تعني بالنسبة لبنيامين نتنياهو إنهاء الحرب في قطاع غزة. 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T07:40+0000
2024-04-21T07:40+0000
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن الجنرال يائير غولان، أن نتنياهو لا يريد عودة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة إلى تل أبيب.وأوضح غولان الذي كان عضوا سابقا بالكنيست الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء غير مهتم بالإفراج عن المحتجزين، وما يهمه هو بقاؤه السياسي، مشيرا إلى أن نتنياهو يدرك أن إطلاق سراح المحتجزين الاسرائيليين سينهي الحرب في غزة وربما يؤدي إلى حل حكومته، على حد قوله.ويشار إلى أن أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة قد طلبوا، أمس السبت، عقد لقاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن أهالي المحتجزين الإسرائيليين الـ 133 لدى حماس بغزة، مقابلة نتنياهو، وذلك في خطاب بعثوه إلى مجلس الحرب الإسرائيلي على القطاع "كابينيت الحرب".وشدد ذوو وأهالي المحتجزين الإسرائيليين على كابينيت الحرب الاستماع إلى أصواتهم ومطالبهم وذلك قبل حلول عيد الفصح اليهودي، والإسراع بالإفراج عن ذويهم.فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن ربع مليون فلسطيني غادروا رفح بعد أن سحب الجيش الإسرائيلي قواته من غزة واتجهوا إلى منطقة خان يونس والمنطقة الوسطى في القطاع. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي كان يعتزم إرسال إعلانات هذا الأسبوع تدعو سكان رفح إلى المغادرة.وتأتي هذه الخطوة على ضوء الأنباء المتزايدة عن عملية برية في رفح قادمة لا محالة وفق التصريحات الرسمية في إسرائيل، لا سيما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الخميس الماضي، انتهاء عملياته العسكرية في مخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة، بعد أن استمرت لأيام عدة، شهدت عمليات توغل وتفجير لمبانٍ.وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن "الفرقة 162 أنهت عملياتها العسكرية في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، المتواصلة منذ أسبوع". وقال قائد كتيبة في لواء "ناحال" لجنوده داخل قطاع غزة: "أنهينا العملية في أطراف مخيم النصيرات وسنتوجه إلى رفح، كي نوجه لهم ضربة هناك أيضا".وفي السياق، كشفت تقارير بريطانية، أن "إسرائيل تقوم بتحريك الدبابات وناقلات الجنود المدرعة حول قطاع غزة، استعدادًا للدخول إلى رفح".
https://sputnikarabic.ae/20240420/أهالي-المحتجزين-الإسرائيليين-يطلبون-لقاء-نتنياهو-للمطالبة-بالإفراج-عن-ذويهم-1088146267.html
https://sputnikarabic.ae/20240421/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قتل-فلسطينيين-حاولا-تنفيذ-عملية-إطلاق-نار-وطعن-ضد-جنوده-فيديو-1088151229.html
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العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

جنرال إسرائيلي سابق: عودة المحتجزين تعني لنتنياهو إنهاء الحرب في غزة

07:40 GMT 21.04.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في كيريا، التي تضم وزارة الدفاع الإسرائيلية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في كيريا، التي تضم وزارة الدفاع الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، إن عودة المحتجزين تعني بالنسبة لبنيامين نتنياهو إنهاء الحرب في قطاع غزة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن الجنرال يائير غولان، أن نتنياهو لا يريد عودة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة إلى تل أبيب.
وأوضح غولان الذي كان عضوا سابقا بالكنيست الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء غير مهتم بالإفراج عن المحتجزين، وما يهمه هو بقاؤه السياسي، مشيرا إلى أن نتنياهو يدرك أن إطلاق سراح المحتجزين الاسرائيليين سينهي الحرب في غزة وربما يؤدي إلى حل حكومته، على حد قوله.
جنود إسرائيليون يحملون جثمان جندي قتل خلال المعارك بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
أهالي المحتجزين الإسرائيليين يطلبون لقاء نتنياهو للمطالبة بالإفراج عن ذويهم
أمس, 20:04 GMT
ويشار إلى أن أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة قد طلبوا، أمس السبت، عقد لقاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن أهالي المحتجزين الإسرائيليين الـ 133 لدى حماس بغزة، مقابلة نتنياهو، وذلك في خطاب بعثوه إلى مجلس الحرب الإسرائيلي على القطاع "كابينيت الحرب".
وشدد ذوو وأهالي المحتجزين الإسرائيليين على كابينيت الحرب الاستماع إلى أصواتهم ومطالبهم وذلك قبل حلول عيد الفصح اليهودي، والإسراع بالإفراج عن ذويهم.
فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن ربع مليون فلسطيني غادروا رفح بعد أن سحب الجيش الإسرائيلي قواته من غزة واتجهوا إلى منطقة خان يونس والمنطقة الوسطى في القطاع. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي كان يعتزم إرسال إعلانات هذا الأسبوع تدعو سكان رفح إلى المغادرة.
وتأتي هذه الخطوة على ضوء الأنباء المتزايدة عن عملية برية في رفح قادمة لا محالة وفق التصريحات الرسمية في إسرائيل، لا سيما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطينيين حاولا تنفيذ عملية إطلاق نار وطعن ضد جنوده... فيديو
07:18 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الخميس الماضي، انتهاء عملياته العسكرية في مخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة، بعد أن استمرت لأيام عدة، شهدت عمليات توغل وتفجير لمبانٍ.
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن "الفرقة 162 أنهت عملياتها العسكرية في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، المتواصلة منذ أسبوع". وقال قائد كتيبة في لواء "ناحال" لجنوده داخل قطاع غزة: "أنهينا العملية في أطراف مخيم النصيرات وسنتوجه إلى رفح، كي نوجه لهم ضربة هناك أيضا".
وفي السياق، كشفت تقارير بريطانية، أن "إسرائيل تقوم بتحريك الدبابات وناقلات الجنود المدرعة حول قطاع غزة، استعدادًا للدخول إلى رفح".
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