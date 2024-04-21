https://sputnikarabic.ae/20240421/حزب-الله-يدمر-آلية-عسكرية-إسرائيلية-من-نوع-هامر-فيديو-1088165210.html

"حزب الله" يدمر آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "هامر"... فيديو

"حزب الله" يدمر آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "هامر"... فيديو

سبوتنيك عربي

" نشر حزب الله" اللبناني، مشاهد من عملية استهداف آلية عسكرية من نوع "هامر" تابعة للجيش الإسرائيلي في مستوطنة "المطلة" شمالي إسرائيل. 21.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-21T16:09+0000

2024-04-21T16:09+0000

2024-04-21T16:09+0000

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وتبين المشاهد لحظة استهداف الآلية العسكرية الإسرائيلية من نوع "هامر"، وتدميرها باكامل في مستوطنة "المطلة" شمالي إسرائيل.من جانبه، أعلن "حزب الله" تنفيذ 8 عمليات حتى الآن، حيث استهدف موقع حدب يارين واستهدف بالأسلحة الصاروخية تجمعًا لجنود إسرائيليين في جبل عداثر وتجمعًا آخر شرق مستوطنة "إيفن مناحم"، إضافة إلى استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وتجمعًا للجنود في محيطه بقذائف المدفعية، واستهداف التجهيزات التجسسية في موقع حانيتا وتدميرها. وفي إطار الرد على الغارات التي استهدفت بلدات عيتا الشعب وكفركلا والجبين، أعلن "حزب الله" استهداف مبانٍ يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة شلومي بالأسلحة المناسبة، ومبانٍ أخرى يستخدمها جنود في مستوطنة المطلة.وأعلن "حزب الله" نعي ثلاثة من مقاتليه الذين قتلوا في الغارة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل في بلدة الجبين، وهم: علي رضا حرب، حسين علي دغمان، ومبارك علي حمية.

https://sputnikarabic.ae/20240421/خامنئي-في-ردنا-على-إسرائيل-يجب-إظهار-قوتنا-ولا-يهم-عدد-الصواريخ-أو-الأهداف-1088156084.html

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أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, رصد عسكري