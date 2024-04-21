https://sputnikarabic.ae/20240421/حزب-الله-يدمر-آلية-عسكرية-إسرائيلية-من-نوع-هامر-فيديو-1088165210.html
"حزب الله" يدمر آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "هامر"... فيديو
"حزب الله" يدمر آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "هامر"... فيديو
سبوتنيك عربي
" نشر حزب الله" اللبناني، مشاهد من عملية استهداف آلية عسكرية من نوع "هامر" تابعة للجيش الإسرائيلي في مستوطنة "المطلة" شمالي إسرائيل. 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T16:09+0000
2024-04-21T16:09+0000
2024-04-21T16:09+0000
أخبار حزب الله
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
العالم العربي
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0c/1083089023_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_613ed9357d69ddbb543faf7c14b861b9.jpg
وتبين المشاهد لحظة استهداف الآلية العسكرية الإسرائيلية من نوع "هامر"، وتدميرها باكامل في مستوطنة "المطلة" شمالي إسرائيل.من جانبه، أعلن "حزب الله" تنفيذ 8 عمليات حتى الآن، حيث استهدف موقع حدب يارين واستهدف بالأسلحة الصاروخية تجمعًا لجنود إسرائيليين في جبل عداثر وتجمعًا آخر شرق مستوطنة "إيفن مناحم"، إضافة إلى استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وتجمعًا للجنود في محيطه بقذائف المدفعية، واستهداف التجهيزات التجسسية في موقع حانيتا وتدميرها. وفي إطار الرد على الغارات التي استهدفت بلدات عيتا الشعب وكفركلا والجبين، أعلن "حزب الله" استهداف مبانٍ يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة شلومي بالأسلحة المناسبة، ومبانٍ أخرى يستخدمها جنود في مستوطنة المطلة.وأعلن "حزب الله" نعي ثلاثة من مقاتليه الذين قتلوا في الغارة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل في بلدة الجبين، وهم: علي رضا حرب، حسين علي دغمان، ومبارك علي حمية.
https://sputnikarabic.ae/20240421/خامنئي-في-ردنا-على-إسرائيل-يجب-إظهار-قوتنا-ولا-يهم-عدد-الصواريخ-أو-الأهداف-1088156084.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0c/1083089023_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab7d57936811364810416b8d17cf6d67.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, رصد عسكري
أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, رصد عسكري
"حزب الله" يدمر آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "هامر"... فيديو
" نشر حزب الله" اللبناني، مشاهد من عملية استهداف آلية عسكرية من نوع "هامر" تابعة للجيش الإسرائيلي في مستوطنة "المطلة" شمالي إسرائيل.
وتبين المشاهد لحظة استهداف الآلية العسكرية الإسرائيلية من نوع "هامر"، وتدميرها باكامل في مستوطنة "المطلة" شمالي إسرائيل.
وفي سياق متصل، قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارتين بالصواريخ صباح اليوم على بلدتي عيتا الشعب وكفركلا،
بينما قامت المدفعية بقصف بلدة علما الشعب وعين الزرقاء، إضافة إلى استهداف أطراف كفرحمام وراشيا والهبارية والضهيرة.
من جانبه، أعلن "حزب الله" تنفيذ 8 عمليات حتى الآن، حيث استهدف موقع حدب يارين واستهدف بالأسلحة الصاروخية تجمعًا لجنود إسرائيليين في جبل عداثر وتجمعًا آخر شرق مستوطنة "إيفن مناحم"، إضافة إلى استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وتجمعًا للجنود في محيطه بقذائف المدفعية، واستهداف التجهيزات التجسسية
في موقع حانيتا وتدميرها.
وفي إطار الرد على الغارات التي استهدفت بلدات عيتا الشعب وكفركلا والجبين، أعلن "حزب الله" استهداف مبانٍ يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة شلومي بالأسلحة المناسبة، ومبانٍ أخرى يستخدمها جنود في مستوطنة المطلة.
وأعلن "حزب الله" نعي ثلاثة من مقاتليه الذين قتلوا في الغارة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل في بلدة الجبين، وهم: علي رضا حرب، حسين علي دغمان، ومبارك علي حمية.