"حزب الله" يدمر آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "هامر"... فيديو

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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
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أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
09:33 GMT
27 د
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شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
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عالم سبوتنيك
لافروف: موسكو لن توقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا
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كواليس السينما
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صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
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خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
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29 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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من الملعب
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خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
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"حزب الله" يدمر آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "هامر"... فيديو
"حزب الله" يدمر آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "هامر"... فيديو
سبوتنيك عربي
" نشر حزب الله" اللبناني، مشاهد من عملية استهداف آلية عسكرية من نوع "هامر" تابعة للجيش الإسرائيلي في مستوطنة "المطلة" شمالي إسرائيل. 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T16:09+0000
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وتبين المشاهد لحظة استهداف الآلية العسكرية الإسرائيلية من نوع "هامر"، وتدميرها باكامل في مستوطنة "المطلة" شمالي إسرائيل.من جانبه، أعلن "حزب الله" تنفيذ 8 عمليات حتى الآن، حيث استهدف موقع حدب يارين واستهدف بالأسلحة الصاروخية تجمعًا لجنود إسرائيليين في جبل عداثر وتجمعًا آخر شرق مستوطنة "إيفن مناحم"، إضافة إلى استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وتجمعًا للجنود في محيطه بقذائف المدفعية، واستهداف التجهيزات التجسسية في موقع حانيتا وتدميرها. وفي إطار الرد على الغارات التي استهدفت بلدات عيتا الشعب وكفركلا والجبين، أعلن "حزب الله" استهداف مبانٍ يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة شلومي بالأسلحة المناسبة، ومبانٍ أخرى يستخدمها جنود في مستوطنة المطلة.وأعلن "حزب الله" نعي ثلاثة من مقاتليه الذين قتلوا في الغارة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل في بلدة الجبين، وهم: علي رضا حرب، حسين علي دغمان، ومبارك علي حمية.
https://sputnikarabic.ae/20240421/خامنئي-في-ردنا-على-إسرائيل-يجب-إظهار-قوتنا-ولا-يهم-عدد-الصواريخ-أو-الأهداف-1088156084.html
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أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, رصد عسكري
أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, رصد عسكري

"حزب الله" يدمر آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "هامر"... فيديو

16:09 GMT 21.04.2024
© AFP 2023 / STRقدرات حزب الله اللناني الصاروخية
قدرات حزب الله اللناني الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
© AFP 2023 / STR
تابعنا عبر
" نشر حزب الله" اللبناني، مشاهد من عملية استهداف آلية عسكرية من نوع "هامر" تابعة للجيش الإسرائيلي في مستوطنة "المطلة" شمالي إسرائيل.
وتبين المشاهد لحظة استهداف الآلية العسكرية الإسرائيلية من نوع "هامر"، وتدميرها باكامل في مستوطنة "المطلة" شمالي إسرائيل.
وفي سياق متصل، قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارتين بالصواريخ صباح اليوم على بلدتي عيتا الشعب وكفركلا، بينما قامت المدفعية بقصف بلدة علما الشعب وعين الزرقاء، إضافة إلى استهداف أطراف كفرحمام وراشيا والهبارية والضهيرة.
من جانبه، أعلن "حزب الله" تنفيذ 8 عمليات حتى الآن، حيث استهدف موقع حدب يارين واستهدف بالأسلحة الصاروخية تجمعًا لجنود إسرائيليين في جبل عداثر وتجمعًا آخر شرق مستوطنة "إيفن مناحم"، إضافة إلى استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وتجمعًا للجنود في محيطه بقذائف المدفعية، واستهداف التجهيزات التجسسية في موقع حانيتا وتدميرها.
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
خامنئي: في ردنا على إسرائيل يجب إظهار قوتنا ولا يهم عدد الصواريخ أو الأهداف
11:40 GMT
وفي إطار الرد على الغارات التي استهدفت بلدات عيتا الشعب وكفركلا والجبين، أعلن "حزب الله" استهداف مبانٍ يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة شلومي بالأسلحة المناسبة، ومبانٍ أخرى يستخدمها جنود في مستوطنة المطلة.
وأعلن "حزب الله" نعي ثلاثة من مقاتليه الذين قتلوا في الغارة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل في بلدة الجبين، وهم: علي رضا حرب، حسين علي دغمان، ومبارك علي حمية.
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