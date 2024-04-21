https://sputnikarabic.ae/20240421/حماس-ترغب-برؤية-روسيا-كضامن-أمني-في-غزة-1088153680.html

"حماس" ترغب برؤية روسيا كضامن أمني في غزة

"حماس" ترغب برؤية روسيا كضامن أمني في غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، بأن حركة "حماس" ترغب في أن ترى روسيا بين الدول الضامنة للأمن في قطاع غزة. 21.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-21T09:26+0000

2024-04-21T09:26+0000

2024-04-21T09:26+0000

العالم العربي

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وجاءت تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، خلال مقابلة مع قناة "خبر" التركية قال فيها إنه يود أن يرى روسيا بين الضامنين للأمن في غزة.وأضاف هنية بالقول: "مطالبنا في هذا الشأن لا تزال سارية. نريد أن تكون مصر وقطر وتركيا وروسيا والأمم المتحدة دولا ضامنة وبطبيعة الحال، ستكون الولايات المتحدة أيضا في المستقبل. ومع ذلك، فإن إسرائيل تعارض ذلك باستمرار ونحن نضع دائما الجانب الضامن".وكانت صحيفة "الصباح" نقلت عن مصادر في وقت سابق أن تركيا مستعدة للعمل كضامن للسلام لفلسطين من خلال تواجدها العسكري في المنطقة.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية إبرام صفقات جديدة لإرسال أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن مليار دولار. وبالتالي، وكجزء من الصفقات المحتملة، يجري النظر في نقل ذخيرة دبابات عيار 120 ملم بقيمة 700 مليون دولار، ومركبات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار، وقذائف هاون عيار 120 ملم بقيمة تقل عن 100 مليون دولار.ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ194، تخللتها هدنة لمدة أسبوع استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع، وأسفرت الحرب عن سقوط نحو 34 ألف قتيل فلسطيني، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من 76 مصابا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.

https://sputnikarabic.ae/20240420/إسرائيل-تطالب-واشنطن-بالمزيد-من-القذائف-والمركبات-العسكرية-لمواصلة-عمليتها-في-غزة-1088133041.html

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