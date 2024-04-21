"حماس" ترغب برؤية روسيا كضامن أمني في غزة

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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
09:03 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
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183 د
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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
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29 د
عالم سبوتنيك
لافروف: موسكو لن توقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا
15:03 GMT
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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27 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
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قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:17 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
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صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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https://sputnikarabic.ae/20240421/حماس-ترغب-برؤية-روسيا-كضامن-أمني-في-غزة-1088153680.html
"حماس" ترغب برؤية روسيا كضامن أمني في غزة
"حماس" ترغب برؤية روسيا كضامن أمني في غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، بأن حركة "حماس" ترغب في أن ترى روسيا بين الدول الضامنة للأمن في قطاع غزة. 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T09:26+0000
2024-04-21T09:26+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وجاءت تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، خلال مقابلة مع قناة "خبر" التركية قال فيها إنه يود أن يرى روسيا بين الضامنين للأمن في غزة.وأضاف هنية بالقول: "مطالبنا في هذا الشأن لا تزال سارية. نريد أن تكون مصر وقطر وتركيا وروسيا والأمم المتحدة دولا ضامنة وبطبيعة الحال، ستكون الولايات المتحدة أيضا في المستقبل. ومع ذلك، فإن إسرائيل تعارض ذلك باستمرار ونحن نضع دائما الجانب الضامن".وكانت صحيفة "الصباح" نقلت عن مصادر في وقت سابق أن تركيا مستعدة للعمل كضامن للسلام لفلسطين من خلال تواجدها العسكري في المنطقة.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية إبرام صفقات جديدة لإرسال أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن مليار دولار. وبالتالي، وكجزء من الصفقات المحتملة، يجري النظر في نقل ذخيرة دبابات عيار 120 ملم بقيمة 700 مليون دولار، ومركبات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار، وقذائف هاون عيار 120 ملم بقيمة تقل عن 100 مليون دولار.ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ194، تخللتها هدنة لمدة أسبوع استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع، وأسفرت الحرب عن سقوط نحو 34 ألف قتيل فلسطيني، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من 76 مصابا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.
https://sputnikarabic.ae/20240420/إسرائيل-تطالب-واشنطن-بالمزيد-من-القذائف-والمركبات-العسكرية-لمواصلة-عمليتها-في-غزة-1088133041.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

"حماس" ترغب برؤية روسيا كضامن أمني في غزة

09:26 GMT 21.04.2024
© AFP 2023منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، بأن حركة "حماس" ترغب في أن ترى روسيا بين الدول الضامنة للأمن في قطاع غزة.
وجاءت تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، خلال مقابلة مع قناة "خبر" التركية قال فيها إنه يود أن يرى روسيا بين الضامنين للأمن في غزة.
وأضاف هنية بالقول: "مطالبنا في هذا الشأن لا تزال سارية. نريد أن تكون مصر وقطر وتركيا وروسيا والأمم المتحدة دولا ضامنة وبطبيعة الحال، ستكون الولايات المتحدة أيضا في المستقبل. ومع ذلك، فإن إسرائيل تعارض ذلك باستمرار ونحن نضع دائما الجانب الضامن".
وكانت صحيفة "الصباح" نقلت عن مصادر في وقت سابق أن تركيا مستعدة للعمل كضامن للسلام لفلسطين من خلال تواجدها العسكري في المنطقة.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
إسرائيل تطالب واشنطن بالمزيد من القذائف والمركبات العسكرية لمواصلة عمليتها في غزة
أمس, 05:16 GMT
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية إبرام صفقات جديدة لإرسال أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن مليار دولار. وبالتالي، وكجزء من الصفقات المحتملة، يجري النظر في نقل ذخيرة دبابات عيار 120 ملم بقيمة 700 مليون دولار، ومركبات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار، وقذائف هاون عيار 120 ملم بقيمة تقل عن 100 مليون دولار.
ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ194، تخللتها هدنة لمدة أسبوع استأنف بعدها الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع، وأسفرت الحرب عن سقوط نحو 34 ألف قتيل فلسطيني، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من 76 مصابا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.
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