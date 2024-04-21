https://sputnikarabic.ae/20240421/خبير-أمريكي-حلف-شمال-الأطلسي-تكبد-خسائر-في-أوكرانيا-والروس-ينتصرون-1088164397.html

خبير أمريكي: حلف شمال الأطلسي تكبد خسائر في أوكرانيا و"الروس ينتصرون"

خبير أمريكي: حلف شمال الأطلسي تكبد خسائر في أوكرانيا و"الروس ينتصرون"

سبوتنيك عربي

صرح البروفيسور الأمريكي جون ميرشايمر على اليوتيوب، أن حلف شمال الأطلسي تكبد خسائر في أوكرانيا بسبب الضربات التي شنتها القوات المسلحة الروسية على منشآت القوات... 21.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-21T15:39+0000

2024-04-21T15:39+0000

2024-04-21T15:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف ميرشايمر في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم"، أن "ما قصدته هو إذا نظرت إلى ما يحدث في ساحة المعركة وفي السماء، فإن الروس ينتصرون، إنهم بالتأكيد يدمرون جميع أنواع الأهداف الأوكرانية من الجو ويسببون أضرارًا جسيمة للقوات الأوكرانية.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، بل سيكون له تأثيرا سلبيا.وصرح لافروف، أيضا، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا التدريب على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى".الدفاع الروسية تعلن تحييد ألف عسكري أوكراني خلال آخر 24 ساعة

https://sputnikarabic.ae/20240421/البنتاغون-يصدر-أول-تعليق-بعد-قرار-أعضاء-الكونغرس-بمساعدة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1088157166.html

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