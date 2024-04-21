https://sputnikarabic.ae/20240421/رئيسي-معاقبة-إسرائيل-كانت-إحدى-سمات-عملية-الوعد-الصادق-التي-رحبت-بها-شعوب-العالم-1088167244.html
رئيسي: معاقبة إسرائيل كانت إحدى سمات عملية "الوعد الصادق" التي رحبت بها شعوب العالم
رئيسي: معاقبة إسرائيل كانت إحدى سمات عملية "الوعد الصادق" التي رحبت بها شعوب العالم
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، إن "تطور القدرات المسلحة الإيرانية بإشراف قائد الثورة والجمهورية يؤمن الأمن والاقتدار". 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T18:44+0000
2024-04-21T18:44+0000
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وأكد رئيسي، خلال جلسة مجلس الوزراء، أن "معاقبة الكيان المجرم كانت إحدى سمات عملية "الوعد الصادق" التي رحبت بها شعوب العالم وكشفت مدى هشاشة الكيان الخبيث".وأكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق اليوم، أن القضية الأساسية بالنسبة لإيران هي إظهار قوتها على الساحة الدولية وليس عدد الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل أو أصابت أهدافها. وقال خامنئي خلال لقاء مع كبار قادة الجيش الإيراني، إن "الأساس في عملية قواتنا المسلحة كان استعراض قدراتها وإرادة شعبنا على الساحة الدولية"، مضيفا أن "مسألة عدد الصواريخ التي أطلقت والتي أصابت الأهداف لا تعد أساسية في هذه العملية". وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.وردّت طهران، قبل نحو أسبوع، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.ويوم الجمعة الماضي، استهدفت ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.
https://sputnikarabic.ae/20240421/الجيش-الإيراني-رد-الجيش-والحرس-الثوري-على-أي-اعتداء-سيكون-حاسما-ومؤلما-1088165481.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
رئيسي: معاقبة إسرائيل كانت إحدى سمات عملية "الوعد الصادق" التي رحبت بها شعوب العالم
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، إن "تطور القدرات المسلحة الإيرانية بإشراف قائد الثورة والجمهورية يؤمن الأمن والاقتدار".
وأكد رئيسي، خلال جلسة مجلس الوزراء
، أن "معاقبة الكيان المجرم كانت إحدى سمات عملية "الوعد الصادق" التي رحبت بها شعوب العالم وكشفت مدى هشاشة الكيان الخبيث".
وأكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق اليوم، أن القضية الأساسية بالنسبة لإيران هي إظهار قوتها على الساحة الدولية وليس عدد الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل أو أصابت أهدافها.
وقال خامنئي خلال لقاء مع كبار قادة الجيش الإيراني، إن "الأساس في عملية قواتنا المسلحة كان استعراض قدراتها وإرادة شعبنا على الساحة الدولية"، مضيفا أن "مسألة عدد الصواريخ التي أطلقت والتي أصابت الأهداف
لا تعد أساسية في هذه العملية".
وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.
وردّت طهران، قبل نحو أسبوع، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.
ويوم الجمعة الماضي، استهدفت ضربة إسرائيلية
، وصفت بـ"المحدودة"، قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.