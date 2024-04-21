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رئيس بلدية "المطلة" الإسرائيلية: "حزب الله" يسيطر علينا منذ 6 أشهر ولا يوجد رد من حكومة نتنياهو
رئيس بلدية "المطلة" الإسرائيلية: "حزب الله" يسيطر علينا منذ 6 أشهر ولا يوجد رد من حكومة نتنياهو
سبوتنيك عربي
قال ديفيد أزولاي، رئيس بلدية مستوطنة "المطلة" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن "حزب الله" اللبناني يسيطر على مناطق الشمال منذ 6 أشهر كاملة. 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T08:30+0000
2024-04-21T08:30+0000
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن أزولاي أنه رغم ذلك لا يوجد رد من حكومة بنيامين نتنياهو، مضيفا أن مستوطنات الشمال الإسرائيلي تقع تحت سيطرة "حزب الله" اللبناني، فيما تم تدمير أكثر من 140 منزلا في المستوطنة فقط.وفي السياق نفسه، رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، نبيل قاووق، أن رد إيران على استهداف إسرائيل قنصليتها في دمشق مطلع الشهر الجاري، هو "قرار استراتيجي تاريخي جريء وقوي وشجاع" غيّر المعادلات والحسابات في المنطقة، مؤكداً أن إسرائيل فشلت في ترميم معادلة ردعها. وقال قاووق، أمس السبت، خلال حفل تأبين أقامه "حزب الله" في بلدة الشهابية جنوبي لبنان، إن "المعادلة تغيّرت بفعل قوة وجرأة الرد الإيراني، فإسرائيل لم تتجرأ على تجاوز المعادلة الإيرانية، وفشلت في ترميم الردع الإسرائيلي، وتأكّد اليوم بعد رد تل أبيب أن للمعادلة الإيرانية السطوة والغالبية".وأوضح أن "إسرائيل كانت تظن وتراهن أنه باستهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق، تضغط على محور المقاومة لأجل التوقف عن المساندة والنصرة لغزة، لتستفرد بها ويفرض شروطه على المقاومة، ولكن ما حصل من رد إيراني شجاع وقوي، فاجأ العدو".فيما تعرض منزل في بلدة الجبين جنوب لبنان لغارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أعضاء من "حزب الله" وإصابة اثنين آخرين. تم نقل الجرحى وانتشال الجثث عن طريق فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المستشفيات المحلية.وفي سياق متصل، قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارتين بالصواريخ صباح اليوم على بلدتي عيتا الشعب وكفركلا، بينما قامت المدفعية بقصف بلدة علما الشعب وعين الزرقاء، إضافة إلى استهداف أطراف كفرحمام وراشيا والهبارية والضهيرة.من جانبه، أعلن "حزب الله" تنفيذ 8 عمليات حتى الآن، حيث استهدف موقع حدب يارين واستهدف بالأسلحة الصاروخية تجمعًا لجنود إسرائيليين في جبل عداثر وتجمعًا آخر شرق مستوطنة "إيفن مناحم"، إضافة إلى استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وتجمعًا للجنود في محيطه بقذائف المدفعية، واستهداف التجهيزات التجسسية في موقع حانيتا وتدميرها.وفي إطار الرد على الغارات التي استهدفت بلدات عيتا الشعب وكفركلا والجبين، أعلن "حزب الله" استهداف مبانٍ يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة شلومي بالأسلحة المناسبة، ومبانٍ أخرى يستخدمها جنود في مستوطنة المطلة.وأعلن "حزب الله" نعي ثلاثة من مقاتليه الذين قتلوا في الغارة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل في بلدة الجبين، وهم: علي رضا حرب، حسين علي دغمان، ومبارك علي حمية.
https://sputnikarabic.ae/20240420/الدفاع-المدني-في-لبنان-3-قتلى-وجريحان-في-غارة-إسرائيلية-على-بلدة-الجبين-جنوبي-البلاد-1088140510.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار

رئيس بلدية "المطلة" الإسرائيلية: "حزب الله" يسيطر علينا منذ 6 أشهر ولا يوجد رد من حكومة نتنياهو

08:30 GMT 21.04.2024
© AFP 2023 / Joseph Eidصورة مأخوذة من قرية الوزاني بجنوب لبنان تظهر الجزء الشمالي من قرية الغجر الحدودية التي أسستها إسرائيل مؤخرًا ، في 21 يوليو 2023.
صورة مأخوذة من قرية الوزاني بجنوب لبنان تظهر الجزء الشمالي من قرية الغجر الحدودية التي أسستها إسرائيل مؤخرًا ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
© AFP 2023 / Joseph Eid
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قال ديفيد أزولاي، رئيس بلدية مستوطنة "المطلة" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن "حزب الله" اللبناني يسيطر على مناطق الشمال منذ 6 أشهر كاملة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن أزولاي أنه رغم ذلك لا يوجد رد من حكومة بنيامين نتنياهو، مضيفا أن مستوطنات الشمال الإسرائيلي تقع تحت سيطرة "حزب الله" اللبناني، فيما تم تدمير أكثر من 140 منزلا في المستوطنة فقط.
وفي السياق نفسه، رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، نبيل قاووق، أن رد إيران على استهداف إسرائيل قنصليتها في دمشق مطلع الشهر الجاري، هو "قرار استراتيجي تاريخي جريء وقوي وشجاع" غيّر المعادلات والحسابات في المنطقة، مؤكداً أن إسرائيل فشلت في ترميم معادلة ردعها.
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وقال قاووق، أمس السبت، خلال حفل تأبين أقامه "حزب الله" في بلدة الشهابية جنوبي لبنان، إن "المعادلة تغيّرت بفعل قوة وجرأة الرد الإيراني، فإسرائيل لم تتجرأ على تجاوز المعادلة الإيرانية، وفشلت في ترميم الردع الإسرائيلي، وتأكّد اليوم بعد رد تل أبيب أن للمعادلة الإيرانية السطوة والغالبية".
وأوضح أن "إسرائيل كانت تظن وتراهن أنه باستهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق، تضغط على محور المقاومة لأجل التوقف عن المساندة والنصرة لغزة، لتستفرد بها ويفرض شروطه على المقاومة، ولكن ما حصل من رد إيراني شجاع وقوي، فاجأ العدو".
فيما تعرض منزل في بلدة الجبين جنوب لبنان لغارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أعضاء من "حزب الله" وإصابة اثنين آخرين. تم نقل الجرحى وانتشال الجثث عن طريق فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المستشفيات المحلية.
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17 أبريل, 15:40 GMT
وفي سياق متصل، قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارتين بالصواريخ صباح اليوم على بلدتي عيتا الشعب وكفركلا، بينما قامت المدفعية بقصف بلدة علما الشعب وعين الزرقاء، إضافة إلى استهداف أطراف كفرحمام وراشيا والهبارية والضهيرة.
من جانبه، أعلن "حزب الله" تنفيذ 8 عمليات حتى الآن، حيث استهدف موقع حدب يارين واستهدف بالأسلحة الصاروخية تجمعًا لجنود إسرائيليين في جبل عداثر وتجمعًا آخر شرق مستوطنة "إيفن مناحم"، إضافة إلى استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وتجمعًا للجنود في محيطه بقذائف المدفعية، واستهداف التجهيزات التجسسية في موقع حانيتا وتدميرها.
وفي إطار الرد على الغارات التي استهدفت بلدات عيتا الشعب وكفركلا والجبين، أعلن "حزب الله" استهداف مبانٍ يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة شلومي بالأسلحة المناسبة، ومبانٍ أخرى يستخدمها جنود في مستوطنة المطلة.
وأعلن "حزب الله" نعي ثلاثة من مقاتليه الذين قتلوا في الغارة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل في بلدة الجبين، وهم: علي رضا حرب، حسين علي دغمان، ومبارك علي حمية.
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