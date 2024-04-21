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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240421/شجار-بين-نواب-الكونغرس-الأمريكي-خلال-التصويت-على-تخصيص-مساعدات-إلى-أوكرانيا-1088150049.html
شجار بين نواب الكونغرس الأمريكي خلال التصويت على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا
شجار بين نواب الكونغرس الأمريكي خلال التصويت على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، عن حصول تدافع وشجار بين النواب في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي خلال التصويت على حزمة المساعدات... 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T05:10+0000
2024-04-21T05:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأشارت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى أن الشجار بين الجمهوريين والديمقراطيين حدث أثناء عملية التصويت على حزمة المساعدات لأوكرانيا، وذلك بعد قيام ممثلي الحزب الديمقراطي بالتلويح بالأعلام الأوكرانية خلال الجلسة.وفي هذا الصدد، اتهم النائب عن الحزب الجمهوري، مارك مولينارو، بانتهاك نواب الحزب الديمقراطي البروتوكول بعد التلويح بالأعلام الأوكرانية، مضيفا أن التلويح بالأعلام مخالف للقواعد، لافتا إلى أن الهتافات تعالت من قبل النواب الديمقراطيين بعد انتهاء وقت التصويت على المساعدات المالية لأوكرانيا.وبدورها، أشارت الشبكة الأمريكية إلى أن النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا، آنا بولينا لونا، تقدمت إلى الميكروفون قائلة: "أنزلوا تلك الأعلام اللعينة"، مما أثار المزيد من ردود الفعل اللفظية من جانب الديمقراطيين.ونشر السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، راند بول، مقطع فيديو للتصويت على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه الديمقراطيون وهم يحملون الأعلام الأوكرانية، منتقدين منح الأمريكيين "الأموال التي حصلوا عليها بشق الأنفس إلى نظام أجنبي فاسد".ومرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يخصص مساعدات بقيمة 26.38 مليار دولار لإسرائيل، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وأظهرت بيانات التصويت موافقة 366 عضوًا بمجلس النواب الأميركي على مشروع القانون، المسمى "قانون المخصصات الأمنية التكميلية لإسرائيل"، مقابل تصويت 58 عضوًا ضده.ويتضمن مشروع القانون مخصصات بقيمة 4 مليارات دولار لتجديد منظومتي الدفاع الجوي الإسرائيليتين "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، ومخصصات بقيمة 1.2 مليار دولار لمنظومة سلاح الطاقة الموجهة "الشعاع الحديدي"، ومخصصات بقيمة 2.4 مليار دولار لعمليات الجيش الأمريكي في المنطقة، ومخصصات بقيمة 3.5 مليارات دولار لشراء أنظمة أسلحة ومعدات وخدمات عسكرية متقدمة، من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
https://sputnikarabic.ae/20240420/الكرملين-موافقة-الكونغرس-على-مساعدات-لأوكرانيا-خطوة-ستلحق-الخراب-بكييف--1088145780.html
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العالم
العالم

شجار بين نواب الكونغرس الأمريكي خلال التصويت على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا

05:10 GMT 21.04.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaibالعلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، عن حصول تدافع وشجار بين النواب في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي خلال التصويت على حزمة المساعدات لأوكرانيا.
وأشارت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى أن الشجار بين الجمهوريين والديمقراطيين حدث أثناء عملية التصويت على حزمة المساعدات لأوكرانيا، وذلك بعد قيام ممثلي الحزب الديمقراطي بالتلويح بالأعلام الأوكرانية خلال الجلسة.
وفي هذا الصدد، اتهم النائب عن الحزب الجمهوري، مارك مولينارو، بانتهاك نواب الحزب الديمقراطي البروتوكول بعد التلويح بالأعلام الأوكرانية، مضيفا أن التلويح بالأعلام مخالف للقواعد، لافتا إلى أن الهتافات تعالت من قبل النواب الديمقراطيين بعد انتهاء وقت التصويت على المساعدات المالية لأوكرانيا.
وبدورها، أشارت الشبكة الأمريكية إلى أن النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا، آنا بولينا لونا، تقدمت إلى الميكروفون قائلة: "أنزلوا تلك الأعلام اللعينة"، مما أثار المزيد من ردود الفعل اللفظية من جانب الديمقراطيين.
ونشر السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، راند بول، مقطع فيديو للتصويت على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه الديمقراطيون وهم يحملون الأعلام الأوكرانية، منتقدين منح الأمريكيين "الأموال التي حصلوا عليها بشق الأنفس إلى نظام أجنبي فاسد".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
الكرملين: موافقة الكونغرس على مساعدات لأوكرانيا خطوة ستلحق الخراب بكييف
أمس, 19:35 GMT
ومرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يخصص مساعدات بقيمة 26.38 مليار دولار لإسرائيل، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأظهرت بيانات التصويت موافقة 366 عضوًا بمجلس النواب الأميركي على مشروع القانون، المسمى "قانون المخصصات الأمنية التكميلية لإسرائيل"، مقابل تصويت 58 عضوًا ضده.
ويتضمن مشروع القانون مخصصات بقيمة 4 مليارات دولار لتجديد منظومتي الدفاع الجوي الإسرائيليتين "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، ومخصصات بقيمة 1.2 مليار دولار لمنظومة سلاح الطاقة الموجهة "الشعاع الحديدي"، ومخصصات بقيمة 2.4 مليار دولار لعمليات الجيش الأمريكي في المنطقة، ومخصصات بقيمة 3.5 مليارات دولار لشراء أنظمة أسلحة ومعدات وخدمات عسكرية متقدمة، من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
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