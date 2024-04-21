https://sputnikarabic.ae/20240421/صحفي-إيرلندي-الدبابة-الألمانية-ليوبارد-2-التي-استولى-عليها-الجيش-الروسي-في-طريقها-إلى-موسكو-1088168001.html
الجيش الروسي يستولي على دبابة ألمانية "ليوبارد 2" وينقلها إلى موسكو
الجيش الروسي يستولي على دبابة ألمانية "ليوبارد 2" وينقلها إلى موسكو
سبوتنيك عربي
أكد الصحفي الأيرلندي تشي باوز، على أن الدبابة الألمانية "ليوبارد 2"، التي استولى عليها الجيش الروسي، في طريقها بالفعل إلى موسكو. 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T19:34+0000
2024-04-21T19:34+0000
2024-04-21T19:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734424_0:0:2598:1461_1920x0_80_0_0_8bc329e2609f3f310a94142a650f9635.jpg
وكتب باوز على صفحته الرسمية في "إكس، أنه "تم الاستيلاء على واحدة من دبابات ليوبارد التي غيرت قواعد اللعبة والتي أطلقها حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، وتم تدمير العديد من الدبابات الأخرى، وهي الآن بلا شك في طريقها إلى موسكو".وبحسب الصحفي، فقد حصل الجيش الروسي على دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد 2"، والتي، في رأيه، قد تكون أقوى دبابة تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240421/خبير-أمريكي-حلف-شمال-الأطلسي-تكبد-خسائر-في-أوكرانيا-والروس-ينتصرون-1088164397.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734424_142:0:2090:1461_1920x0_80_0_0_58f950228b58a7c36d7e12eea2029751.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يستولي على دبابة ألمانية "ليوبارد 2" وينقلها إلى موسكو
19:34 GMT 21.04.2024 (تم التحديث: 19:37 GMT 21.04.2024)
أكد الصحفي الأيرلندي تشي باوز، على أن الدبابة الألمانية "ليوبارد 2"، التي استولى عليها الجيش الروسي، في طريقها بالفعل إلى موسكو.
وكتب باوز على صفحته الرسمية في "إكس، أنه "تم الاستيلاء على واحدة من دبابات ليوبارد التي غيرت قواعد اللعبة والتي أطلقها حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، وتم تدمير العديد من الدبابات الأخرى، وهي الآن بلا شك في طريقها إلى موسكو".
وبحسب الصحفي، فقد حصل الجيش الروسي على دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد 2"، والتي، في رأيه، قد تكون أقوى دبابة تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.
وتحدث رجل المدفعية الروسي سيرغي لازارينكو، هذا الأسبوع عن تدمير دبابة ليوبارد 2، حيث أصابها بالقذيفة الأولى، وأكد الجندي أن هذه الدبابات الألمانية تحترق بشكل جيد للغاية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.