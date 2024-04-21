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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240421/ضابط-أمريكي-متقاعد-يوضح-تأثير-قرار-الكونغرس-منح-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-على-مسار-الصراع-1088156316.html
ضابط أمريكي متقاعد يوضح تأثير قرار الكونغرس منح مساعدات جديدة لأوكرانيا على مسار الصراع
ضابط أمريكي متقاعد يوضح تأثير قرار الكونغرس منح مساعدات جديدة لأوكرانيا على مسار الصراع
سبوتنيك عربي
كتب اللفتنانت كولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن قرار مجلس النواب بالموافقة على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا لن يؤثر على مسار الصراع. 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T11:56+0000
2024-04-21T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ديفيس على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "هذا سيوفر المزيد من الأموال لصناعة الأسلحة، وسيسعد العديد من أعضاء الكونغرس لأنهم سيحصلون على مساهمات في الحملة الانتخابية، لكنه لن يغير الوضع في ساحة المعركة".وأشار ديفيس أنه يشعر بالاشمئزاز من حقيقة أن الكونغرس الأمريكي لا يفهم أن هذا القرار لن يغير نتيجة الصراع، بل سيحكم على المزيد من الأوكرانيين بالإعدام.وافق مجلس النواب، يوم أمس السبت، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، والخطوة التالية هي إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها، بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا إقرار مشروع قانون يتضمن بندًا يقضي بمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.ويتضمن مشروع القانون مخصصات بقيمة 4 مليارات دولار لتجديد منظومتي الدفاع الجوي الإسرائيليتين "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، ومخصصات بقيمة 1.2 مليار دولار لمنظومة سلاح الطاقة الموجهة "الشعاع الحديدي"، ومخصصات بقيمة 2.4 مليار دولار لعمليات للجيش الأميركي في المنطقة، ومخصصات بقيمة 3.5 مليارات دولار لشراء أنظمة أسلحة ومعدات وخدمات عسكرية متقدمة، من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.أكد متحدث الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موافقة الكونغرس الأميركي على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا تقترب من 61 مليار دولار ستلحق الخراب بكييف، وستؤدي إلى مقتل المزيد من الأوكرانيين.وقال بيسكوف في تصريحات لموقع لايف نيوز، اليوم السبت: "كان من المتوقع هذا القرار (موافقة الكونغرس على مساعدات لأوكرانيا) وكان سهلا التنبؤ به. سيثري الولايات المتحدة بشكل أكبر ويدمر أوكرانيا، بينما يستمر المزيد والمزيد من الأوكرانيين في أن يكونوا ضحايا للنظام في كييف".
https://sputnikarabic.ae/20240420/الكرملين-موافقة-الكونغرس-على-مساعدات-لأوكرانيا-خطوة-ستلحق-الخراب-بكييف--1088145780.html
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ضابط أمريكي متقاعد يوضح تأثير قرار الكونغرس منح مساعدات جديدة لأوكرانيا على مسار الصراع

11:56 GMT 21.04.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaibالعلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
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كتب اللفتنانت كولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن قرار مجلس النواب بالموافقة على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا لن يؤثر على مسار الصراع.
وأضاف ديفيس على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "هذا سيوفر المزيد من الأموال لصناعة الأسلحة، وسيسعد العديد من أعضاء الكونغرس لأنهم سيحصلون على مساهمات في الحملة الانتخابية، لكنه لن يغير الوضع في ساحة المعركة".
وأشار ديفيس أنه يشعر بالاشمئزاز من حقيقة أن الكونغرس الأمريكي لا يفهم أن هذا القرار لن يغير نتيجة الصراع، بل سيحكم على المزيد من الأوكرانيين بالإعدام.
وبرأيه، سيكون من الصعب الآن على كييف وكل من يريد استمرار الصراع في واشنطن أن يختلق الأعذار إذا لم يتغير شيء على أرض المعركة.
وافق مجلس النواب، يوم أمس السبت، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، والخطوة التالية هي إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها، بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا إقرار مشروع قانون يتضمن بندًا يقضي بمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
الكرملين: موافقة الكونغرس على مساعدات لأوكرانيا خطوة ستلحق الخراب بكييف
أمس, 19:35 GMT

وأظهرت بيانات التصويت موافقة 366 عضوًا بمجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون، المسمى "قانون المخصصات الأمنية التكميلية لإسرائيل"، مقابل تصويت 58 عضوًا ضده.

ويتضمن مشروع القانون مخصصات بقيمة 4 مليارات دولار لتجديد منظومتي الدفاع الجوي الإسرائيليتين "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، ومخصصات بقيمة 1.2 مليار دولار لمنظومة سلاح الطاقة الموجهة "الشعاع الحديدي"، ومخصصات بقيمة 2.4 مليار دولار لعمليات للجيش الأميركي في المنطقة، ومخصصات بقيمة 3.5 مليارات دولار لشراء أنظمة أسلحة ومعدات وخدمات عسكرية متقدمة، من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
أكد متحدث الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موافقة الكونغرس الأميركي على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا تقترب من 61 مليار دولار ستلحق الخراب بكييف، وستؤدي إلى مقتل المزيد من الأوكرانيين.
وقال بيسكوف في تصريحات لموقع لايف نيوز، اليوم السبت: "كان من المتوقع هذا القرار (موافقة الكونغرس على مساعدات لأوكرانيا) وكان سهلا التنبؤ به. سيثري الولايات المتحدة بشكل أكبر ويدمر أوكرانيا، بينما يستمر المزيد والمزيد من الأوكرانيين في أن يكونوا ضحايا للنظام في كييف".
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